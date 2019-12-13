Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка?

Загрузка...

«Почему я ухожу? У меня уже все есть».

Ничего более «говорящего», чем эта фраза, произнесенная Загитовой в телеэфире Первого канала, придумать просто невозможно.

Первый вопрос: почему через ТВ? Можно было бы тихо-смиренно написать через соцсети. Но нет. Если уж уходить, так максимально публично. Что ж, понимаю: его величество пиар. Хотя кому-кому, а уж Загитовой на недостаток пиара (непременно оговорюсь – заслуженного) жаловаться грех.

Да, в этом сезоне она не выиграла ни одного турнира, постоянно оставаясь позади Алены Косторной и других юных партнерш по группе Этери Тутберидзе. Особенно болезненным вышел провал в финале Гран-при в Турине в начале декабря, где Загитова шла второй после прекрасно исполненной короткой программы, а в итоге финишировала на шестом, последнем месте. И дальше снялась с показательных выступлений из-за травмы бедра, после чего в интернете поднялась новая волна бредятины: мол, пора уходить.

Интересно, а если бы там написали, что ей надо выброситься из окна, она тоже это сделала бы?

Как известно, в России сейчас есть три великих фигуристки с большими победами из недавнего прошлого, нынче вынужденные без особого успеха сопротивляться молодым вундеркиндкам. Причем Елизавета Туктамышева с Евгенией Медведевой угодили на эту стезю раньше, чем Загитова, они пылят там уже давно. И всем известно, что Медведеву в «старушки» отправила именно Алина. Чисто, по всем правилам, на последней Олимпиаде.

Однако Женя не сдалась. Она уехала от Тутберидзе в Канаду к Брайану Орсеру и сейчас постепенно набирает там обороты. Туктамышева же после золотого сезона-2014/15 вообще три года болталась по аутсайдерам, прежде, чем возродиться, – зато какова сейчас? Как из пушки сигает три тройных акселя и готовит четверной тулуп к отборочно-декабрьскому чемпионату России! Да, у ней и у Медведевой нет олимпийского золота, но я абсолютно убежден, что разница тут в другом. В желании соревноваться, в любви к спорту вообще и к фигурному катанию в частности.

Впрочем, не будем слишком жестоки. Каждый человек имеет полное право делать со своей жизнью все, что ему заблагорассудится. Мне вот врач уже давно советует бросить курить – и что? Хочет Загитова уйти - на здоровье, пусть уходит. Просто спортсменов, у которых «все есть», в спорте не существует в принципе, можете поверить моему слову. Если у тебя «все есть» - ты уже не спортсмен. Дважды два – известно сколько.

А вспоминать ее мы все равно будем - и непременно с благодарностью. Как забыть божественного «Дон Кихота» с 11-ю прыжками во второй половине произвольной программы, заставившего ISU даже правила потом переписать? Спасибо, Алина. Это было круто!

Только вот на разговоры о ее «не пойми когда» возвращении я на вашем месте внимания не обращал бы. Им, «бабушкам», и так надо из кожи вон лезть против молодых, а со временем легче не будет - только, наоборот, трудней. Но! Кто сказал, что эти усилия безнадежны? Все дело в том, насколько вы любите свое дело, свою работу. Было бы странно, если бы после теории относительности Энштейна все прочие физики разом подняли бы лапки кверху и переквалифицировались в управдомы, разве нет?

Загитовой - удачи. Во всем, чем она бы не занялась.

Медведевой и Туктамышевой - удачи еще больше. И именно в фигурном катании.

Не уходите, мы вас любим.