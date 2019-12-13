Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? - Советский спорт
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13 декабря 2019 23:30Фигурное катаниеТигай Лев

Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка?

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок.

«Почему я ухожу? У меня уже все есть».

Ничего более «говорящего», чем эта фраза, произнесенная Загитовой в телеэфире Первого канала, придумать просто невозможно.

Первый вопрос: почему через ТВ? Можно было бы тихо-смиренно написать через соцсети. Но нет. Если уж уходить, так максимально публично. Что ж, понимаю: его величество пиар. Хотя кому-кому, а уж Загитовой на недостаток пиара (непременно оговорюсь – заслуженного) жаловаться грех.

Да, в этом сезоне она не выиграла ни одного турнира, постоянно оставаясь позади Алены Косторной и других юных партнерш по группе Этери Тутберидзе. Особенно болезненным вышел провал в финале Гран-при в Турине в начале декабря, где Загитова шла второй после прекрасно исполненной короткой программы, а в итоге финишировала на шестом, последнем месте. И дальше снялась с показательных выступлений из-за травмы бедра, после чего в интернете поднялась новая волна бредятины: мол, пора уходить.

Интересно, а если бы там написали, что ей надо выброситься из окна, она тоже это сделала бы?

Как известно, в России сейчас есть три великих фигуристки с большими победами из недавнего прошлого, нынче вынужденные без особого успеха сопротивляться молодым вундеркиндкам. Причем Елизавета Туктамышева с Евгенией Медведевой угодили на эту стезю раньше, чем Загитова, они пылят там уже давно. И всем известно, что Медведеву в «старушки» отправила именно Алина. Чисто, по всем правилам, на последней Олимпиаде.

Однако Женя не сдалась. Она уехала от Тутберидзе в Канаду к Брайану Орсеру и сейчас постепенно набирает там обороты. Туктамышева же после золотого сезона-2014/15 вообще три года болталась по аутсайдерам, прежде, чем возродиться, – зато какова сейчас? Как из пушки сигает три тройных акселя и готовит четверной тулуп к отборочно-декабрьскому чемпионату России! Да, у ней и у Медведевой нет олимпийского золота, но я абсолютно убежден, что разница тут в другом. В желании соревноваться, в любви к спорту вообще и к фигурному катанию в частности.

Впрочем, не будем слишком жестоки. Каждый человек имеет полное право делать со своей жизнью все, что ему заблагорассудится. Мне вот врач уже давно советует бросить курить – и что? Хочет Загитова уйти - на здоровье, пусть уходит. Просто спортсменов, у которых «все есть», в спорте не существует в принципе, можете поверить моему слову. Если у тебя «все есть» - ты уже не спортсмен. Дважды два – известно сколько.

А вспоминать ее мы все равно будем - и непременно с благодарностью. Как забыть божественного «Дон Кихота» с 11-ю прыжками во второй половине произвольной программы, заставившего ISU даже правила потом переписать? Спасибо, Алина. Это было круто!

Только вот на разговоры о ее «не пойми когда» возвращении я на вашем месте внимания не обращал бы. Им, «бабушкам», и так надо из кожи вон лезть против молодых, а со временем легче не будет - только, наоборот, трудней. Но! Кто сказал, что эти усилия безнадежны? Все дело в том, насколько вы любите свое дело, свою работу. Было бы странно, если бы после теории относительности Энштейна все прочие физики разом подняли бы лапки кверху и переквалифицировались в управдомы, разве нет?

Загитовой - удачи. Во всем, чем она бы не занялась.

Медведевой и Туктамышевой - удачи еще больше. И именно в фигурном катании.

Не уходите, мы вас любим.

Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
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