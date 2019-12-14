Алина все. Фигурное катание в поисках баланса

Загрузка...

Так делают все, чтобы продолжать числиться в расширенном составе и получать за это соответствующую стипендию. Всем удобно. Все это знают.

Речь не об этом. И не о том, что у нас теперь юные чемпионки поставлены на конвейер гениальной Этери Тутберидзе. Про гениальность я совершенно искренне говорю. Но дальше мы стоим на перепутье: что главный итог деятельности тренера? Медали? Наверное. Все же работают на результат. Но если посмотреть чуть глобальнее и шире. Кто к 16, кто к 17 годам (мало кому повезет остаться чуточку дольше) превращаются в отработанный материал, готовый к инвалидности.

После изнурительной жизни на катке человек в полуобморочном и абсолютно травмированном (особенно психологически) состоянии начинает только-то взрослую жизнь. Да даже и не человек – совсем юный ребенок. Что она видела?

Баланс надо искать. Не в введении нижней планки для выступлений типа в 17 лет, как многие сейчас пишут – нет. Баланс другой. Она ушла чемпионкой. Но на каждого ушедшего олимпийского чемпиона или призера, сколько существует тех, кто здоровье испортил в стремлении к той же вершине, но до нее так и не добрался? Огромное число. Вот это жаль.