Отпуск по уходу: вся правда об Алине Загитовой

ЗОЛОТОЙ КОНВЕЙЕР

Уже ленивый не написал, что звезда Алины Загитовой вспыхнула два – два с половиной года назад, когда она стала выступать на взрослом уровне, а сегодня уже не просто воспринимается многими как спортсменка-ветеран, мало способная бороться на равных с наступающими на пятки молодыми, а реально покидает спорт.

Информация о так называемой «приостановке» выступлений пусть вас не обманывает – хорошо известно, что это требуется для того, чтобы продолжать числиться в расширенном составе, получать за присутствие в сборной стипендию, разнообразные выплаты. И это тоже такое общее место в сборной. Всем удобно и выгодно. Никто голос против не поднимет. До времени, конечно. А пока – отпуск. На деле – уход.

И точно так же общим местом стали рассуждения о том, что женское одиночное катание давным-давно уже не женское, а детское. «Спорт без сисек» - называют его сейчас на многих интернет-форумах, где собираются болельщики «фигурки».

Но я сейчас совсем не об этом. Спорт высших достижений нужен для чего? Для результата. А именно этот спорт сейчас дает результат. Но какой ценой? Ценой полной искалеченности. Иногда – в прямом смысле слова, физически. И всегда – психологически.

Девочки в группе гениального тренера работают, как сейчас принято говорить 24/365. Орешек на завтрак – горсточка зерен на обед. Есть ли ужин, не знаем. Когда подростковый организм по законам природы перестраивается и логичным образом смещается центр тяжести, вот тогда начинаются проблемы. И мы знаем хоть один пример, с которым группа Тутберидзе справилась бы? Нет. Не знаем.

Потому что здесь конвейер. А конвейер не предполагает индивидуальную подгонку того, что не вписывается в лекалы. И после 16-17 лет не вписываются уже все. Раньше жизнь после спорта начиналась в каком возрасте? Когда человек уже был состоявшимся. И то не понимал, куда себя деть и к чему себя применить. У нынешнего отработанного материала жизнь взрослая начинается после изнурительной жизни на катке, а жить начинает тот, кто еще из детского возраста не вышел.

И говорить сейчас про то, что надо вводить планку в 17 лет, с которой можно только стартовать в женском катании на взрослом уровне – бессмыслица абсолютная. Это как спорить сейчас, какая система в футболе русском будет лучше – «весна – осень» или «осень – весна». Никакого значения это не имеет.

НОВЫЙ ТРЕНЕР?

Фигурное катание снова в топе внимания болельщиков. Если лет 10 назад приходилось слышать на трибунах какого-нибудь чемпионата России, вновь проводимого в каком-нибудь Мухославске, от тетенек в больших шапках, восседавших на трибунах: «Не, ну а звезды-то где? Где Башаров? Где Алферова?» - сейчас ситуация в корне изменилась. И армия болельщиков уже переплюнет по степени сплоченности иную футбольную. Хейтеры Дзюбы? Да это ничто по сравнению с тем хейтингом, который разворачивается в соцсетях и в комментариях под статьями, если эксперт вдруг излишне покритиковал/похвалил Загитову/Медведеву и проч. Спросите у Елены Вайцеховской, из-за чего месяц назад она покинула свое место работы – много интересного узнаете. Армия «болельщиков» просто затравила человека.

Не было бы такого высокого статуса у фигурного катания в глазах болельщиков – не уходила бы Алина из спорта так, как уходят люди уровня президентов. Шествовала по Останкину, объявляла об уходе в программе «Время».

Я не такой уж глубокий специалист в фигурном катании. И уж точно не могу рассуждать на тему, есть там в глазах у фигуристки прежний огонек или нет. Но мне – как и любому здравомыслящему человеку – понятно следующее: питаясь орешком, можно биться за победы тогда, когда ты голоден, а если ты уже сыт победами – с огоньком сложнее. Да и организм начинает сопротивляться – не только психология. Вращать на льду и прыгать нереально-фантастические прыжки с оборотами можно тогда, когда ты маленький и тебе еще ничего не страшно. В 17 – уже не так.

Очень по делу высказался Евгений Плющенко – уж он-то знает и про усталость, и про болячки:

- Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю – Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени. Надо двигаться дальше – впереди еще много времени, а она мощный спортсмен. Да, была неудача в финале Гран-при в Турине, но и у меня такое было – я просто отвратительно прокатался в Гран-при, а потом смог выиграть чемпионат мира, – вспоминает Плющенко.

Все так. Но есть один нюанс. Эта смена тренера не помогла Евгении Медведевой. Она вырвалась из системы Тутберидзе, но сбежать не получилось – вне системы она все равно разрушилась.

Потому что объяснение простое: тренерский штаб создан под очень узкую конвейерную задачу – здесь нужны спортсменки с заданными стандартами роста/веса (простите, что я снова про отсутствие «сисек»). Будет ли Загитова искать иного тренера? Этого из нас никто не знает. Но совершенно очевидно то, что она устала не от фигурного катания, а от той системы, в которой жила и тренировалась. И в которой, кстати, стала – на секундочку! – олимпийской чемпионкой. Но будет ли вне этой системы у нее жизнь как у спортсменки такого уровня?

СРОК ГОДНОСТИ ДЛЯ СПОРТСМЕНА

Обвинять ли в этом конвейере Тутберидзе? Нет, конечно. Вы будете обвинять автопроизводителя, который дает гарантию на выпускаемую модель, к примеру, в два года? Нет. Это бизнес. Надоест машина, сломается – купите другую. Конфейер не останавливается. У каждой из спортсменок есть наклейка на упаковке с таким же сроком годности.

Как жить с этим дальше? А так и жить. Спорт высших достижений – это уж точно не здоровье. Мы же с вами вполне нормально воспринимаем нашпигованность профессионального спортсмена таким количеством фармпрепаратов, что все живое можно убить. Так почему с фигурным катанием, где эта фарма не имеет такого значения, должно быть иначе? Вместо фармы – здесь жесткий режим и дисциплина.

По-человечески Алине немного не повезло. Когда она стала олимпийской чемпионкой, ей не рукоплескало большинство, а судачило: справедливо ли устроен мир, что у Жени Медведевой – только серебро? Все признавали, что она лучше и талантливее, но при этом сетовали так, что она сама, по собственному признанию, боялась улыбаться и радоваться, дабы не задеть старшую по группе. А дальше началось все то, что происходит у всех: бежать еще больше, чтобы догонять себя прежнюю, чтобы хотя бы просто не сильно отставать. А с этим справиться трудно.

Армия слепых обожателей, поклонников Загитовой огромна. Но и с этим справиться – тоже гигантский вызов.

Будут и другие вызовы. О которых Алина, пока шла к останкинским коридорам, точно не думала. Информированный коллега шепнул: спонсоры, мол, уже грозят Алине расторжением контрактов. Очень скоро – не позже конца сезона – придется окончательно определяться, что делать дальше. Следим за новыми подробностями в программе «Время».