Самсонов летит в Сибирь бодаться с «дядьками». Обзор событий недели

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МИНУС КОЛЯДА, СТОЛБОВА И СОТСКОВА

ФФККР уже опубликовала окончательный состав участников первенства страны. Кроме Алины Загитовой, решившей взять паузу в карьере, в списке отсутствуют еще несколько известных имен. Олимпийская чемпионка Ксения Столбова пропустит чемпионат из-за травмы ее нового партнера Андрея Новоселова. Снялись Виктория Васильева, а также Мария Сотскова, которая никак не может выйти на прежний уровень и намерена вплотную заняться своим здоровьем. Наконец, Михаил Коляда, осенью перенесший операцию по поводу синусита, до сих пор не приступил к тренировкам - физические нагрузки ему еще противопоказаны. В Красноярске Коляды не будет.

Зато туда заявился Даниил Самсонов, чей 14-летний возраст пока не позволяет выступать во «взрослых» международных соревнованиях, но дает такое право на внутренней арене, где возрастной ценз на год ниже. Именно этим зазором воспользовались на предыдущем ЧР Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, оккупировавшие в Саранске весь пьедестал.

Как и они тогда, Самсонов на место в сборной не претендует. Но его первая встреча с матерыми «дядьками» обещает крайне любопытное зрелище. Пусть ученик Этери Тутберидзе на 38 сантиметров ниже Александра Самарина (такую разницу и на баскетбольной площадке нечасто встретишь) и на 18 лет младше Сергея Воронова, зато он владеет несколькими четверными прыжками, включая лутц. А по лучшей сумме баллов в сезоне занимает 13-е место в мире и четвертое - в стране.

Вообще сильных юниоров в Красноярске будет немало. Большинство, в отличие от Самсонова, уже могут отбираться в национальную команду, и кое у кого из них действительно есть шансы на успех. Взять хоть Андрея Мозалева, который две недели назад стоял рядом с Самсоновым на пьедестале юниорского финала Гран-при (второе и третье места соответственно), а после Красноярска отправится с ним же на зимнюю юношескую Олимпиаду в Лозанну. Состав российской сборной на эти Игры тоже определен. Соревнования фигуристов там пройдут с 10 по 15 января.

Но это уже в 2020-м, а пока все дорогиведут в Красноярск. В том числе - трансатлантические: из США на российский чемпионат прилетают Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, а из Канады – Евгения Медведева. Тренер двукратной чемпионки мира Брайан Орсер уже подтвердил, что будет сопровождать свою подопечную на турнире в Сибири.

Состав участников чемпионата России-2019

Женщины: Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Станислава Константинова, Серафима Саханович, Ксения Синицына, Анастасия Тараканова, Анна Фролова, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Мария Талалайкина, Елизавета Нугуманова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская, Анастасия Грачева.

Мужчины: Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Макар Игнатов, Андрей Лазукин, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Петр Гуменник, Артур Даниэлян, Егор Мурашов, Владимир Самойлов, Илья Яблоков, Глеб Лутфуллин, Андрей Зубер, Леонид Свириденко, Антон Шулепов, Владислав Катичев.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Алина Пепелева/Роман Плешков, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Анастасия Балабанова/Алексей Святченко, Таисия Собинина/Никита Володин.

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Софья Евдокимова/Егор Базин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов, Ксения Конкина/Павел Дрозд, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин, Мария Игнатьева/Михаил Брагин, Елизавета Пасечник/Егор Колосовский, Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко.

Расписание чемпионата

26 декабря, четверг

10.00-12.30 (мск). Мужчины. Короткая программа

12.50-14.50. Танцы. Короткая программа

16.15-18.15. Пары. Короткая программа

27 декабря, пятница

9.30-11.55. Танцы. Произвольная программа

12.15-15.05. Мужчины. Произвольная программа

15.30-18.00. Женщины. Короткая программа

28 декабря, суббота

12.30-14.40. Пары. Произвольная программа

15.00-17.50. Женщины. Произвольная программа

Состав сборной России на зимние юношеские Олимпийские игры

Женщины: Ксения Синицына, Виктория Васильева

Мужчины: Андрей Мозалев, Даниил Самсонов

Пары:Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов

Танцы: Софья Тютюнина/Александр Шустицкий, Ирина Хавронина/ДариоЧиризано

УНО ВОСКРЕС - И ОБЫГРАЛ ХАНЮ

Героем чемпионата Японии стал Сема Уно. Серебряный призер Пхенчхана-2018, этим летом оставшийся без тренера и проваливший серию Гран-при, теперь находится под опекой швейцарского специалиста Стефана Ламбьеля, и результаты этого сотрудничества видны невооруженным глазом. В Токио Уно не допустил ни одной серьезной помарки, сделал пять четверных и обыграл самого Юдзуру Ханю! Двукратный олимпийский чемпион лидировал после короткой программы, получив за нее больше своего мирового рекорда (110,72 и 110,53 соответственно), но через два дня наворотил кучу ошибок и в произвольной стал только третьим - после юниора Юмы Кагиямы и победителя Уно.

У женщин всех ожидаемо разгромила Рика Кихира. Ей не помешали ни плохой выезд с одного из трех тройных акселей (того, что в короткой), ни отсутствие в программах тройного лутца. Правда, сразу после чемпионата японка пообещала, что на мартовском ЧМ будет прыгать не только лутц, но и сальхов в четыре оборота.

Удивило слабое выступление опытных Сатоко Мияхары и Каори Сакамото, занявших в произвольной программе 6-е и 7-е места, а по сумме – 4-е и 6-е соответственно. Национальной федерации пришлось поломать голову над составом сборной. Второе место в ней после Кихиры волей-неволей пришлось отдать серебряному призеру чемпионата страны ВакабеХигути. А вот 17-летнюю Томое Кавабату, ставшую в Токио третьей, но не проведшей в жизни ни одного «взрослого» международного турнира, отправлять на мировую арену не рискнули. На ЧМ третьей поедет Мияхара, на чемпионат четырех континентов - Сакамото.

Кагияму тоже решили отправить лишь на континентальный турнир. Компанию Ханю и Уно на первенстве планеты в Монреале составит КейдзиТанака. В остальных видах чемпионата Японии, считайте, не было: в танцах выступало лишь четыре дуэта, в парном катании – вообще один.

На аналогичном французском турнире в Дюнкерке Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон превысили все три своих мировых рекорда, но они, как и в случае с Ханю, засчитаны не будут. На внутренних соревнованиях подобные достижения не фиксируются. Кевин Аймоз защитил титул чемпиона страны с впечатляющими оценками: 97,73 плюс 188,72 и 286,45 по сумме – больше, чем у Ханю в Токио.

Похоже, Аймоз будет главным конкурентом наших одиночниковна январском чемпионате Европы в Граце. Плюс он добавит сил сборной Франции в олимпийском командном турнире-2022. Правда, в женском катании у них совсем пусто, а в парном есть только Ванесса Джеймс с Морганом Сипре, которые ни в Дюнкерке, ни вообще в этом сезоне на лед не выходили.

Чемпионат Японии. Токио

Женщины. Сумма двух программ

1. Рика Кихира – 229,20

2. Вакаба Хигути – 206,61

3. Томое Кавабата – 193,96

4. Сатоко Мияхара – 191,43

…6. Каори Сакамото – 188,26

Мужчины. Сумма двух программ

1. Сема Уно – 290,57

2. Юдзуру Ханю – 282,77

3. Юма Кагияма – 257,99

4. КейдзиТанака – 252,44