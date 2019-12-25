Туктамышева забыла тулуп, а в Красноярске скоро «-30». Стартует чемпионат России

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До конца этой недели столица мирового фигурного катания переехала в Сибирь. Красноярск встретил участников российского чемпионата снежком и легким морозцем, словно заманивая их. Но уже завтра начнет холодать, а с пятницы там воцарятся жуткие морозы: по ночам за «-30» будет зашкаливать.

Помнится, когда служил в армии и ходил в караулы, то в холода нам выдавали специальные тулупы для постовых. Это было нечто огромное, бесформенное, неподъемное, набитое толстым слоем ваты. Надеть такое на себя - целая история. Тулуп скрывал солдата от носа до подошв валенок, замерзнуть в нем было невозможно – как и передвигаться с такой ношей на плечах, не говоря уже о резких движениях или стрельбе из автомата. Вздумай некий злоумышленник пробраться на охраняемый объект, его планам ничто бы не угрожало: обычно мы находили самое неветренное место у стены какого-нибудь склада с боеприпасами и там мирно подремывали-покуривали, дожидаясь сменщика. Риск был нулевым - в такую погоду не только террористы, но и офицеры-проверяющие на улицу предпочитали не соваться.

В багаже у слетевшихся в среду в Красноярск со всей страны и из-за ее пределов тулупов более, чем достаточно. У кого стандартных, в три оборота, а у кого и самых «теплых», что в четыре. Правда, Елизавета Туктамышева, похоже, забыла свою «дубленку» в Питере – в ее предварительной заявке свежевыученный четверной не значится. Может, темнят они с профессором тренерского цеха Алексеем Мишиным, может, не хотят рисковать – бог весть. А скорее, просто думают подождать короткой программы и посмотреть на расклад после нее. Надо ли будет идти ва-банк перед произвольной или хватит привычного, отработанного набора?

КАРАУЛ, КОСТОРНАЯ СНИМАЕТСЯ!

Напомню, что в каждом из четырех видов фигурного катании Россия на январском чемпионате Европы в Граце имеет максимальную, тройную квоту. По два места в сборной автоматически получат обладатели золотых и серебряных медалей ЧР, с третьими, что называется, возможны варианты – если от тренерского совета ФФККР поступят соответствующие рекомендации. Хотя в прошлом году подобных исключений не было, и глава федерации Александр Горшков по прилету в Красноярск заявил на пресс-конференции, что они вряд ли будут и теперь. Мол, спортивный принцип – всего превыше.

Интересно, что запели бы в ФФККР, окажись правдой слух, что с чемпионата в последний момент, якобы, снимется победительница недавнего финала Гран-при и обладательница двух мировых рекордов Алена Косторная, запущенный через соцсети главным редактором спортивного вещания Первого канала Василием Коновым? Это сообщение вызвало изрядный переполох, и заставило как болельщиков, так и репортеров следить за перемещениями Косторной в режиме реального времени. К счастью, обошлось: Алена благополучно вылетела в Сибирь, приземлилась и должна выступать.

Ее подружки по группе Этери Тутберидзе явно не прочь взять у Алены реванш за Турин: Анна Щербакова опять заявила в произвольную три четверных (два лутца и флип), а Александра Трусова – так все пять и тройной аксель в короткой впридачу. Щербаковой подобный максимализм может выйти боком: опытные Туктамышева с Евгенией Медведевой не так уж и далеко.

Впрочем, о небывало звездном за всю историю мировой «фигурки» красноярском турнире одиночниц (эх, Загитовой не хватает для полного счастья) мы с вами еще успеем поговорить отдельно, он начнется только в пятницу. А пока обратимся к трем остальным дисциплинам, где короткие программы состоятся уже в четверг.

ТАРАСОВА И МОРОЗОВ ВЫХОДЯТ ИЗ ЗАСАДЫ

Первым делом советую последить за парным катанием, где на три места в сборной всерьез претендуют четыре дуэта: три молодых и матерые Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым. Последние не попали в финал Гран-при, однако сейчас им это, скорее, даже на пользу – могли спокойно готовиться к чемпионату страны в Америке со своим новым тренером Мариной Зуевой. Конечно, фактор акклиматизации будет играть против них, но ведь между Красноярском и Москвой-Питером - тоже четыре часовых пояса. В общем, я сильно удивлюсь, если Тарасова и Морозов не отберутся в сборную - как и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. А вот предсказать исход борьбы за третью путевку на ЧЕ между парами Павлюченко/Ходыкин и Мишина/Галлямов не возьмусь. Тут все очень рядом, «на тоненького».

В танцах у Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым и Александры Степановой с Иваном Букиным проблем не предвидится. Зато в плане бронзы - полный туман. Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро целый год не могут прийти в себя после провала на прошлом первенстве страны в Саранске, а тем временем их всерьез стала подпирать молодежь. Прежде всего - Андрей Багин и Аннабель Морозова, дочь известного тренера Николая Морозова. Этот дуэт нынешней осенью заметно прибавил и в начале декабря в Загребе впервые преодолел отметку 190 баллов за две программы на официальном международном турнире.

У мужчин непонятно вообще ничего. По идее, в отсутствие Михаила Коляды, преимущество по опыту «взрослых» соревнований должно быть у Александра Самарина, Дмитрия Алиева и Сергея Воронова. Но кто может гарантировать медали Красноярска именно этой троице? Я, например, не возьмусь - кроме, разве что, Самарина, который все-таки выделяется на общем фоне. Зато Алиева с Вороновым запросто могут подвинуть или Макар Игнатов, или Андрей Лазукин, или даже юниоры, как вчерашние, так и нынешние, - Гуменник, Мозалев, Даниэлян, Самсонов… Последний – самый интересный, из школы Тутберидзе, но ему, в отличие от остальных перечисленных, в сборную в 14 лет еще нельзя. Хотя на пьедестал чемпионата России - вполне даже можно.

Лучшие суммы баллов этого сезона у участников чемпионата России-2019

Женщины

1 (1)*. Алена Косторная - 247,59

2 (2). Александра Трусова - 241,02

3 (3). Анна Щербакова - 240,92

4 (5). Евгения Медведева - 225,76

5 (7). Елизавета Туктамышева - 221,15

6 (11). Ксения Синицына** - 215,58

7 (29). Софья Самодурова - 187,16

8 (33). Елизавета Нугуманова - 186,02

Мужчины

1 (5). Александр Самарин - 265,10

2 (7). Дмитрий Алиев - 259,88

3 (12). Макар Игнатов - 252,87

4 (13). Даниил Самсонов** - 250,51

5 (21). Андрей Мозалев - 241,48

6 (24). Сергей Воронов - 239,05

7 (28). Петр Гуменник - 232,39

8 (33). Артур Даниэлян - 227,41

Пары

1 (1). Александра Бойкова/Дмитрий Козловский - 229,48

2 (3). Евгения Тарасова/Владимир Морозов - 216,77

3 (5). Анастасия Мишина/Александр Галлямов - 210,18

4 (6). Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин - 206,56

5 (12). Алиса Ефимова/Александр Коровин - 194,28

6 (14). Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов - 192,73

7 (16). Алина Пепелева/Роман Плешков - 188,79

8 (18). Ксения Ахантьева/Валерий Колесов - 185,05

Танцы

1 (2). Виктория Синицина/Никита Кацалапов - 212,15

2 (6). Александра Степанова/Иван Букин - 208,81

3 (12). Аннабель Морозова/Андрей Багин - 191,71

4 (19). Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро - 184,44

5 (24). Ксения Конкина/Павел Дрозд - 178,43

6 (25). Софья Шевченко/Игорь Еременко - 178,08

7 (30). Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов - 172,93

8 (35). Софья Евдокимова/Егор Базин - 169,27

* В скобках – место в мире

** Фигуристы, которые не могут выступать на чемпионатах Европы и мира 2020 года, так как до 1 июля 2019 года им не исполнилось 15 лет.

ТАЮТ ПОСЛЕДНИЕ БИЛЕТЫ

Напоследок - информация для зрителей всякого рода. Первый канал, при всех его коновских штучках, покажет чемпионат на своем сайте целиком, а в «ящике» у него запланированы три трансляции общей продолжительностью семь с половиной часов: обе женские программы – впрямую, воскресные показательные выступления – в записи, в 16.00 по московскому времени. Легендарная Татьяна Тарасова уже в Красноярске и собирается вновь порадовать нас своими неповторимыми комментариями. Истерическая петиция об отстранении ее от ТВ-эфира за якобы предвзятость благополучно провалилась.

Билеты? Ну как вам сказать: они вроде еще есть, а вроде как уже и нет. В среду в восемь вечера по красноярскому времени количество не проданных мест в семитысячной «Платинум-Арене» на каждый из четырех дней турнира было трехзначным, от полутора сотен до четырех, и продолжало стремительно падать. Пока я это дописываю, там, может, и не осталось ничего. Хотя цены кусаются: за субботнюю женскую произвольную надо выложить минимум 2500 рублей.

Ну, а что вы хотели? Это ж не хухры-мухры, а чемпионат России по фигурному катанию. Здесь аншлаг не обеспечен - он неизбежен. Хоть на Луне. Плюс японцев, небось, в зале будет полно - им-то до Красноярска совсем близко. Поналетят, как мухи, наплевав на мороз.

Не верите? Зря. Уверяю, когда смотришь на четверные тулупы Трусовой, ватный тулуп - не нужен.

Расписание чемпионата России-2019

26 декабря, четверг

10.00-12.30 (мск). Мужчины. Короткая программа

12.50-14.50. Танцы. Короткая программа

16.15-18.15. Пары. Короткая программа

27 декабря, пятница

9.30-11.55. Танцы. Произвольная программа

12.15-15.05. Мужчины. Произвольная программа

15.30-18.00. Женщины. Короткая программа

28 декабря, суббота

12.30-14.40. Пары. Произвольная программа

15.00-17.50. Женщины. Произвольная программа