«Болеро» от бога. Тарасова и Морозов покорили всех на чемпионате России - Советский спорт
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26 декабря 2019 18:45Фигурное катаниеТигай Лев

«Болеро» от бога. Тарасова и Морозов покорили всех на чемпионате России

В Красноярске стартовало первенство страны. Короткую программу в соревнованиях спортивных пар выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Полный семитысячный зал.

Прямые видеотрансляции на Японию, Северную Америку и весь мир. С лучшими комментаторами на всех основных языках.

Это Сибирь, детка. Чемпионат России по фигурному катанию. Засунь мы его хоть в Магадан – американцы с японцами и туда без вопросов примчались бы. Они в курсе: дело того стоит.

Хотя сегодня из-за буднего дня публика прибывала постепенно. «Почти аншлаг» образовался лишь к последнему виду программы короткой у спортивных пар. Пропустить которую было совершенно невозможно.

БРАВО, ЗУЕВА!

При всем уважении к трем молодым российским дуэтам, больше всего ждали Тарасову с Морозовым. Впервые за четыре года проигравших серию Гран-при, но не посыпавших из-за этого головы пеплом. У них новый тренер, они меняются, уходя от прежнего, рабоче-крестьянского катания к чему-то большему. В США, под руководством Марины Зуевой, которая больше всего побеждала с танцорами, но вообще-то создала такую суперпару, как Гордеева/Гриньков.

У Тарасовой с Морозовым до этого дня получалось, мягко скажем, через раз. Замахнуться на легендарное «Болеро» Равеля – не шутки. Но сегодня они, наконец, выдали настоящее «Болеро». Созрело! И прыгнули все, и ваще. Это было божественно!

Раньше мы сетовали, что у наших все вроде правильно, но у китайцев-французов круче. Мол, там постановки с большой буквы. И вот Зуева сделала суперпрограмму и они в ней, наконец-то, обжились. Дальше все ясно: обалдевай и ставь оценки «под потолок», никуда не денешься. Пусть на внутренних соревнованиях международные достижения не фиксируются, но китайскому мировому рекорду Тарасова, Морозов и Зуева в Красноярске привезли «+2,64», что для короткой программы – немало весьма.

Александра Бойкова с Дмитрием Козловским подтвердили свой класс, но бодаться с таким «Болеро» им пока нечем. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин сделали прекрасную заявку на третье место в сборной страны. А вот Анастасия Мишина с Александром Галлямовым после бронзы финала Гран-при теперь улетели аж на восьмое место, выбраться с которого на пьедестал почти нереально.

ПАРАД МУЖСКИХ ОШИБОК

У мужчин, как я и прогнозировал, ничего спрогнозировать нельзя. Перед короткой программой можно было запросто наворотить сотню возможных сочетаний трио будущих промежуточных лидеров, и вариант Игнатов-Мозалев-Гуменник был бы в этом списке далеко не первым. Однако именно он стал реальностью. Причина проста: финалисты юниорского Гран-при-2019 Андрей Мозалев и Петр Гуменник сегодня были единственными, кто откатал более-менее чисто (без ошибок на прыжках, хотя оба запороли по вращению) при одном четверном, а 19-летний Макар Игнатов, проводящий свой первый по-настоящему «взрослый» сезон, сумел сделать то же самое с полутора четверными. То есть, первый он сделал нормально, а второй без падения, но «на минус», с плохим выездом.

В остальном это был сплошной кошмар. Действующий вице-чемпион Европы Александр Самарин снабдил стэп-аутами все три прыжка и остался без каскада. Ветеран Сергей Воронов после классного начала зашарашил на акселе «бабочку», которую сам в интервью честно назвал «дебильной». Дмитрий Алиев в воздухе передумал делать четверной лутц, после чего тоже испортил триксель. И с этого же прыжка упал 14-летний вундеркинд Даниил Самсонов. И еще…

Хотя стоп. Если продолжать перечисление ошибок этих и других фигуристов, то больше не останется места. И что из этого получится в субботнем итоге сейчас совершенно не поймешь. Разница между первым и четвертым – 1,53. Да что четвертый: от Игнатова до идущего восьмым Самарина – восемь баллов с копейками, что для мужского катания – просто тьфу, один прыжок. При том, что и Игнатов, и Алиев регулярно имеют проблемы с выносливостью под конец произвольной программы.

Лично я, пусть и наобум, поставил бы на Мозалева. Вот уж кто точно боец так боец. А там – только «вскрытие» покажет.

Красноярск
Чемпионат России

Пары. Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 83,91
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 80,39
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 76,13
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин – 72,83
5. Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 71,51
…8. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 67,73

Мужчины. Короткая программа

1. Макар Игнатов – 88,88
2. Андрей Мозалев – 88,34
3. Петр Гуменник – 88,06
4. Дмитрий Алиев – 87,35
5. Андрей Лазукин – 85,56
6. Антон Шулепов – 81,17
7. Даниил Самсонов – 80,88
8. Александр Самарин – 80,68
9. Сергей Воронов – 79,61

Танцы. Короткая программа

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 88,43
2. Александра Степанова/Иван Букин – 87,13
3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – 77,38
4. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин – 73,98
5. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 73,67

Расписание оставшихся видов

27 декабря, пятница

9.30-11.55 (мск). Танцы. Произвольная программа
12.15-15.05. Мужчины. Произвольная программа
15.30-18.00. Женщины. Короткая программа

28 декабря, суббота

12.30-14.40. Пары. Произвольная программа
15.00-17.50. Женщины. Произвольная программа

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