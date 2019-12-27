3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвезд

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Не прерви внезапно свою карьеру Алина Загитова, этот турнир одиночниц смело можно было бы называть величайшим в мировой истории. Теперь же он стоит примерно вровень с недавним финалом Гран-при в Турине, где Россию представляли «4А» – квартет фигуристок с разными именами на одну и ту же букву. Для красноярского же чемпионата больше подходит формула «3А+2Е»: юные Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова из школы Этери Тутберидзе против опытных Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой. Все пятеро входят в топ-6 по лучшим оценкам «взрослого» мирового сезона-2019/20.

Ставки в Красноярске – на порядок выше, чем в Турине. Три призера чемпионата России попадут в сборную страны и будут представлять ее на чемпионатах Европы и мира в Граце и Монреале соответственно. Причем на ЧЕ им чуть ли не гарантирован весь пьедестал с солидными (21, 16 и 11 тысяч долларов) призовыми впридачу. Лучшей из «ненаших» фигуристок Старого Света в этом сезоне является 17-летняя москвичка Екатерина Куракова, которая выступает под польским флагом, тренируется вместе с Медведевой у канадца Брайана Орсера и недавно установила личный рекорд, еле-еле преодолев отметку в двести баллов за две программы. Наши же набирают на двадцать, а то и на сорок больше.

Так что борьба в Сибири пойдет не только за национальные медали, но сразу и за европейские. А для тех, кому они не достанутся, сезон по большому счету будет окончен. Можно, конечно, разок-другой съездить на второстепенные турниры, можно подзаработать в шоу, но к большому фигурному катанию это не имеет особого отношения. Фактически двум неудачницам национального первенства впору уже за новогодним столом думать о программах следующего сезона.

Почему именно двум? Ну, не валяйте дурака. Да, я в курсе, что в ЧР примут участие 17 фигуристок (Анастасию Тараканову, снявшуюся в самый последний момент, заменить уже не успевали) и де-юре 14 из них (кроме Ксении Синицыной, Анны Фроловой и Ксении Цибиновой) могут по возрасту претендовать на место в сборной. Но этой формальной констатацией их нулевые шансы и ограничиваются. Так что давайте-ка не распыляться по пустякам, а лучше сосредоточимся на главном – на «3А+2Е». Прямо в том хронологическом порядке, в котором они в пятницу будут выходить на лед «Платинум-Арены».

Тем более, что первый же номер в первой разминке там – о-го-го какой!

Стартовый №1

Время начала короткой программы – 15.36 (мск)

АЛЕКСАНДРА ТРУСОВА

15 лет, рост 155 см

Тренер: Этери Тутберидзе

Рекорды сезона: короткая – 74,91, произвольная – 166,62, сумма – 241,02

Заявленные на ЧР суперпрыжки: короткая – 3А, произвольная – 4Ф, 4С, 4Л, 4Т+1О+3С, 4Т

Шансы на медаль: 80%

Шансы на золото: 38%

Максималистка Трусова опять собирается исполнять весь свой набор из шести суперпрыжков, включая только-только разученные триксель и флип, а также нелюбимый сальхов. Напомню, что в Турине эта затея обернулась срывом трех элементов (два падения плюс «бабочка») и третьим местом в пятнадцати баллах позади Косторной.

С другой стороны, Саша верно понимает: побить «катальщицу» Алену можно только такой, запредельной сложностью. И риск здесь не столь уж велик – при таком запасе по технической «базе», как у Трусовой, проиграть золото можно, а вот вывалиться из призовой тройки – вряд ли. Для этого ей надо умудриться вытереть весь красноярский каток, причем два дня подряд.

Думаю, шансы Трусовой на чемпионский титул сильно зависят от первого же прыжка во всех 17 коротких программах. Сможет приземлить тройной аксель – значит, будет битва. Нет – придется ждать ошибок Косторной.

№3, 15.50

АННА ЩЕРБАКОВА

15 лет, 154 см

Тренер: Этери Тутберидзе

Рекорды сезона: короткая – 78,27, произвольная – 162,65, сумма – 240,92

Суперпрыжки: короткая – нет, произвольная – 4Л+3Т, 4Ф, 4Л

Шансы на медаль: 60%

Шансы на золото: 20%

Потенциальное «слабое звено» в тройке «А» и самая реальная добыча для кого-то из пары «Е». У подопечных Тутберидзе не принято осторожничать с новыми элементами, и наряду с двумя уже привычными четверными лутцами Щербакова в субботу намерена вновь атаковать неподдающийся пока флип. В Турине она с него упала, но судьи все равно насыпали ей сумму в 240, до которой вряд ли дотянутся Медведева с Туктамышевой. Однако в Италии не было ни той, ни другой – при том, что авторитет обеих весьма велик, особенно в России. Оценки за короткую программу, где у Щербаковой нет прыжков ультра-си, покажут: будет ли у нее сейчас право на одно падение в произвольной или все-таки нет.

№4, 15.57

ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА

23 года, 157 см

Тренер: Алексей Мишин

Рекорды сезона: короткая – 73,66, произвольная – 148,29, сумма – 221,15

Суперпрыжки: короткая – 3А, произвольная – 3А+2Т

Шансы на медаль: 40%

Шансы на золото: 1%

На первый взгляд, ее заявка на чемпионат выглядит непонятно – ни ожидаемого четверного тулупа, ни трех традиционных трикселей. Но там имеется один небольшой секрет: уже вторым прыжковым элементом в произвольной программе у Туктамышевой значится отдельный тройной тулуп, который фигуристки такого уровня даже в короткой делают исключительно в каскадах. Несложно догадаться, что при желании и необходимости Лиза не преминет добавить сюда еще один оборот. Это как сальхов у Рики Кихиры, тоже переставленный в начало проката, но пока остающийся тройным и ждущий своего часа.

Правда, есть одно «но»: Кихира-то оба акселя оставила, а Туктамышева один из них, похоже, заменила. Пусть на четверной, однако прибавка по «базе» составит всего полтора балла.

№6, 16.17

АЛЕНА КОСТОРНАЯ

16 лет, 151 см

Тренер: Этери Тутберидзе

Рекорды сезона: короткая – 84,45, произвольная – 162,14, сумма – 247,59

Суперпрыжки: короткая – 3А, произвольная – 3А+2Т, 3А

Шансы на медаль: 80%

Шансы на золото: 40%

Ей нет нужды изобретать велосипед: сделай все то, что уже не однажды делала, и забирай очередную золотую медаль. Такое право Косторной дают ее неповторимо плавное скольжение, блестящая хореография – в общем, высокие компоненты. По ним что в данной пятерке, что в остальном мире Алену может превзойти разве что Медведева.

Конечно, если Трусова прыгнет вообще все, то против такого «лома» приема не существует в природе. Зато первая же ошибка Саши делает Косторную фаворитом, а вторая… Впрочем, кто сказал, что Алена сама не ошибается никогда? Реже, конечно, но и у нее – бывает.

№17, 17.53

ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА

20 лет, 158 см

Тренер: Брайан Орсер

Рекорды сезона: короткая – 76,93, произвольная – 148,83, сумма – 225,76

Суперпрыжки: нет

Шансы на медаль: 40%

Шансы на золото: 1%

Так уж вышло, что красноярская жеребьевка отправила четырех «богинь» в начало стартового протокола короткой программы, а пятую – наоборот, в самый конец. И после Косторной нам полтора часа придется ждать, пока очередь дойдет до Медведевой. Чья цель понятна: две чистых программы, ревущий зал, высоченные компоненты, 230 баллов по сумме – и неудача кого-нибудь из «трех А». Между прочим, даже у космической Трусовой в Турине было 233, что совсем недалеко. А уж как Женю обожают российские трибуны, это вы и без меня знаете.

Да, перед чемпионатом ей пришлось заменить коньки, что вообще-то не шутка. Да, шанс невелик. Но он – есть! И она точно будет цепляться за него до последней возможности.