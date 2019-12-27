Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места

Короткая программа - как первый период хоккейного матча. Выиграть здесь ничего нельзя, только проиграть - в случае полного провала. Произвольная же в полтора раза длинней и содержит вдвое больше элементов. Тут и нагрузка другая, и диапазон возможностей (как в лучшую, так и в худшую сторону), и, конечно, ответственность. Больше отыгрываться негде, овертаймы и серии буллитов правилами фигурного катания не предусмотрены.

А на турнире, определяющем состав сборной страны, эта ответственность высока вдвойне. Плюс есть опаска, что кого-то начнут подтягивать в национальную команду «за уши», а кого-то - наоборот, топить. Подобные случаи прежде бывали. В том числе – среди одиночников, хотя техническую бригаду, судившую их соревнования в Красноярске, возглавлял не кто-нибудь, а лично первый вице-президент ISU Александр Лакерник.

САМСОНОВУ – РАНО. ВОРОНОВУ – ПОЗДНО? А САМАРИН ЧУТЬ НЕ ДОИГРАЛСЯ

Кроме того, мужская короткая программа, изобиловавшая грубыми ошибками, особого преимущества никому не принесла, ее вничью, почитай, «сыграли». От первого места до 11-го - каких-то десять с лишним баллов, иу каждого в этой толпе все по-прежнему в руках. Только догоняй-отыгрывай.

Что и проделал Артур Даниелян. Вчера он был аж 13-м, зато сегодня приземлил «на плюс» два четверных сальхова, выиграл произвольную программу и взлетел на вторую ступень подиума!

Александр Самарин, как обычно, начал с отменного лутца в четыре оборота, потом рухнул с флипа и дальше тоже боролся с прыжками с переменным успехом: четверной тулуп – да, второй аксель - нет. В итоге Самарин проиграл Даниеляну по сумме всего 0,68.

В тот момент казалось, что это может стоить Самарину места в сборной, но обошлось. Остальные дальше тоже наошибались достаточно. Лидер после короткой Макар Игнатов чудом доволокся до конца. 14-летний Даниил Самсонов рухнул с обоих четверных и добавил к ним аксель-«бабочку». Два других юниора Андрей Мозалев и Петр Гуменник запороли по четыре прыжковых элемента. Опять парад ляпов, э-хе-хе…

А воспользоваться им сумел Дмитрий Алиев, впервые ставший чемпионом страны. Хотя впечатление от его победы - тоже, мягко говоря, двоякое. С одной стороны, парню впервые хватило сил на всю произвольную и он сделал два четверных «на плюс». С другой - упал с третьего, а потом еще раз, причем на ровном месте, в начале дорожки шагов. В общем, чемпион России с двумя падениями и суммой 260 - это как-то не впечатляет.

Теперь посмотрим, что решит ФФККР по составу сборной. Если следовать заявлениям главы федерации Александра Горшкова про главенство спортивного принципа, то 16-летний Даниелян через месяц должен ехать на чемпионат Европы в Австрию вместе с Алиевым и Самариным. Он и по возрасту проходит, ипод правило «третьего на усмотрение» не подпадает, как серебряный призер Красноярска. По регламенту первое и второе места - железная гарантия.

Ну, и Сергей Воронов. Когда 32-летний ветеран сегодня закончил программу, из носа у него текла кровь. Ни одного четверного, ошибка при перестройке программы (лишний повтор), из-за которой Воронову не засчитали второй лутц… На сборную это, в отличие от прошлого сезона, явно не тянуло. Что ж, пусть теперь сам решает, уходить или нет. Не сомневаюсь, что в обоих случаях в фигурном катании он останется.

ТАНЦЫ: БЫЛО ДВЕ КЛАССНЫХ ПАРЫ - СТАЛО ЧЕТЫРЕ

Аервыми чемпионами страны этого года еще утром стали Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. Как и ожидалось, после неудачного финала Гран-при они переделали финал произвольной программы и выступили прекрасно.

Как и Александра Степанова с Иваном Букиным, сегодня получившие оценки выше всех и уступившие золото только по сумме.

Не меньше порадовали и два следующих дуэта. Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро, провалившие предыдущее национальное первенство и не ахти как катавшиеся этой осенью, наконец-то привели в порядок постановку британца Кристофера Дина на музыку из «Лары Крофт» и программа сразу заиграла яркими красками. Эта произвольная привела стадион в восторг, и Загорски с Гуррейро заслуженно вернулись на российский пьедестал. А заодно, уверен, и в сборную.

Если раньше пугала пустота, зиявшая за спинами двух сильнейших пар, то теперь у нас есть не только третий классный дуэт, но, похоже, что и четвертый. Молодые Аннабель Морозова и Андрей Багин в Красноярске показали катание, с которым вполне можно претендовать на медали этапов Гран-при. Слушайте, да у России отличные танцы! Как минимум не хуже, чем в Канаде и США.

Это подтвердила и реакция трибун: вся последняя разминка прошла под сплошные овации «Платинум-Арены», которая, в отличие от четверга, сегодня заполнилась почти целиком уже к началу соревнований. Боюсь даже вообразить, что там будет твориться вечером, когда на лед выйдут наши великолепные одиночницы.

Чемпионат России. Красноярск

Мужчины

Произвольная программа

1. Артур Даниелян – 177,70

2. Дмитрий Алиев – 173,63

3. Александр Самарин – 172,06

4. Макар Игнатов – 160,58

5. Даниил Самсонов- 159,33

…8. Сергей Воронов – 154,21

…9. Андрей Мозалев – 152,21

…10. Петр Гуменник – 150,02

Сумма двух программ

1. Дмитрий Алиев – 260,98

2. Артур Даниелян – 253,42

3. Александр Самарин – 252,74

4. Макар Игнатов – 249,46

5. Андрей Мозалев – 240,55

6. Даниил Самсонов – 240,21

7. Петр Гуменник – 238,08

…9. Сергей Воронов – 233,82

Танцы

Произвольная программа

1. Александра Степанова/Иван Букин – 132,59

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов– 132,31

3. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро – 120,35

4. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 115,43

5. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин – 112,83

Сумма двух программ

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов– 220,74

2. Александра Степанова/Иван Букин – 219,72

3. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро – 197,73

4. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 189,10

5. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин – 186,81

Расписание оставшихся видов

27 декабря, пятница

15.30-18.00 (мск). Женщины. Короткая программа

28 декабря, суббота

12.30-14.40. Пары. Произвольная программа

15.00-17.50. Женщины. Произвольная программа