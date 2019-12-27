Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют!

Подумалось: а может и женщины такими темпами скоро смогут (свят-свят-свят) добраться до ста баллов за короткую? В общем, смотрите видео с сайта Первого канала. Это божественно.

За пару дней до начала турнира в интернете расползлись слухи, что победительница финала Гран-при-2019 и новый лидер мирового женского катания Алена Косторная якобы снимается с чемпионата страны.

Как ни странно, Косторная прилетела в Сибирь. И сегодня - разбомбила всех, начиная с автора этих дурацких слухов. Просто в пыль!

Ее же мировой рекорд равен 85,45. Здесь поставили 89,86. Да, дома, и официально это засчитано не будет. Но, скажите на милость, за что там было снижать? Я бы, наоборот, озаботился квалификацией тех судей, что не дали ей «+5» за тройной аксель. Их, правда, было немного, всего четверо из девяти, но…. Эй, робяты, а какого лешего вам еще надобно? Идеальнейший же прыжок. Просто как у Его Императорского Величества Юдзуру Ханю.

ТРУСОВА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ТРИКСЕЛЯ

Первый стартовый номер у рекордсменки мира – вроде бы нонсенс. Но с другой стороны – почему нет? Чтобы зрители приходили не под конец программы, а с самого начала. Там и вышло: когда в начале четвертого по московскому времени Александра Трусова выехала на красноярский каток, все семь тысяч обладателей далеко не самых дешевых по нашим меркам билетов уже сидели на своих местах.

Прыгать тройной аксель, который пока ни разу не удался Трусовой на соревнованиях, Саша здесь не стала, ограничилась двойным. Хотя что значит «ни разу»? У нее и «раз»-то был всего один – в недавнем финале Гран-при, причем с падением. Так что правильно, думаю, отказалась.Сейчас главная задача - отобраться в сборную страны на ЧЕ и ЧМ. При пяти четверных, заявленных на субботнюю произвольную, проблем с этим у Трусовой не должно быть и без трикселей.

ТУКТАМЫШЕВУ ПРИЖАЛИ СУДЬИ?

Анне Щербаковой - третьей из юных суперподопечных Этери Тутберидзе - в короткой программе рисковать было особо нечем. Она все сделала очень чисто и красиво, получив за это под 80.

А вот Елизавету Туктамышеву судьи, на мой субъективный взгляд, поприжали. Где-то заслуженно (небольшие минусы на трикселе), где-то не очень (вообще ни одной надбавки «+4» или «+5»), но все равно. Похоже, завтра у Лизы просто нет другого выхода, кроме как впервые исполнять четверной тулуп. И еще надо подумать - с одним тройным акселем или с двумя. Иначе в сборную пробиться будет очень трудно. «Минус четыре» от Щербаковой - это серьезно.

Косторная откаталась в половине пятого, уже после Трусовой, Щербаковой и Туктамышевой. А дальше, при всем уважении к остальным фигуристкам, мы битых полтора часа ждали только одного. Выхода на лед Евгении Медведевой.

МЕДВЕДЕВУ ЛЮБЯТ. НО ОНА - НЕ МОЖЕТ

Известно, что уже после приезда в Россию ей пришлось заменить коньки. У прежних сломался ботинок. Но в данном случае дело, конечно, не в этом, а в другом. В чем?

Увы, но она просто слабее. И никаких шансов на сборную у Медведевой нет. Досрочно, без произвольной, можете мне поверить. Слишком далеко. Жаль…

Чемпионат России

Красноярск

Женщины

Короткая программа

1. Алена Косторная - 89,86

2. Анна Щербакова - 79,93

3. Александра Трусова - 76,46

4. Елизавета Туктамышева - 75,74

5. Евгения Медведева – 71,08

…11. Софья Самодурова - 64,38

Расписание оставшихся видов

28 декабря, суббота

12.30-14.40 (мск). Пары. Произвольная программа

15.00-17.50. Женщины. Произвольная программа