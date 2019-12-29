А ведь Загитова вполне могла бы попасть на ЧЕ. ФФККР утвердила состав сборной

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Исполком нашей федерации фигурного катания не стал особо заморачиваться и просто продублировал итоговые протоколы только что завершившегося национального первенства. Все, кто взял медали в Красноярске, едут и в Грац, а те, кто на ЧР занял места рядом с пьедесталом, получают статус запасных. Единственная операция, которую пришлось проделать ФФККР - вычеркнуть из этих последовательностей Даниила Самсонова, Ксению Синицину и Анну Фролову, которые не могут выступать на «взрослом» ЧЕ по регламенту ISU, так как им не исполнилось 15 лет до 1 июля уходящего года.

Состав сборной России на ЧЕ-2020

Женщины: Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, запасные - Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин, запасные - Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, запасные – Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов.

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, запасные – Аннабель Морозова/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Шевченко/Игорь Еременко.

ХУ ИЗ МИСТЕР ДАНИЕЛЯН?

Вроде бы честно: как нам и обещали, спортивный принцип – превыше всего. И все-таки в этом составе есть одна «болевая точка». Речь об Артуре Даниеляне, который только что, 17 декабря справил 16-й день рождения. Ученик Елены Буяновой на юниорском уровне выступал неплохо, взять хоть серебро ЧМ-2018. Правда, до «младшего» финала Гран-при он пока не добирался, а по «взрослым» провел всего три не шибко сильных международных турнира. Последним из них был «челленджер» в Загребе в начале декабря, где Даниелян обновил личный рекорд по сумме, но остался четвертым - потому что сумма эта (227,41) была, прямо скажем, невелика. На данный момент это 33-й результат в мировом сезоне, 14-й в европейском и 8-й - в российском.

В Красноярске Даниелян провалил короткую программу, но затем чисто выполнил произвольную с двумя четверными сальховами, получил за нее 177,70 (это уже серьезно, на уровне континентального и национального рекордов) и взлетел с 13-го места на второе. Чему, впрочем, способствовал не только его успех, но и многочисленные ошибки соперников. Наши мужчины в Красноярске, мягко говоря, не порадовали - что было особенно заметно на фоне великолепной борьбы в трех остальных видах. Пока девушки и дуэты обоих сортов раз за разом приводили публику в экстаз, одиночники все больше вытирали своими телами каток, облегчая работу заливочным машинам.

ЕГО НЕЛЬЗЯ БЫЛО МЕНЯТЬ. ДА И НЕКЕМ

Так что речь надо вести не конкретно о Даниеляне, а о слабости российского мужского катания в целом. Ни в Красноярске, ни вообще за прошедшие полсезона мы не увидели какого-то нового фигуриста, которого всерьез захотелось бы взять в сборную. Александр Самарин с Дмитрием Алиевым в нее и так отобрались, пусть и с грехом пополам, 32-летний Сергей Воронов нынче совсем не тот, что год назад… Нам просто некем менять Даниеляна. Да и права на это у федерации, формально говоря, не было. Первое и второе места с чемпионата страны всегда попадали в национальную команду автоматом, варианты возможны только с бронзовыми призерами.

В общем, пусть парень едет. К нему-то какие претензии? Наоборот, молодец: в самый нужный момент сумел «выстрелить». Глядишь еще умудрится повторить красноярский прокат в Граце. Ну, а если нет, то тоже не смертельно - перед чемпионатом мира ФФККР имеет полное право заменить человека, провалившегося на ЧЕ. В прошлом сезоне ровно такая история произошла со Станиславой Константиновой.

Плохо другое: мы по-прежнему не имеем ни малейшего представления, каких мужчин Россия сможет выставить через два года на Олимпиаду? И не лишит ли эта единственная слабость нашу сборную золота в командном турнире, как уже было в Пхенчхане 2018-го?

ЗАГИТОВА СОСКУЧИЛАСЬ, ДА ПОЗДНО

А в остальных видах у нас все тип-топ. Там на ЧЕ должно быть по две, а то и по три медали. Напоследок же хочу обратить ваше внимание на интересную деталь: Александра Трусова попала на пьедестал чемпионата страны с весьма скромными по российским меркам оценками. И если бы какая-то из нижестоящих соперниц набрала в Красноярске за 230 баллов, в сборной сейчас была бы она.

Кому такая сумма в принципе по силам? Например, Евгении Медведевой, снявшейся с ЧР из-за поломки коньков. Или Елизавете Туктамышевой, не соверши та в пятницу и субботу столько ошибок. И не забывайте, что есть еще Алина Загитова, взявшая паузу в карьере. Она сейчас катается в шоу в Москве и уже шлет Этери Тутберидзе взволнованные sms-сообщения – мол, соскучилась по соревнованиям.

Эх, Алина, Алина… Надо было не эсэмэски писать, а просто приехать в Сибирь, чисто сделать 15 прыжков – и спокойно собирать вещи на чемпионат Европы.

Чемпионат России. Красноярск

Женщины. Сумма двух программ

1. Анна Щербакова – 261,87

2. Алена Косторная – 259,83

3. Александра Трусова – 226,34

4. Елизавета Туктамышева – 204,63

5. Ксения Синицина – 202,96

6. Анна Фролова – 199,29

7. Анастасия Гулякова – 196,99

…9. Софья Самодурова – 192,08

Мужчины. Сумма двух программ

1. Дмитрий Алиев – 260,98

2. Артур Даниелян – 253,42

3. Александр Самарин – 252,74

4. Макар Игнатов – 249,46

5. Андрей Мозалев – 240,55

6. Даниил Самсонов – 240,21

7. Петр Гуменник – 238,08

…9. Сергей Воронов – 233,82

Пары. Сумма двух программ

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 233,66

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 233,19

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 219,72

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 212,85

5. Алина Пепелева/Роман Плешков – 203,57

6. Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 197,81

Танцы. Сумма двух программ

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 220,74

2. Александра Степанова/Иван Букин – 219,72

3. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро – 197,73

4. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 189,10

5. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин – 186,81

6. Софья Шевченко/Игорь Еременко – 181,67