В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? - Советский спорт
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30 декабря 2019 15:30Фигурное катаниеТигай Лев

В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске?

На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой.

Специально отложил эту тему на денек-другой, чтобы разобраться спокойно, когда эмоции уже схлынули. А то по горячим следам оставалось только щипать себя за чувствительные места. За женскую произвольную и 170 баллов никто никогда не получал, а Анна Щербакова – сразу сиганула за 180. Суммы в 250 тоже не бывало, а тут – больше 260. И считай 90 от Алены Косторной за короткую программу.

Эй! Ау?! Это что за Бобы Бимоны с Усэйнами Болтами впридачу? Как если бы Сергей Бубка вместо того, чтобы впервые прыгнуть на шесть метров, взял бы – и 6.10 перемахнул.

Мировые рекорды в начале 2019 года и сейчас в сравнении с лучшими оценками чемпионата России

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Как видите, дистанция, которую за уходящий 2019-й преодолело женское одиночное катание с появлением на «взрослой» мировой арене Щербаковой, Косторной и Александры Трусовой, действительно впечатляет. Но в том-то и дело, что на фоне свежих, установленных уже ими официальных рекордов оценки из Красноярска все равно выглядят фантастически. Это уже не Луна и не Марс, а какая-то другая галактика.

Так что же произошло?

Первое, что приходит на ум: свое-родное судейство. Недаром ведь ISU не фиксирует достижения, установленные на внутренних, национальных соревнованиях. Однако подробный разбор показывает, что в данном случае это лишь одна из причин. Причем на мой вкус – не самая существенная.

ЕЕ ТРИ ЧЕТВЕРНЫХ СТОЯТ ЧЕТЫРЕХ ТРУСОВСКИХ

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Начнем с Щербаковой, которая в субботу нахлобучила нереальные «+15» мировому рекорду в произвольной. Но ведь Трусова, если кто запамятовал, в октябре устанавливала его с падением. И при всей умопомрачительности сашиных заявок, где бывает и по пять четверных, приземлить без недокрутов больше трех ей удалось лишь на шоу-турнире в Японии, где были другие ошибки. В остальном же это «3х4», не больше.

Щербакова же в Красноярске сделала не просто «3х4», а самый дорогой из возможных вариантов: два лутца и флип. По сравнению с тулупом или сальховом той же оборотности каждый из них дает преимущество в полтора-два балла только по базе. Эти три прыжка весят столько же, сколько четыре трусовских. Которой вдобавок никак не удается их в кучку собрать – то один подведет, то другой, то третий.

Суть в том, что с появлением у Щербаковой четверного флипа, который она приземлила впервые, ее уже нельзя считать «слабейшим звеном» в супертройке юных подопечных Этери Тутберидзе. Наоборот, скорее Трусова лишилась теперь статуса «королевы сложности». Даже при максимальном сашином наборе «5х4» разница с такой Щербаковой там вполне сносная, баллов шесть.

Да, у Ани в Красноярске была помарка на выезде с флипа, к которой судьи отнеслись достаточно благосклонно. Но зато какой лутц! Любому мужчине-одиночнику впору обзавидоваться. И потом, когда фигурист любого пола выдает чистый прокат при таком наборе элементов и такой хореографии, оценки «выходят из берегов» практически всегда. Высоченные «плюсы» и компоненты Щербаковой – больше отсюда, чем от «своего поля». Кстати, в финале Гран-при в начале декабря она тоже выиграла произвольную, получив за технику под 95. Хотя с флипа там упала – иначе уже тогда вышло бы как следует за сотню и за 170 всего.

Мировой рекорд Трусовой в произвольной программе и оценки Щербаковой на чемпионате России

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А – аксель, Л – лутц, Ф – флип, Р – ритбергер, С – сальхов, Т – тулуп, О – ойлер, * – прыжковые элементы, получающие 10-процентную надбавку к базовой стоимости за исполнение в конце второй половины программы.

КОСТОРНАЯ УПЕРЛАСЬ В «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОТОЛОК»

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Переходим к Косторной, чей суперпрокат в пятницу Щербакова заставила нас слегка подзабыть. А, между тем, зря, потому что там все было регламентировано гораздо жестче и возможностей для маневра было куда меньше. Я вот не поленился, и вычислил: каковы теоретически возможные по нынешним правилам максимальные оценки у женщин за короткую программу – с наиболее сложными разрешенными элементами, сплошными «+5» за их исполнение и повальными «десятками» за компоненты. Результаты получились весьма любопытные.

Во-первых, оказалось, что получить за короткую сто баллов представительница слабого пола не может. Без запрещенных там четверных – не получается в принципе, низ-зя. А во-вторых, до математического максимума красноярская Косторная не дотянула лишь 7,26. Это уже что-то из области танцев, где Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон тоже уперлись в потолок и стругают свои рекорды на манер Бубки – тоненькими ломтиками в балл-другой, а то и в несколько сотых.

Максимально возможные оценки за женскую короткую программу и оценки Косторной на чемпионате России

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Про судейство здесь даже нечего обсуждать, там просто не к чему было придираться. Кто не верит – еще раз посмотрите видео с сайта Первого канала. Случись такой прокат на международном турнире, Косторная все равно получила бы 87-88, а может и, напротив, за 90 – смотря какое у бригады арбитров случилось бы настроение. Впрочем, Алена и в Красноярске без единого четверного уступила «распоясавшейся» Щербаковой по сумме какие-то 2,04 – из-за парочки смазанных в произвольной выездов.

А если бы Косторная их не смазала?

А если бы Щербакова в ответ идеально сделала флип?

А если бы Трусова прыгнула все, что хотела?

В новом году что-то из этого, думаю, произойдет. Или даже (свят-свят-свят) все сразу. С наступающим.

ОСНОВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ СЕЗОНА-2019/20

10-15 января. Зимние юношеские олимпийские игры. Лозанна (Швейцария)
22-25 января. Чемпионат Европы. Грац (Австрия)
5-9 февраля. Чемпионат четырех континентов. Сеул (Корея)
4-8 марта. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин (Эстония)
17-22 марта. Чемпионат мира. Монреаль (Канада)

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В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
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