Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год

Алина Загитова и Евгения Медведева катаются в сказочных постановках Татьяны Навки и Ильи Авербуха соответственно, Елизавета Туктамышева вместе с Аленой Косторной и танцевальным дуэтом Александра Степанова/Иван Букин отправилась на шоу в Италию и собирается в марте организовать свое в Питере, Александра Трусова нежится на пляже пятизвездного отеля «Хилтон» в Дубае, экс-чемпионку Франции Лорен Лекавалье поймали на кокаине…

Боюсь, тем, кто охотится за такими новостями, все уже доложили, а тем, кто ими не интересуется, и рассказывать незачем. Но тогда - о чем? Каникулы, все празднуют, переводят дух и занимаются своими делами.

Так-то оно так - да не совсем.

ДЖЕЙМС И СИПРЕ ПРОПУСКАЮТ ЧЕ, КОСТНЕР ЛОЖИТСЯ НА ОПЕРАЦИЮ

Официальный сайт ISU разродился полными списками участников чемпионата Европы, который пройдет в австрийском Граце с 22 по 25 января. И там нет одной из сильнейших спортивных пар мира – французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, не выступающих с начала нынешнего сезона. В их отсутствие хоть как-то конкурировать с тремя российскими дуэтами способны, пожалуй, лишь Николь Делла Моника и Маттео Гаризе из Италии, да и то не факт.

Поскольку Джеймс и Сипре пока остаются действующими чемпионами континента, то выходит, что из победителей предыдущего ЧЕ в предстоящем примут участие только Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Софья Самодурова в сборную не отобралась, а Хавьер Фернандес, как известно, завершил карьеру. Из тех же, кто не делал подобных заявлений и считаются действующими фигуристами, не хватает только Загитовой, Натальи Забияко с Александром Энбертом (они тоже взяли паузу) и Каролины Костнер. Легендарной итальянке, последним турниром которой является ЧМ-2018, в конце января предстоит операция на бедре. Иначе шансов вернуться на лед у нее не будет.

ИГРЫ ЮНОШЕСКИЕ, НО ВОВСЕ НЕ ДЕТСКИЕ

Если до чемпионата Европы ждать еще больше двух недель, то первое заметное событие нового года стартует уже в четверг, 10 января – и там участники тоже известны. Речь о третьей по счету зимней юношеской Олимпиаде, которую принимает Лозанна и где максимальную квоту в соревнованиях фигуристов – по два места в каждой из четырех дисциплин – имеет только Россия.

У спортивных пар наши будут разбираться между собой, там конкурентов нет. А вот оба вида одиночного катания обещают крайне интересную борьбу. Андрею Мозалеву и Даниилу Самсонову предстоит новая встреча с еще одним финалистом последнего юниорского Гран-при Юмой Кагиямой. В декабре в Турине они финишировали друг за другом: Мозалев – вторым, Самсонов – третьим, японец – четвертым.

В женском турнире состав еще хлеще: Ксении Синициной и Анне Фроловой придется иметь дело с декабрьской чемпионкой Японии среди юниоров Маной Кавабе, москвичкой под флагом Азербайджана Екатериной Рябовой, и, наконец, Ю Юн - призером одного из этапов «взрослого» Гран-при-2019. В этой серии кореянка, в 15 лет уже прыгающая тройной аксель, даже претендовала на финал и набрала одинаковое количество зачетных очков с самой Медведевой!

Еще в Лозанне пройдет командный турнир, но весьма специфический: фигуристов будут не объединять в сборные (стран, представленных во всех видах, слишком мало), а разбрасывать как попало жребием по восьми интернациональным командам, которые четыре года назад на аналогичных Играх в Норвегии назывались «Будущее», «Надежда», «Мотивация» и все в таком духе.

По регламенту все в один день исполняют произвольные программы, принося своим «рулеточным» командам от одного (последнее место) до восьми (первое) очков. В Хамаре-2016 первенствовала «Жажда», за которую Дмитрий Алиев и танцоры Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин катались вместе с китаянкой и парой из США. А в «традиционных» видах наши тогда взяли три золота из четырех. Повторить этот результат в Швейцарии будет непросто.

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И РАСПИСАНИЕ ЗИМНИХ ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Женщины: Ксения Синицына, Анна Фролова (обе – Россия), Ю Юн (Корея), Екатерина Рябова (Азербайджан), Мана Кавабе (Япония)

Мужчины: Андрей Мозалев, Даниил Самсонов (оба – Россия), Юма Кагияма (Япония), Алекса Ракич (Канада)

Пары: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (все - Россия)

Танцы: Софья Тютюнина/Александр Шустицкий, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (все – Россия), Натали Д’Алессандро/Брюс Уоделл, Мику Макита/Тайлер Гунара (все - Канада)

10 января, пятница

15.30-16.40 (мск). Пары. Короткая программа

18.00-20.25. Мужчины. Короткая программа

11 января, суббота

15.30-17.10. Танцы. Короткая программа

18.10-20.35. Женщины. Короткая программа

12 января, воскресенье

13.30-14.45. Пары. Произвольная программа

16.00-18.40. Мужчины. Произвольная программа

13 января, понедельник

13.30-15.30. Танцы. Произвольная программа

16.30-19.10. Женщины. Произвольная программа

15 января, среда

13.30-19.15. Командный турнир

ГЛАВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ СЕЗОНА-2019/20

10-15 января. Зимние юношеские олимпийские игры. Лозанна (Швейцария)

22-25 января. Чемпионат Европы. Грац (Австрия)

5-9 февраля. Чемпионат четырех континентов. Сеул (Корея)

4-8 марта. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин (Эстония)

17-22 марта. Чемпионат мира. Монреаль (Канада)