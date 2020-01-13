12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели - Советский спорт
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13 января 2020 20:00Фигурное катаниеТигай Лев

12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели

Первым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, НАШИ ДЕВУШКИ МОГУТ ПРОИГРЫВАТЬ

После коротких программ наши в трех видах катания занимали первое и второе места, а в четвертом – второе и третье. Единственный прокол случился у одиночниц, где Ю Юн опередила Ксению Синицыну и Анну Фролову. Неожиданностью это не назовешь: кореянка в нынешнем сезоне всерьез претендовала на место в финале «взрослого» Гран-при, а в первых числах января выиграла национальный чемпионат с гроссмейстерской суммой за 220 баллов. К тому же в арсенале у Ю Юн есть тройной аксель, пусть он и удается ей не всегда. С другой стороны, отрыв кореянки перед сегодняшней произвольной был невелик: 1,74 от Синицыной и 4,44 от Фроловой.

К сожалению, в понедельник обоим россиянкам не удалось избежать падений: Синицына завалила один прыжок, Фролова два. В последнем случае даже возникли сомнения относительно призового места – из-за японки Мана Кавабе, которая удивила всех тройным акселем. К счастью, имевшегося запаса Фроловой все-таки хватило, чтобы удержать бронзу.

Что же до золота, то прекрасная произвольная Ю Юн – чистая, с трикселем, высокими тройными и на огромной скорости не оставила нашим никаких шансов. Итоговый перевес кореянки над Синициной составил «+14» и даже два идеальных проката не позволили бы Ксении ликвидировать эту разницу. Надо честно признать, что нас просто обыграли. Оказывается, в женском катании такое тоже случается.

Мужчины-юниоры тоже имели дело с конкурентом из Азии и тоже уступили. Японец Юма Кагияма обошелся без серьезных ошибок в произвольной программе и на балл с хвостиком обошел Андрея Мозалева, хотя после первого дня проигрывал россиянину 6,96. Оба сделали «на плюс» по два четверных тулупа, но Мозалева подвели аксели, с одного из которых он упал.

Этот же прыжок стал камнем преткновения для Даниила Самсонова. 14-летний вундеркинд из школы Этери Тутберидзе постоянно испытывает проблемы с акселем в три с половиной оборота, и в Лозанне все три его попытки обернулись неудачами: два падения и одинарная «бабочка».

РУССКИЙ ТАНЦОР ЧИРИЗАНО

Зато в парных видах катания наши доминировали полностью: два золота и два серебра. Очень понравился танцевальный дуэт Ирина Хавронина/Дарио Чиризано прежде всего, высоким темпом и насыщенностью программ. Это был какой-то сплошной фейерверк скорости и артистизма. И сразу выяснилось, что вопреки нынешней моде на лирические постановки, которая идет от доминирующей монреальской школы, зажигательные танцы у международных судей тоже еще в чести. Что побеждать можно и с музыкой из российского фильма «Стиляги». Ведь дело не в том, под что ты катаешься, а в том как.

Чиризано родился в Италии и в пять лет переехал в Санкт-Петербург. Его родной язык – русский, по-итальянски почти не говорит. С Хаврониной они катаются без малого два года. Тренируются в Одинцово у Алексея Горшкова. В декабре выиграли первый в карьере международный турнир «Кубок Санта Клауса» в Будапеште. Чиризано 18 лет, партнерше – 15, и будущее у них, похоже, у них очень интересное.

В турнире спортивных пар всех разгромили чемпионы юниорского Гран-при-2019/20 Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, поднявшие планку личного рекорда почти до двухсот баллов. Российский дуэт уже сейчас демонстрирует весьма зрелый уровень катания, подкруток и поддержек, но, к сожалению, им не хватает прыжков. Больше двух оборотов Панфилова с Рыловым на соревнованиях пока не делают. Если этот пробел удастся восполнить, мы получим еще одну пару уровня мировой элиты.

Диана Мухамедзянова и Илья Миронов, напротив, хороши именно в прыжках, однако в Лозанне эта ставка оказалась бита. Партнерша упала с параллельного флипа, да и уникальный каскад из тройного лутца и двух двойных тулупов получился неряшливым, не «на плюс» на номинал. Это нивелировало их преимущество в сложности. А по остальным составляющим Панфилова и Рылов были явно сильнее.

Таким образом, все 12 спортсменов, представлявших Россию на катке Лозанны, вернутся домой с медалями. Сейчас наша коллекция выглядит так: два золота, четыре серебра и две бронзы. Впечатляет, хотя четыре года назад у россиян было на один чемпионский титул больше.

Впрочем, соревнования фигуристов в Лозанне еще не завершены. Это произойдет в среду, когда состоится необычный командный турнир. В нем бороться за медали будут не сборные стран, а восемь интернациональных коллективов. Их составы сегодня поздно вечером по московскому времени определит специальная жеребьевка. 15 января эти команды исполнят только произвольные программы в следующем порядке: сначала танцы, потом пары, женщины и, наконец, мужчины. За первое место в каждом из четырех видов катания начисляется восемь очков, за второе семь, за третье шесть и т.д., вплоть до одного за последнее.

Лозанна (Швейцария)
Зимние юношеские Олимпийские игры

Сумма двух программ

Женщины

1. Ю Юн (Корея) – 214,00
2. Ксения Синицына (Россия) – 200,03
3. Анна Фролова (Россия) – 187,72
4. Мана Кавабе (Япония) – 185,22

Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) – 239,17
2. Андрей Мозалев (Россия) – 237,94
3. Даниил Самсонов (Россия) – 215,21

Пары

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 199,21
2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 175,42
3. Алина Бутаева/Лука Берулава (Грузия) – 157,29

Танцы

1. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (Россия) – 164,63
2. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (Россия) – 159,15
3. Катарина Вулфкостин/Джеффри Чен (США) – 152,43

ЗАГИТОВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ. ПОКА – К ПОЛНОЦЕННЫМ ТРЕНИРОВКАМ

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Несколько коротких, но важных новостей. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, в конце 2019 года объявившая, что берет паузу в карьере, уже сейчас возвращается к интенсивным, двухразовым тренировкам в группе Тутберидзе. С 25 декабря по 7 января Загитова каталась в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» и, похоже, за две недели успела соскучиться по большому спорту. Хотя в этом сезоне на крупных турнирах она выступить уже не сможет – из-за пропуска предновогоднего чемпионата России, где определялся состав сборной страны.

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То же самое относится и к двукратному чемпиону страны, призеру чемпионатов мира и Европы Михаилу Коляде. Фигурист, в ноябре перенесший операцию по поводу синусита, 8 января возобновил тренировки на льду. Тренер Коляды Валентина Чеботарева заявила в интервью РИА «Новости», что проблем со здоровьем у ее подопечного сейчас нет.

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И еще одно громкое возвращение, которое пока только назревает. Президент Союза конькобежцев Германии Удо Денсдорф сообщил через немецкие СМИ, что олимпийская чемпионка-2018 в парном катании Алена Савченко обдумывает возобновление карьеры ради Игр 2022 года в Пекине. Уроженка Киева, выступающая за Германию, не появлялась на соревнованиях ни в прошлом, ни в нынешнем сезоне. Она пробовала свои силы в роли тренера, а в сентябре 2019-го родила дочь. Совсем скоро, 19 января Савченко исполнится 36. По словам Денсдорфа, если она вернется, то хотела бы вновь кататься с Бруно Массо, с которым они выиграли золото Пхенчхана.

12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели Первым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых. 13.01.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
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