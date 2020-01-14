Даниил Самсонов: В группе Тутберидзе сказали: «У нас двойные не прыгают»

«КЛЮЧЕВАЯ ОШИБКА – ПАДЕНИЕ»

После короткой программы наши фигуристы лидировали: у Мозалева было 79,72 балла, у Даниила Самсонова – 76,62. На пятки ему наступал японец Юма Кагияма, у которого было 72,72 балла. Казалось, что золото от нас не уйдет, и один из наших фигуристов точно поднимется на верхнюю ступень пьедестала почета. Увы, оба наших фигуриста упали в произвольной программе, и этого хватило Кагияме, откатавшему чисто, чтобы обойти обоих.

Выступление японца было последним в этот вечер. Когда он завершил программу, наши ребята давали интервью в смешанной зоне. И тут объявили оценки Кагиямы. Рев во дворце поднялся такой, что сомнений не оставалось – золото юношеской Олимпиады отправляется в Японию.

Андрей Мозалев во время интервью бросил взгляд на монитор, где появились оценки Кагиямы (японец опередил Андрея на 1,23 балла), и едва сдержал слезы от обиды.

– Чувства смешанные: радость от того, что выступил неплохо, завоевал медаль, грустно же потому, что стал вторым, хотя хотел быть первым, – сказал Мозалев. – Ключевой ошибкой стало падение. На нем я потерял гораздо больше двух баллов, которых и не хватило. Сам пока не понял, почему упал. Вроде вытолкнулся, раскрываюсь, и вдруг – лежу. Очень обидно. Но итоговый результат, получается, справедливый.

«ЭТЕРИ ГЕОРГИЕВНА ЗНАЕТ – Я МОГУ МНОГОЕ»

Даниил Самсонов подробно ответил на вопросы тележурналистов и переместился в зону для пишущей прессы. Почему-то никто к 14-летнему вундеркинду интереса больше не проявил. Поэтому нам удалось пообщаться тет-а-тет.

– Какие-то задачи ваш тренер Этери Тутберидзе на эти Игры ставила?

– Этери Георгиевна не ставит нам задачи на каждый старт. Она знает, что я многое могу. Я сам ставлю себе задачу – показать чистое катание. Чтобы на меня могли рассчитывать и в дальнейшем.

– В итоге вы третий, Андрей – второй. Как оцениваете свое выступление и как можете охарактеризовать Юму Кагияму?

– Хороший стимул стремиться к первому месту, чтобы всегда чисто катать программы. А Юма – молодец, во время короткой он не рассчитал прыжок и улетел в бортик, но на произвольную собрался и откатал чисто.

– Вы упали почти в самом начале программы. Сильно расстроились в этот момент?

– Сразу же попытался собраться и решил немного перестроить программу, чтобы отыграть баллы, которые потерял на падении. И, честно говоря, сильно не переживал. Надо всегда бороться до конца.

– Программы вам ставит Даниил Глейхенгауз?

– Даниил Маркович сыграл большую роль в моей жизни. Благодаря ему я оказался в группе у Этери Георгиевны. Программы ставит он, но не только мне, а всей нашей группе. Даниил Маркович тоже хочет, чтобы я показывал чистое катание, потому что знает, что я все могу.

«УВИДЕЛ ОГРОМНЫЙ ДВОРЕЦ, ЗАХОТЕЛОСЬ КАЙФАНУТЬ»

– Помните первую тренировку в группе Тутберидзе?

– Встретили меня хорошо. На самой первой тренировке я старался показать весь свой технический набор, прыгал двойные, тогда я только их умел прыгать. Но мне сказали: «У нас двойные не прыгают, только тройные».

– Сколько ушло времени на освоение тройных прыжков?

– Я пришел в марте, а после летних сборов уже освоил тройные.

– Этери Георгиевна похвалила?

– Нет. Но, думаю, была довольна моим прогрессом.

– Она ведь очень строгая. Побаиваетесь ее?

– Первые дни побаивался, затем привык. Да и ребята меня поддержали, говорили: «Не бойся, все будет хорошо». Этери Георгиевна не строгая, она требовательная. Хочет, чтобы мы показывали свой максимум.

– Во время чемпионата Европы в Москве в 2018 году Тутберидзе заявила вас на показательные выступления. Коленки не дрожали, когда впервые вышел перед полными трибунами большого дворца?

– Я увидел огромный зал полный зрителей, и мне захотелось просто кайфануть от своего выступления. Очень понравилось, как меня поддерживала публика.

– Перед Новым, 2019 годом в Сети появилось видео с вашими четверными на тренировке. Ролик наделал шума. Какова была реакция друзей и знакомых?

– Друзья мне написали – молодец. И больше ничего такого не было.

– С кем из девочек вашей группы лучше всего общаетесь?

– Не могу кого-то выделить, мы все хорошо общаемся в нашей группе. А близкие друзья у меня есть и вне льда.