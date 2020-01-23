Русский Горыныч на родине Терминатора. На ЧЕ стартуют Косторная, Трусова и Щербакова  - Советский спорт
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23 января 2020 23:24Фигурное катаниеТигай Лев

Русский Горыныч на родине Терминатора. На ЧЕ стартуют Косторная, Трусова и Щербакова 

В пятницу в Граце начинают кататься женщины. Борьбу за медали поведут три российские суперфигуристки - Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. 

ВПЕРВЫЕ ВТРОЕМ И НА РАВНЫХ

Пожалуй, это первый случай, когда они встречаются втроем на одном катке, и шансы на успех каждой из них оцениваются почти одинаково.

В юниорские времена бесспорным «номером один» в этом трио считалась Трусова, Косторную отмечали за красоту катания, но не более, а нестабильную Щербакову вообще принимали не очень-то всерьез. Но потом соотношение сил между ними начало меняться. Сначала Алена совершила рывок - освоила тройной аксель и перехватила у Саши статус главной головы «дракона» Этери Тутберидзе. А в конце 2019-го их догнала Аня, прибавившая к уже имевшемуся в ее арсенале лутцу еще один прыжок в четыре оборота - флип. На декабрьском чемпионате страны в Красноярске Щербакова первенствовала с умопомрачительными оценками: «+14» от официального мирового рекорда Косторной по сумме двух программ!

И вот наш Змей Горыныч - о трех крайне симпатичных девичьих головах и шести изящных ножках, обутых коньками, - собирается устроить новый, рекордно-непредсказуемый раунд очных разборок в родном городе Терминатора - как известно, Арнольд Шварценеггер некогда появился на свет неподалеку от Граца.

И АНЮ, И АЛЕНУ САША ЕЩЕ НЕ ОБЫГРЫВАЛА

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За последние год с небольшим Щербакова, Трусова и Косторная четырежды соперничали друг с другом на крупных турнирах. И интереснее всего, что самая вроде бы одаренная из них не одержала в этой «суперсерии» ни одной победы! Два подряд национальных первенства остались за Щербаковой, два финала серии Гран-при - сначала юниорский, а потом и «взрослый» - выиграла Косторная, а Трусовой всякий раз приходилось довольствоваться медалями из менее благородных металлов. Да, в активе у Саши есть золотой дубль на юниорских чемпионатах мира, но там она разбиралась со сверстницами-конкурентками поодиночке. В 2018 году ЧМ из-за травмы пропускала Аня, а в 2019-м - Алена.

Когда же они соревновались все втроем, то Трусова ни разу не была первой даже в какой-либо из восьми отдельных программ! Ну ладно еще короткие - их вес все-таки не шибко велик, и к тому же там законная территория Косторной. Но в произвольной-то Саша владеет высшим мировым достижением и заявляет по четыре, а теперь уже и по пять четверных прыжков!

И тем не менее, раз за разом проигрывает вторую, «длинную» программу - теперь уже Щербаковой. Последняя навострилась делать свои дорогущие лутцы-флипы с очень высоким процентом безошибочности, а Саша, гоняясь за всеми зайцами сразу, все время падает разок-другой. Плюс уступает обеим подругам из «Хрустального» в плане оценок за компоненты. Вот вам и вся разгадка, ничего сверхъестественного.

ЖЕРЕБЬЕВКА: ЩЕРБАКОВА - ПЕРВАЯ, ТРУСОВА - ПОСЛЕДНЯЯ

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Все сказанное выше отнюдь не означает, что шансы Трусовой на победу в Граце невелики. Нормальные шансы. Примерно такие же, как у двух других голов русского ледового дракоши. А уж если в пятницу Саше удастся впервые в карьере осилить на соревнованиях никак не дающийся ей тройной аксель, ситуация сразу резко развернется в ее сторону, и уже соперницам придется несладко.

В четверг вечером в Австрии состоялась жеребьевка женской короткой программы. Щербаковой выпал стартовый №32, она открывает седьмую, заключительную разминку в 18.24 по московскому времени. Сразу за ней, шестью минутами позже наступит черед Косторной. Ну, а Трусова с ее 36-м номером должна выйти на каток последней из россиянок и предпоследней из всех участниц чемпионата в 18.49.

Это будет нечто - можете смело верить мне на слово.

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