Непобедимые – повержены! Синицина и Кацалапов обыграли четырехкратных чемпионов мира  - Советский спорт
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25 января 2020 20:15Фигурное катаниеТигай Лев

Непобедимые – повержены! Синицина и Кацалапов обыграли четырехкратных чемпионов мира 

Суперсенсация на ЧЕ-2020: золото российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Легендарные французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – только вторые. 

Вот он и пришел, последний день чемпионата Европы. Вне всяких сомнений для нас успешного. Оставалось выяснить насколько.

А решалось это в произвольном танце. С учетом результатов у пар и мужчин, а также подавляющего превосходства россиянок в еще не завершившемся женском одиночном катании, было ясно, что в этих видах мы соберем восемь медалей, включая все три золота. В то время как соответствующие рекорды за 66-летнюю историю ЧЕ в их нынешнем виде (до 1954 года танцев не было) таковы: сборная СССР (но не России) в 1986-м и 1987-м добывала по 10 наград из 12, а сборная России (но не СССР) пять раз завоевывала полный комплект из четырех чемпионских титулов. Последний раз это случалось в Турине 2005.

ДАЕШЬ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»!

Наша погоня за этими достижениями в Граце свелась к двум конкретным дуэлям. Александра Степанова и Иван Букин после короткой программы на 1,01 отставали от шедших третьими Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, а Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым всего пять сотых уступали «многократным чемпионам всего кроме Олимпиад» Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

Степанова и Букин будут все-таки повыше классом, чем итальянцы, что наш дуэт сегодня наглядно и подтвердил. Ему выпало открывать заключительную разминку, и прокат удался на славу. Гиньяр с Фабри оказались загнаны на такие оценки, о каких они и мечтать не шибко могли. В итоге разница между третьим и четвертым местами составила почти семь баллов. Для танцев это почти разгром.

Когда же Синицина и Кацалапов получили за свою вдохновенную произвольную еще на 4,05 больше, чем Степанова с Букиным, вопрос с общим количеством российских медалей был закрыт: вечером у нас будет новая рекордная «десятка»!

Но как там насчет четвертого золота?

СУДЕЙСКИЕ МУЧЕНИЯ И 14 ПОБЕДНЫХ СОТЫХ

В него верилось с трудом. Не только потому, что Пападакис и Сизерон после Игр-2018 в Пхенчхане не потерпели ни одного поражения и улучшали собственные мировые достижения столько раз, что все давно сбились со счета. Вариант, при котором все чемпионские титулы отдадут одной стране, сам по себе вызывал большие сомнения. Ведь кроме нас подобная «однобокость» прийтись кому-либо по душе просто не могла. А тут еще сверхсубъективные танцы, в которых умелой бригаде при желании засудить раз плюнуть.

Но когда Пападакис и Сизерон закончили свой прокат, тысячи людей в зале и миллионы у телеэкранов оказались в полуобморочном состоянии. В окошке для технической оценки стояли жалкие 64 с лишним балла, при том, что Синициной и Кацалапову только что поставили 73,55! Французам не засчитали целый элемент, без которого они могли рухнуть даже не на второе, а на третье место.

Дальше началось черт знает что. Засечь время, которое судьи потратили на пересмотр видеоповторов, я, увы, не догадался, но эти несколько минут показались вечностью. Еще до объявления вердикта стало понятно: элемент им вернут, но разница с нашими будет микроскопической...

Да! Да! Да! Они все-таки проиграли. 14 сотых, но проиграли! Россия после семилетнего перерыва вернула себе континентальное золото в танцах на льду. И счастливые Вика с Никитой, ожидавшие оценок в специальной комнате для текущих лидеров, обнялись и заплакали. Тихими слезами счастья.

Ну и чемпионат, просто с ума сойдешь... Впрочем, он еще не окончен сегодня в полночь нас ждет мощный заключительный аккорд от Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. В 25 минут первого мы получим то, чего не было ни у кого и никогда: десять медалей ЧЕ, включая четыре высшего достоинства.

Грац (Австрия). Чемпионат Европы

Танцы. Произвольная программа

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) 131,69
2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 131,50
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) 127,64
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) 120,92
5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) 118,08
6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) 112,93

Сумма двух программ

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) 220,42
2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 220,28
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) 211,29
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) 205,58
5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) 192,34
6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) 188,03

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