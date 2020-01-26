Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная

После сенсационного триумфа танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, нанесших 4-кратным чемпионам мира Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону первое поражение почти за два года, пришло время нам расслабиться. И – получать удовольствие от женской произвольной программы, где лидерству трех российских чудо-дебютанток ЧЕ ничто не угрожало. Идеальный финал роскошного турнира, лучшего и придумать было нельзя.

Еще накануне вечером, когда Александра Трусова решила сократить количество четверных прыжков в произвольной с пяти до трех (Саша не до конца успела набрать форму после новогодних каникул, которые провела в Дубае), ее шансы на победу автоматически подсели. Все-таки надо было отыгрывать у Алены Косторной целых десять баллов. Зато Анна Щербакова на попятный идти не собиралась – и именно ей выпало идти на лед перед двумя подругами-соперницами по школе Этери Тутберидзе.

Все зарубежные участницы ЧЕ откатали свое до Щербаковой. Лучшая среди них имела сумму слегка за 190, при том, что для любой из наших и 220 означает полный провал.

Стартовый каскад «4+3» из лутца с тулупом Щербакова скрутила так, что восхищенные судьи «наплюсили» ей почти двадцать баллов за один элемент. Но повторить этот фокус с двумя отдельными четверными у Ани не получилось. На флипе ей поставили недокрут (там на грани вышло – можно было как придраться, так и пропустить), а второй лутц она вообще сорвала напрочь.

Но вот парадокс: несмотря на ошибки, прокат Щербаковой все равно удался. И публика была в восторге, и арбитры в итоге выдали почти 160. Ее оценки так и остались лучшими в этот вечер, потому что Аня показала настоящий спектакль. Вообще, в плане артистизма и музыкальности в «космическом экипаже» воспитанниц Тутберидзе Щербакова – бесспорно №1. Не будь этого злосчастного падения, именно она стала бы чемпионкой. И сто процентов побила бы мировой рекорд.

А так рекорд сохранила Трусова, хотя для нее это стало слабым утешением. Два падения и лишь один сделанный прыжок в четыре оборота не позволили Саше рассчитывать на что-либо большее, чем бронзовая медаль. Впрочем, мне показалось, что она не так сильно и расстроилась. На лице Трусовой даже проглядывало некое облегчение от того, что турнир, наконец, позади.

А во время финального выступления Косторной возникло отчетливое ощущение усталости. Вместо привычной «стрельбы» глазами и лукавой полуулыбки Алена откатала всю произвольную с непроницаемо каменным лицом. Но свою работу, пусть и «через не могу», она сделала как надо, включая оба тройных акселя. Падение на последнем, не самом дорогом прыжке (это был тройной лутц) ничего изменить уже не могло: к победе в недавнем финале Гран-при Косторная прибавила звание лучшей фигуристки Европы.

Чемпионат завершен. Результат – фантастический: нашим фигуристам уже доводилось брать полный комплект золота ЧЕ в 90-е и нулевые годы, а также привозить по десять медалей с одного континентального первенства, но чтобы и то, и другое за раз – это впервые. Теперь можно перевести дух, а потом – дожидаться кульминации сезона: чемпионата мира в Монреале. Он стартует 17 марта, и там мы вновь увидим героев Граца. За эти четыре дня они доставили нам столько положительных эмоций, что их с лихвой хватит на предстоящие два месяца.

До встречи!

Грац (Австрия). Чемпионат Европы

Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 159,81

2. Алена Косторная (Россия) – 155,89

3. Александра Трусова (Россия) – 150,39

4. Алексия Паганини (Швейцария) – 124,06

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 115,30

Сумма двух программ

1. Алена Косторная (Россия) – 240,81

2. Анна Щербакова (Россия) – 237,76

3. Александра Трусова (Россия) – 225,34

4. Алексия Паганини (Швейцария) – 192,88

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 181,79