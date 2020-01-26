Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 января 2020 02:00Фигурное катаниеТигай Лев

Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная

ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову.

После сенсационного триумфа танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, нанесших 4-кратным чемпионам мира Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону первое поражение почти за два года, пришло время нам расслабиться. И – получать удовольствие от женской произвольной программы, где лидерству трех российских чудо-дебютанток ЧЕ ничто не угрожало. Идеальный финал роскошного турнира, лучшего и придумать было нельзя.

Еще накануне вечером, когда Александра Трусова решила сократить количество четверных прыжков в произвольной с пяти до трех (Саша не до конца успела набрать форму после новогодних каникул, которые провела в Дубае), ее шансы на победу автоматически подсели. Все-таки надо было отыгрывать у Алены Косторной целых десять баллов. Зато Анна Щербакова на попятный идти не собиралась и именно ей выпало идти на лед перед двумя подругами-соперницами по школе Этери Тутберидзе.

Все зарубежные участницы ЧЕ откатали свое до Щербаковой. Лучшая среди них имела сумму слегка за 190, при том, что для любой из наших и 220 означает полный провал.

Стартовый каскад «4+3» из лутца с тулупом Щербакова скрутила так, что восхищенные судьи «наплюсили» ей почти двадцать баллов за один элемент. Но повторить этот фокус с двумя отдельными четверными у Ани не получилось. На флипе ей поставили недокрут (там на грани вышло можно было как придраться, так и пропустить), а второй лутц она вообще сорвала напрочь.

Но вот парадокс: несмотря на ошибки, прокат Щербаковой все равно удался. И публика была в восторге, и арбитры в итоге выдали почти 160. Ее оценки так и остались лучшими в этот вечер, потому что Аня показала настоящий спектакль. Вообще, в плане артистизма и музыкальности в «космическом экипаже» воспитанниц Тутберидзе Щербакова бесспорно №1. Не будь этого злосчастного падения, именно она стала бы чемпионкой. И сто процентов побила бы мировой рекорд.

А так рекорд сохранила Трусова, хотя для нее это стало слабым утешением. Два падения и лишь один сделанный прыжок в четыре оборота не позволили Саше рассчитывать на что-либо большее, чем бронзовая медаль. Впрочем, мне показалось, что она не так сильно и расстроилась. На лице Трусовой даже проглядывало некое облегчение от того, что турнир, наконец, позади.

А во время финального выступления Косторной возникло отчетливое ощущение усталости. Вместо привычной «стрельбы» глазами и лукавой полуулыбки Алена откатала всю произвольную с непроницаемо каменным лицом. Но свою работу, пусть и «через не могу», она сделала как надо, включая оба тройных акселя. Падение на последнем, не самом дорогом прыжке (это был тройной лутц) ничего изменить уже не могло: к победе в недавнем финале Гран-при Косторная прибавила звание лучшей фигуристки Европы.

Чемпионат завершен. Результат фантастический: нашим фигуристам уже доводилось брать полный комплект золота ЧЕ в 90-е и нулевые годы, а также привозить по десять медалей с одного континентального первенства, но чтобы и то, и другое за раз это впервые. Теперь можно перевести дух, а потом дожидаться кульминации сезона: чемпионата мира в Монреале. Он стартует 17 марта, и там мы вновь увидим героев Граца. За эти четыре дня они доставили нам столько положительных эмоций, что их с лихвой хватит на предстоящие два месяца.

До встречи!

Грац (Австрия). Чемпионат Европы

Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 159,81
2. Алена Косторная (Россия) – 155,89
3. Александра Трусова (Россия) – 150,39
4. Алексия Паганини (Швейцария) – 124,06
5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 115,30

Сумма двух программ

1. Алена Косторная (Россия) – 240,81
2. Анна Щербакова (Россия) – 237,76
3. Александра Трусова (Россия) – 225,34
4. Алексия Паганини (Швейцария) – 192,88
5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 181,79

Безымянный

Федерер спасся, Серена – нет. Итоги пятого дня Australian Open Сенсационный вылет Серены Уильямс, поражение Наоми Осаки, последний матч в карьере Каролины Возняцки и пятисетовый матч-триллер Роджера Федерера с Джоном Миллманом. 24.01.2020 19:30 Теннис Велиев Эмиль
Еще по теме:
Хачанов не смог победить Кирьоса в четвертом круге Australian Open Бертенс победила Дияс и вышла в четвертый круг Australian Open, где сыграет с Мугурусой Медведев обыграл Попырина и вышел на Вавринку в четвертом круге Australian Open
Видеообзоры матчей 24-го тура АПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов и других ярких моментов матчей 24-го тура чемпионата Англии. 24.01.2020 00:00 Футбол
«Знарку проиграть не стыдно!» Шансы «Северстали» на плей-офф становятся все более туманными 23.01.2020 22:00 Хоккей Кузютина Елена
Евгений Ловчев: Семак рискует стать заложником Кокорина Наш постоянный автор ищет идеальный выход из конфликта Александра Кокорина с «Зенитом», который пытается отправить нападающего, вопреки его желанию, в аренду в «Сочи». 23.01.2020 18:00 Футбол Ловчев Евгений
Еще по теме:
Сергей Семак: Вопрос по Исламхану обсудим с руководством и примем решение Тульский «Арсенал» свел вничью спарринг с польской «Короной» «Динамо» объявило о подписании контракта с Комличенко
Ждем Машу и Медведева. Итоги первого дня Australian Open Первый день Открытого чемпионата Австралии прошел по усеченной программе из-за дождей. 20.01.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Где взять патроны, которые не сдувает? В Рупольдинге сборной надо исправлять стрельбу  В среду стартует 5-й этап Кубка мира. Российская команда попробует реабилитироваться после неудачного выступления в Оберхофе на минувшей неделе.  14.01.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Подколзин забил, но Толчинский его затмил. ЦСКА обыграл СКА в четвертый раз Обзор большого хоккейного вторника от «Советского спорта». 21.01.2020 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Без голов легионеров «Спартак» – в ФНЛ, а «Тамбов» – в Лиге чемпионов Если бы в таблице премьер-лиги не учитывались голы иностранцев, красно-белые шли бы на последнем месте, а компанию Питеру и Краснодару в зоне Лиги чемпионов составил бы Тамбов. Рассказываем по порядку, перебрасывая мостик на следующий сезон. 22.01.2020 21:30 Футбол Зибрак Артем
Игроки НХЛ массово отказываются от Матча всех звезд В ближайшие дни в Сент-Луисе пройдет звездный уик-энд. Это событие уже ознаменовалось отказом участвовать в мероприятии ряда известных игроков. Они заранее оповестили организаторов и общественность о своем решении. 23.01.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Конор Макгрегор – Дональд Серроне: когда бой, где смотреть, кто фаворит 19 января в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 246 состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. «Советский спорт» отвечает на главные вопросы в преддверии схватки. 18.01.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
02:02 Фигурное катание Алена Косторная: Это настоящий сюрприз
01:48 Футбол «Севилья» обыграла «Гранаду» и вышла на чистое третье место в примере, опередив «Атлетико»
01:34 Футбол «Брага» выиграла Кубок португальской лиги, победив в финале «Порту»
01:17 Футбол «Аталанта» разгромила «Торино», одержав рекордную победу в серии А
00:56 Фигурное катание Сборная России на ЧЕ завоевала все золотые награды, а также 10 из 12 комплектов медалей
00:35 Фигурное катание Еще один целиком русский пьедестал на ЧЕ: Косторная превзошла Щербакову, бронза – у Трусовой
00:13 Футбол «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру»
23:45 Футбол Кике Сетьен: Есть вещи, которые игроки не поняли, наверное, я плохо объяснял
23:26 Футбол Сергей Семак: Вопрос по Исламхану обсудим с руководством и примем решение
23:18 Фигурное катание Синицина и Кацалапов: Мы просто счастливы
22:56 Водное поло Женская сборная России в финале чемпионата Европы проиграла команде Испании
22:42 Футбол «Челси» вышел в 1/8 Кубка Англии, обыграв «Халл»
22:24 Футбол «Бавария» разгромила «Шальке», одержав пятую победу кряду и приблизившись к «Лейпцигу»
22:06 Футбол «Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью, а Кришито не реализовал пенальти
22:05 Футбол Тульский «Арсенал» свел вничью спарринг с польской «Короной»
22:00 Футбол «Марсель» сыграл вничью с «Анже»
21:42 Футбол «Динамо» объявило о подписании контракта с Комличенко
21:27 Футбол «Крылья Советов» в спарринге обыграли чешский «Богемианс»
21:11 Футбол «Тоттенхэм» в Кубке Англии сыграл вничью с «Саутгемптоном», а «Вест Хэм» вылетел от «Вест Бромвича»
20:55 Хоккей «Адмирал» по буллитам выиграл в Риге у «Динамо», прервав серию из четырех поражений
Автомобиль провалился под лёд в Хабаровском крае
Повторение «Зимней вишни», пиво в школе и смерть в огне: итоги недели в Карелии
Назначен новый министр строительства РТ
Итоги недели в Приморье: шахматный чемпионат, угроза коронавируса и новый министр
«Время не лечит»: муж Васили Фатаховой из Башкирии дал откровенное интервью
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика