Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели - Советский спорт
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27 января 2020 19:15Фигурное катаниеТигай Лев

Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели

Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное.

Облака ледовой пыли, поднятые нашими чемпионами, еще не успели осесть на поверхность катка (кстати, ругали-ругали мы австрийцев за этот временно-разборный шатер, но каким счастливым на поверку он оказался!), а из всех углов старушки Европы уже зазвучало недовольное брюзжание.

Французы не сомневаются, что их танцоров Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона бессовестно засудили, а немцы настаивают на поднятии возрастного ценза, именуя школу Этери Тутберидзе с ее юными чудо-воспитанницами не иначе как «фабрикой». Хотя окажись на месте Щербаковой или Косторной Медведева или Туктамышева, печальной участи фигуристок из Германии и прочих зарубежных стран это никоим образом не изменило бы.

Горе-ворчунов несложно понять. Кому понравится, когда 10 медалей из 12, включая все золото, уезжают в одну страну, особенно если эта страна – не твоя? Сильных соперников в спорте любить не принято, так что пусть себе балаболят. Больше-то им предъявить все равно нечего.

ШЕСТЬ ЧЕМПИОНОВ И ВСЕ – ВПЕРВЫЕ

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Тем временем обнаружился еще один любопытный факт, касающийся нашего рекордного урожая на ЧЕ-2020. Оказывается, у всех шести российских чемпионов Граца этот европейский титул – первый в карьере! Что у 16-летней дебютантки Косторной и, что у танцора-ветерана Никиты Кацалапова, который еще в 2013 и 2014-м дважды бывал с другой партнершей на второй ступеньке континентального пьедестала, но до высшей добрался лишь теперь, к 28 годам. Лучшего подтверждения мощной новой волны в нашей «фигурке» и радужности ее перспектив просто не придумаешь.

Правда, с самым неожиданным из молодых российских призеров ЧЕ возникла небольшая закавыка. Артур Даниелян, никогда прежде не выступавший на столь крупных турнирах и попавший в сборную, сенсационно заняв второе место на декабрьском чемпионате страны, может пропустить мартовский ЧМ 2020 в Монреале. Хотя в Граце он тоже стал вторым (причем опять после Дмитрия Алиева) и стало быть полностью заслужил путевку на первенство планеты – по тому самому спортивному принципу, что открыл ему дорогу к европейскому подиуму. Тем не менее, президент ФФККР Александр Горшков уже заявил в интервью ТАСС: решение, на какой чемпионат мира поедет Даниелян – «взрослый или юниорский – будет принимать его тренер Елена Буянова.

Х-м... Что-то здесь не так, не находите? Нет, я понимаю, что парню едва стукнуло 16, и такая нагрузка может оказаться для него слишком тяжелой. Но ведь на чемпионате мира нашим одиночникам предстоит не только личные задачи решать, но и возвращать стране максимальную квоту. И кто, скажите на милость, это будет делать? Неужто Александр Самарин, по милости которого мы потеряли третье место на ЧМ прошлой весной и который только что благополучно провалился и в Граце?

Сам Даниелян воспринимает ситуацию спокойно. Мол, куда пошлют, там и буду выступать. И в одном Горшков действительно прав: времени, чтобы принять верное решение, до Монреаля еще более, чем достаточно.

Безымянный

В СБОРНУЮ США НОВИЧКОВ НЕ БЕРУТ

В Северной Каролине завершился чемпионат США, ставший последним из национальных первенств нынешнего сезона. Особых сюрпризов турнир не принес. Двукратный чемпион планеты Нэйтан Чен исполнил «на плюс» как два четверных в короткой программе (за нее он получил больше мирового рекорда), так и четыре на следующий день, легко разгромив всех конкурентов. 14-летняя Алиса Лю в произвольной недокрутила лутц в четыре оборота, но двух тройных акселей ей вполне хватило, чтобы защитить чемпионский титул.

Претендовать на место в сборной страны Лю пока не может по возрасту. Но именно при определении состава американской команды на ЧМ началось самое интересное. Не у женщин, и не в танцах, где все было очевидно, а в других видах.

Бронзовому призеру Гринсборо Томоки Хиваши национальная федерация предпочла обладателя «деревянной» медали Винсента Чжоу. Они ровесники (по 19 лет), но последний более талантлив и опытен, у него уже есть бронза прошлогоднего чемпионата мира.

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Еще более спорным оказался выбор в парном катании, где мимо ЧМ-2020 прокатили и третий, и второй дуэты по итогам первенства страны – ради Эшли Кейн и Тимоти Ледюка, которые неплохо выступали минувшей осенью, но сейчас на внутреннем отборе стали лишь четвертыми. А Джессику Калаланг с Брайаном Джонсоном, выступающих вместе всего второй сезон и выигравших в Грисборо произвольную программу, не пустили даже на чемпионат четырех континентов.

Впрочем, не будем преувеличивать. Все эти американские пары – примерно одного уровня, в борьбе с нашими и китайцами на ЧМ любой из них вряд ли что-нибудь светит. Да и в случае с Чжоу американскую федерацию тоже можно понять. А столь подробно я рассказал об их отборе только потому, что именно сборная США будет главным и, пожалуй, единственным конкурентом России в командном турнире Олимпиады в Пекине. Так что за фигуристами этой страны надо следить особенно внимательно. Кстати, Лю к Играм-2022 как раз успеет преодолеть возрастной лимит.

Гринсборо. Чемпионат США

Сумма двух программ

Мужчины

1. Нэйтан Чен – 330,17
2. Джейсон Браун – 292,88
3. Томоки Хиваташи – 278,08
4. Винсент Чжоу – 275,23

Женщины

1. Алиса Лю – 235,52
2. Мэрайя Белл – 225,21
3. Брэйди Теннелл – 220,86

Пары

1. Алекса Симека/Крис Нирим – 216,15
2. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон – 213,57
3. Тара Кейн/Дэнни О’Ши – 204,07
4. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк – 197,12
5. Хэвен Дэнни/Брэндон Фрэйзер – 186,25

Танцы

1. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс – 221,86
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью – 217,19
3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер – 201,16

Состав сборной США на чемпионат мира: мужчины – Нэйтан Чен, Джейсон Браун, Винсент Чжоу, женщины – Мэрайя Белл, Брэйди Теннелл, пары – Алекса Симека/Крис Нирим, Эшли Кейн/Тимоти Ледюк, танцы – Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс, Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер.

А мальчик-то в мужика вырос. Алиев – чемпион Европы Первая золотая медаль ЧЕ 2020 в Граце – у России! Ее обладателем стал 20-летний Дмитрий Алиев. Серебро завоевал другой наш фигурист Артур Даниелян. 24.01.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
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