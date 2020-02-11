«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром

В Швейцарии врачи пытаются вернуть здоровье российской фигуристке Ольги Севастьяновой. 35-летняя спортсменка 7 января участвовала в репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Лозанне. Во время тренировки на арене «Водуаз» фигуристка поднималась в высоту на системе металлических колец, соединенных тросом. Крепление было зафиксировано на потолке арены. Однако во время тренировки она упала с высоты более 4,5 метров и получила серьезные травмы. Ольгу экстренно доставили ​​в больницу.

Хирурги боролись за жизнь спортсменки три недели. Ольгу поместили в индуцированную кому. Фигуристка перенесла две тяжелые операции на головном мозге. Также вмешательства требовалось провести на печени и сломанной правой руке.

Врачи не давали каких либо прогнозов, однако результаты операций были успешными. Спустя две недели интенсивной терапии Ольга пришла в себя. Ее восстановление идет довольно медленно. Спортсменка заново учится двигаться и ходить.

В последние недели я много плакала. Плачу, потому что жалею себя, из-за боли, потому что это случилось и ничего уже нельзя изменить, - отмечала Ольга Севастьянова в интервью изданию «24 heures». - Но тут замечательные люди в ведомствах на всех уровнях. Они меня поддерживают. Я плачу, когда говорю об этом, потому что именно они дали мне возможность снова увидеть и обнять моих детей.



У 35-летней спортсменки две дочери возрастом 5 и 8 лет. Близкие спортсменки надеются, что она снова сможет вернуться к роли мамы и жены. Поддерживают ее, как могут. Супруг Сергей постоянно находится с пострадавшей в больнице. Он и одна из дочерей были на катке во время трагедии. Они видели, как Ольга сорвалась с высоты.

Реабилитация Ольги стоит денег, причем немалых. Некоторые медицинские расходы удалось покрыть. Но через время пострадавшую переведут в санкт-петербургскую больницу. Тогда финансирование прекратится.

На восстановление спортсменке требуется порядка 50 тысяч евро. Сейчас собрано около 30 тысяч.

Подруга фигуристки Наталья Вульф организовала сбор средств на лечение 35-летней россиянки. Она надеется собрать достаточно денег с помощью проекта Go Fund Me, чтобы покрыть лечение и связанные с ним расходы.

Помочь Ольге можно, сделав пожертвование на сайте Go Fund Me.

- Наша Ольга всегда была независимым, трудолюбивым профессионалом, удивительным артистом, заботливым другом, любящей матерью и женой. Она никогда не просила ни у кого помощи, - написала на сайте проекта Наталья Вульф. - Я создала эту страницу, чтобы дать вам возможность поддержать Ольгу и ее прекрасную семью в этот сложный период. Это способ показать нашу любовь, поддержку и сострадание.

Ольга находится на лечении почти месяц. Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность за произошедшее. Ранее пресс-секретарь полиции Лозанны Оливия Катруццола заявляла, что неисправности в системе оборудования не было. А ЧП случилось из-за того, что фигуристка якобы сама потеряла равновесие во время выполнения трюка. Однако Ольга Севастьянова абсолютно уверена, что причиной несчастья стал как раз неисправный механизм.