Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео)

17-летняя Гулякова, тренирующаяся в Санкт-Петербурге у знаменитого Алексея Мишина, впервые в карьере преодолела рубеж 200 баллов за две программы. Элементов категории ультра-си Анастасия пока не делает, но это не помешало ей занять на декабрьском чемпионате России высокое седьмое место, опередив многих известных фигуристок – например, победительницу ЧЕ-2019 Софью Самодурову.

ПРЕМЬЕРА РИТБЕРГЕРА

Серебряный призер прошлогоднего чемпионата Европы и неудачник последнего континентального первенства Александр Самарин, не сумевший отобраться в сборную страны на ЧМ, не стал долго горевать по этому поводу и уже готовит сюрпризы к следующему сезону. В Эстонии он исполнял произвольную программу под новую музыку и начал прокат с нового четверного прыжка – не лутца, как было раньше, а ритбергера.

Это, пожалуй, самый редкий элемент в мировом фигурном катании. Базовая стоимость четверного ритбергера равна десяти с половиной баллам, что меньше, чем у лутца с флипом (12,5 и 11,5), но больше, чем у тулупа с сальховом (9,5 и 9,7). Регулярно этот прыжок используют единицы – например, Юдзуру Ханю, который в 2016 году первым сделал ритбергер в четыре оборота на официальном турнире. Из россиян его пытался выполнять один Сергей Воронов, да и то с переменным успехом.

Попытка Самарина в Таллине тоже удалась не вполне: Александр не упал, но на выезде его все-таки развернуло вокруг своей оси. Судьи оценили качество исполнения элемента в диапазоне от «–2» до «+1». Четверной тулуп у Самарина получился лучше, на небольшой плюс, и россиянин обновил личный рекорд сезона в произвольной программе, получив за нее почти 173 балла. Могло быть на один больше, если бы не штраф за превышение лимита времени, отведенного на прокат.

Таллин (Эстония)

Турнир Tallink Hotels Cup

Женщины

Сумма двух программ

1. Анастасия Гулякова (Россия) – 200,11

2. Ева-Лотта Кибус (Эстония) – 178,25

3. Виктория Сафонова (Белоруссия) – 177,05

…5. Анастасия Коломиец (Россия) – 153,23

Мужчины

Сумма двух программ

1. Александр Самарин (Россия) – 255,86

2. Евгений Семененко (Россия) – 227,52

3. Александр Селевко (Эстония) – 219,52

НА ЮНИОРСКИЙ ЧМ ПОЕДУТ ВСЕ ПРИЗЕРЫ САРАНСКА

ФФККР назвала имена фигуристов, которые будут представлять страну на юниорском чемпионате мира. Он пройдет с 4 по 7 марта все в том же Таллине.

Состав сборной России на ЧМ-2020 среди юниоров

Женщины: Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых

Мужчины: Даниил Самсонов, Петр Гуменник, Андрей Мозалев

Пары: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев

Танцы: Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Диана Дэвис/Глеб Смолкин

Таким образом, федерация не стала ждать финала Кубка страны, который уже 18 февраля стартует в Великом Новгороде, и сформировала команду исключительно по результатам юниорского первенства России в Саранске: все, кто попал там на пьедестал, поедут и в Эстонию. По этой причине вне сборной остались призеры финала юниорского Гран-при-2019/20 в парном катании Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, чемпионы юношеской Олимпиады в танцах Ирина Хавронина и Дарио Чиризано и некоторые другие известные фигуристы.

СТОЛБОВА, ПОПОВА И МОЗГОВ ЗАВЕРШИЛИ КАРЬЕРЫ

Несколько новостей короткой строкой. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Ксения Столбова объявила о завершении карьеры. 28-летняя фигуристка, выигравшая немало титулов в паре с Федором Климовым, в этом сезоне попыталась вернуться с новым партнером Андреем Новоселовым, но в итоге они выступили всего на одном турнире – московском этапе Гран-при, где заняли пятое место.

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Также уходят из большого спорта Бетина Попова и Сергей Мозгов. Этот танцевальный дуэт просуществовал три с лишним года, их высшее достижение – золото прошлогодней Универсиады в Красноярске. В ЧЕ и ЧМ Попова и Мозгов не участвовали, на этапах Гран-при не поднимались выше шестого места, а на чемпионатах России дважды были четвертыми. Мозгов уже заявил, что хочет начать тренерскую карьеру.

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Станислава Константинова сменила тренера, перейдя от Валентины Чеботаревой к Александру Волкову, работающему в группе Евгения Плющенко. 19-летняя фигуристка пробивалась в сборную России на ЧМ-2018 (19-е место) и ЧЕ-2019 (4-е), но в этом сезоне выступала совсем неудачно.

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Распалась спортивная пара Алиса Ефимова/Александр Коровин, тренировавшаяся у Олега Васильева в питерской академии Тамары Москвиной. Лучшим достижением дуэта было серебро одного из этапов Гран-при-2018/19. Ефимова, которой никак не удавалось добиться стабильности в параллельных прыжках, написала в «инстаграме», что устала быть в паре «слабым звеном».

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Пока Евгения Медведева с помпой открывала фирменный интернет-магазин одежды (в среду, туманно анонсировав свое заявление на этот счет, экс-чемпионка мира изрядно напугала болельщиков – те подумали, что речь идет о прекращении карьеры), ее недавняя соперница №1 Алина Загитова, наоборот, подумывает вернуться на лед в следующем сезоне. Правда, окончательного решения олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 еще не приняла – об этом сама Загитова рассказывает в документальном фильме «Королева Алина», снятом японскими телевизионщиками. Ближайшие планы знаменитой фигуристки: сдать выпускные экзамены в школе и поступить в РГУФК.