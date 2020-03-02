Акатьева снова прыгает триксель, Сотникова завершает карьеру. Обзор событий недели - Советский спорт
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02 марта 2020 15:00Фигурное катаниеТигай Лев

Акатьева снова прыгает триксель, Сотникова завершает карьеру. Обзор событий недели

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова официально объявила, что ее карьера в большом спорте завершена.

На самом деле Сотникова не выступала на соревнованиях более четырех лет. Де-факто она прервала карьеру сразу после олимпийского триумфа в 2014-м после чего предприняла лишь одну настоящую попытку вернуться – в начале сезона-2015/16. Той осенью ей удалось взять бронзу московского этапа Гран-при, но в декабре на национальном чемпионате фигуристка стала только шестой, не попала в сборную и больше ни на международных, ни на внутренних турнирах на лед не выходила.

Сейчас Сотниковой 23 и никаких шансов добиться чего-либо внятного в качестве спортсменки у нее, конечно, давно уже не было. Ее нынешнее заявление, видимо, связано с операцией на позвоночнике, которую Аделина перенесла в феврале. Травму вызвали непривычные нагрузки в парном катании, которому Сотниковой пришлось учиться прошлым летом ради участия в ледовом шоу.

Также на прошлой неделе о завершении карьеры объявили бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата мира в парном катании Наталья Забияко и Александр Энберт. Из-за проблем со здоровьем у 30-летнего партнера этот дуэт не выступал с начала нынешнего сезона, и теперь вынужден отказаться от надежды вернуться на каток в будущем.

ОПЯТЬ ЦСКА ПРОТИВ «ХРУСТАЛЬНОГО»

Новым сражением «стенка на стенку» между воспитанницами Сергея Давыдова из ЦСКА и Этери Тутберидзе из «Хрустального» обернулось юниорское первенство Москвы. Одиночницы этих двух школ заняли места с первого по девятое, причем золото и серебро достались фигуристкам Тутберидзе. Правда, у армейцев не было Софьи Самоделкиной, только что обыгравшей «хрустальных» сверстниц в финале Кубка России. Без нее Софья Акатьева с Аделией Петросян взяли у ЦСКА реванш.

12-летняя Акатьева вновь вернулась с акселя в три с половиной оборота, который она исполняла на старте сезона. Напомню, что это единственная фигуристка в стране (и вторая в мире, наряду с Алисой Лью из США), в одной программе приземлявшая и триксель, и четвертой. Больше это никому не удавалось, даже «королеве прыжков» Александре Трусовой.

На московском турнире Акатьева сразу пошла на тройной аксель, но сделала его с трудом, на небольшой «минус», после чего завершила каскад лишь двойным тулупом. Из-за этого она заняла в короткой программе только пятое место, хотя отставание от лидеров составляло меньше двух баллов, плотность результатов там была фантастической.

На следующий день триксель у Акатьевой не получился совсем: недокрут и падение. Зато еще до того, в самом начале произвольной ей удались два отменных четверных тулупа, оцененных судьями примерно на «+3». Отсюда не просто «взрослые», а гроссмейстерские 82,35 за технику, 143,75 за прокат в целом и победа по сумме.

Прыжки ультра-си на первенстве Москвы атаковали и другие школьницы. Пусть Елизавета Берестовская (ЦСКА, 12 лет) свой четверной тулуп недокрутила, а Вероника Жилина (это уже «Хрустальный», всего 11 от роду) с него же упала. Времени у обеих еще полно.

Первенство Москвы среди юниоров
Женщины
Сумма двух программ

1. Софья Акатьева – 208,93
2. Аделия Петросян – 199,89
3. Елизавета Берестовская – 193,42

САМСОНОВ СНЯЛСЯ С ЧЕМПИОНАТА МИРА

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Уже в среду в Таллине стартует юниорский чемпионат мира. В последний момент из-за проблем со здоровьем от участия в нем отказался Даниил Самсонов: 14-летнего вундеркинда (это опять Тутберидзе) заменит «матерый» (на два года старше) Илья Яблоков, ученик Виктории Буцаевой. Он был только шестым на отборочном первенстве страны, но с тех пор успел съездить в Великий Новгород и хапнуть там бронзу «взрослого» финала КР. За что и получил от федерации пропуск в сборную и билет в эстонскую столицу.

А в Таллине уже все на мази, там опубликованы предварительные технические заявки участников ЧМ. Лью, чья дуэль с Камилой Валиевой будет в центре всеобщего внимания, собирается прыгать здесь максимальный набор: все три трикселя плюс четверной лутц в произвольной. Подопечные Тутберидзе, напротив, решили «засекретиться»: в заявках Валиевой и Майи Хромых прыжки в четыре оборота не значатся вовсе. Что это, тактические игры?..

Потерпите, скоро узнаем. Остались-то – считанные часы.

Расписание юниорского чемпионата мира-2020 в Таллине

4 марта, среда
13.40-18.40 (мск). Мужчины. Короткая программа
20.15-22.35. Пары. Короткая программа

5 марта, четверг
14.15-18.25. Танцы. Короткая программа
19.30-22.05. Пары. Произвольная программа

6 марта, пятница
11.45-18.25. Женщины. Короткая программа
19.15-22.50. Мужчины. Произвольная программа

7 марта, суббота
12.45-15.45. Танцы. Произвольная программа
16.45-20.20. Женщины. Произвольная программа

Состав сборной России
Женщины: Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых
Мужчины: Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Илья Яблоков
Пары: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев
Танцы: Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Диана Дэвис/Глеб Смолкин

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