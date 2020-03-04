Каток, где закончилось детство Медведевой. В Таллине стартует юниорский ЧМ - Советский спорт
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04 марта 2020 09:00Фигурное катаниеТигай Лев

Каток, где закончилось детство Медведевой. В Таллине стартует юниорский ЧМ

В среду в Эстонии начинается первенство планеты среди юниоров. Российские фигуристы претендуют на золото во всех четырех видах программы.

«Младший» чемпионат мира возвращается в Таллин через пять лет после предыдущего визита в эту столицу. И здешние результаты-2015 очень наглядно демонстрируют, в каких видах катания юниорские успехи ведут к дальнейшим большим победам, а в каких нет. Именно в Эстонии свой последний юниорский титул завоевала 15-летняя Евгения Медведева, которая всего год спустя стояла на верхней ступени пьедестала «взрослого» ЧМ.

У мужчин эта дорога на порядок дольше и сложней. И кого теперь интересует, что двукратного чемпиона планеты Нэтана Чена когда-то громили на эстонском льду Сема Уно и Боян Цзинь? В танцах же юниорские медали вообще ничего не значат. Победитель Таллина-2015 Сергей Мозгов уже через несколько месяцев катался не с Анной Яновской, а с Бетиной Поповой, и при новой партнерше за четыре сезона ни разу не отобрался в российскую сборную. Совсем недавно, в середине февраля, они с Поповой объявили, что завершают карьеры.

Отсюда мораль: самым важным на нынешнем чемпионате вновь будет турнир одиночниц. Правда, о нашей Камиле Валиевой и американке Алисе Лью, противостояние которых обещает быть долгим и достичь пика на Олимпиаде-2022 в Пекине (сгиньте, WADA с коронавирусом!), мы с вами подробно поговорим не сегодня, а поближе к делу – до юниорок очередь в Таллине дойдет только в пятницу. Пока же вкратце пробежимся по остальным видам.

После того, как с ЧМ из-за проблем с суставами снялся Даниил Самсонов, нашим парням будет еще труднее противостоять связке сильных японцев. Напомню, что Сун Сато обыграл Самсонова с Андреем Мозалевым и Петром Гуменником в финале Гран-при, а Юма Кагияма только что хапнул аж бронзу «взрослого» чемпионата четырех континентов, обойдя там кучу матерых звезд.

Срочно вызванный из нашего запаса Илья Яблоков вряд ли сможет побороться в Таллине за призовое место, претендентов на медали там и без него полно. Гуменник, Мозалев, Кагияма и американец Эндрю Торгашев (в сборной США все трое с русскими фамилиями) предварительно заявили на произвольную программу по два четверных прыжка, Сато, Даниэль Грассль из Италии, Стефен Гоголев из Канады и француз Адам Сьяо Им Фа по три. Стартовые номера россиян в открывающей ЧМ короткой программе, где четверные запрещены: Яблоков 12 (из 35), Мозалев 26 (это предпоследняя разминка), Гуменник 33.

Интересно будет и в танцах, где редко выпадает столь непредсказуемый состав участников. Основные соперники российских дуэтов представляют Грузию и США. А в парном катании никого не представляют. При всем уважении к немцам Хоке/Кюнкель, здесь наши должны третий год подряд занимать весь подиум. Явные фавориты Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов с личным рекордом под двести баллов.

ЮНИОРСКИЙ ЧМ-2020: ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И РАСПИСАНИЕ

Женщины: Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых (все – Россия), Алиса Лю, Старр Эндрюс (обе – США), Мана Кавабе, Томое Кавабата (обе - Япония), Ли Хэ Ин, Ви Сэ Йон (обе – Корея), Екатерина Куракова (Польша), Екатерина Рябова (Азербайджан)

Мужчины: Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Илья Яблоков (все – Россия), Юма Кагияма, Сун Сато (оба – Япония), Даниэль Грассль (Италия), Стефен Гоголев (Канада), Адам Сьяо Им Фа (Франция), Эндрю Торгашев (США)

Пары: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (все – Россия), Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия), Кейт Финстер/Балаш Наги (Венгрия), Алина Бутаева/Лука Берулава (Грузия)

Танцы: Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Диана Дэвис/Глеб Смолкин (все – Россия), Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия), Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США), Луисия Демужо/Тэо Ле Мерсье (Франция), Утана Йосида/Синго Нисияма (Япония)

4 марта, среда
13.40-18.40 (мск). Мужчины. Короткая программа
20.15-22.35. Пары. Короткая программа

5 марта, четверг
14.15-18.25. Танцы. Короткая программа
19.30-22.05. Пары. Произвольная программа

6 марта, пятница
11.45-18.25. Женщины. Короткая программа
19.15-22.50. Мужчины. Произвольная программа

7 марта, суббота
12.45-15.45. Танцы. Произвольная программа
16.45-20.20. Женщины. Произвольная программа

МЕДАЛИ РОССИИ НА ЮНИОРСКИХ ЧЕМПИОНАТАХ МИРА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

1М – мужчины, Ж – женщины, П – пары, Т танцы

Каток, где закончилось детство Медведевой. В Таллине стартует юниорский ЧМ В среду в Эстонии начинается первенство планеты среди юниоров. Российские фигуристы претендуют на золото во всех четырех видах программы. 04.03.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
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