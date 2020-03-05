Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ - Советский спорт
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05 марта 2020 22:52Фигурное катаниеТигай Лев

Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ

Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова.

Две остальных наших пары – тоже на пьедестале, но произвольную программу они, чего уж скрывать, провалили. Ксения Ахантьева упала дважды, Юлия Артемьева – трижды. Это был позор, просто конкурентам он не помог. Немцы Аника Хоке и Роберт Кюнкель все равно остались четвертыми, хваленые китайцы – вообще на восьмом и девятом местах.

Панфилова с Рыловым к этой «комедии ошибок» отношения не имели. Они выехали на таллинский лед последними, и после их проката все вопросы были окончательно сняты: здесь нам равных нет! Хоть в плохой день, хоть в хороший, хоть в какой угодно, хотя… Применительно к «взрослому» будущему тут опять имеется возражение «не фонтан»: при всех замечательных подкрутках-поддержках прыгать Панфилова с Рыловым толком не умеют. Вот и сегодня у них были сплошь двойные. Для юниоров этого достаточно, дальше - не хватит точно. С какого боку ни посмотри.

Эй, ребята, пора учится прыгать! А остальным - не падать.

Еще до триумфа Панфиловой с Рыловым наши захватили лидерство в танцах. В декабрьском финале юниорского Гран-при Елизавета Шанаева и Девид Нарижный были только третьими, а сейчас - впереди всех да с новым личным рекордом.

Заметно улучшили свое персональное достижение и Диана Дэвис с Глебом Смолкиным. Стоило дочери Этери Тутберидзе и сыну известного актера перебраться прошлым летом за океан к тренеру Игорю Шпильбанду, как их оценки начали расти просто на глазах! Эх, если бы еще и Арина Ушакова с Максимом Некрасовым избежали штрафа «минус балл по времени» за затянутую подержку (а поддержка, кстати, очень эффектная, партнерша крутится высоко в воздухе и с невероятной скоростью), совсем все было бы тип-топ.

Кстати, заметьте: из двух зарубежных танцевальных дуэтов, составляющих россиянам компанию в топ-5, один (грузинский) тренируется в подмосковном Одинцове, а другой - вроде как дома в США, но опять же, у нашего Шпильбанда. Вот такая получается шпиль-банда.

Сегодня в Таллине определится второй чемпион - в мужском одиночном катании. Там Андрей Мозалев отстает от японца Юмы Кагиямы на полтора балла, что, как вы понимаете, никакой не разрыв, а просто ничто.

Чемпионат мира среди юниоров. Таллин (Эстония)

Пары

Произвольная программа

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) - 122,25
2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) - 104,41
3. Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия) - 103,58
4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) - 100,92

Сумма двух программ

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) - 195,96
2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) - 174,85
3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) - 171,18
4. Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия) - 167,15

Танцы

Короткая программа

1. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) - 70,03
2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) - 69,98
3. Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) - 68,27
4. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) - 66,97
5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) - 66,53
6. Луисия Демужо/Тэо Ле Мерсье (Франция) - 64,88

Расписание оставшихся видов

6 марта, пятница

11.45-18.25 (мск). Женщины. Короткая программа
19.15-22.50. Мужчины. Произвольная программа

7 марта, суббота

12.45-15.45. Танцы. Произвольная программа
16.45-20.20. Женщины. Произвольная программа

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