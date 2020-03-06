Валиева или Лю? Второй раунд драки за олимпийское золото-2022 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 марта 2020 11:30Фигурное катаниеТигай Лев

Валиева или Лю? Второй раунд драки за олимпийское золото-2022

Сегодня на юниорском ЧМ в Таллине в борьбу вступают одиночницы. Второй раунд противостояния Камилы Валиевой и Алисы Лю, где на кону – титул олимпийской чемпионки!

Осенью, когда они впервые встретились в юниорской серии Гран-при, мы предполагали такое развитие событий, но это была лишь версия. Теперь же сомнений нет.

Да, теоретически за два года может случиться все, что угодно. ISU может поднять возрастной ценз, кто-то может получить травму, а мы с вами – помереть все скопом от коронавируса или нападения инопланетян. Но давайте-ка перестанем валять дурака и отдадим себе отчет в нескольких очевидных вещах. Спокойно, по порядку, не отвлекаясь на бредни-выдумки.

Готовы? Поехали.

У КОГО ЕЩЕ ЕСТЬ ШАНС ВЫИГРАТЬ В ПЕКИНЕ?

Во-первых, никаких новых фигуристок, которых мы до сих пор не видели, на ближайшей зимней Олимпиаде не будет. Поколение Камилы Валиевой и Алисы Лю – последнее, что успеет дорасти до 15 лет к сезону-2021/22. Дальше стоп, шлагбаум, ждать следующих Игр.

Во-вторых, при нынешней «гонке прыжковых вооружений», развязанной в женском катании ученицами Этери Тутберидзе, уже всем понятно, что борьба за победу в Пекине пойдет на заоблачном уровне технической сложности. Не владеющим прыжками в четыре или три с половиной оборота, там делать нечего. В крайнем случае можно урвать бронзовую медальку, но никак не золото. Оно будет подвешено на высоте примерно 250 баллов за две программы и уж точно не ниже 240. Слишком высоко для «плавно скользящих дамочек».

А коли так, то ничто не мешает нам с вами очертить круг «пекинских подозреваемых», среди которых прячется следующая олимпийская чемпионка. Уверяю, пальцев двух рук тут хватит за глаза.

Первым делом отметаем тех, кто не делает прыжков категории ультра-си, и не «когда-то там в светлом будущем», а сегодня. Любителям сказок, что в спорте, дескать, нет ничего нереального и можно запросто научиться крутить четверные хоть в 15 лет, хоть в 25, хоть в 125, советую сходить в кассу и купить билет - либо на шоу Алины Загитовой, либо на самолет до Торонто к Евгении Медведевой. Поплачьтесь в жилетку обеим, они вас поймут. Нет, мы их очень любим-ценим-помним и пусть катаются хоть до пенсии, просто здесь речь идет слегка о другом. О скучно-математических 250 баллах, до которых Жене с Алиной, да простят они меня, не добраться никогда. Им просто слабо.

Итак, Загитову с Медведевой вычеркиваем. А еще всяких теннелл, мияхар и им подобных. Варианты вроде Каори Сакамото, которая в феврале первый раз в жизни пошла на четверной, недокрутила пол-оборота и грохнулась так, что треснул весь каток, вычеркиваем тож. Одним прыжком в Пекине ничего не выиграешь, тут нужен мощный арсенал. То есть, что-то должно быть уже сейчас – и что-то добавится за два года.

Так кто же остается? Да почти никого! Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Рика Кихира и… Неужели все? О’кей, для перестраховки добавим Ю Юн, Туктамышеву и Турсынбаеву, хотя они, конечно, под большим вопросом. Плюс Валиева с Лю - и по ним вопросов нет.

Все, круг замкнулся. Мы имеем шесть, максимум девять фигуристок, одна из которых станет олимпийской чемпионкой. Подчеркиваю: непременно станет – и непременно одна из них.

ПО ГРАФИКУ ТРУСОВОЙ, ВПЕРЕДИ ЗАГИТОВОЙ-МЕДВЕДЕВОЙ

Какая именно, мы, разумеется, знать не можем. Но вот вам еще одна важная закономерность: после 2015 года главный женский турнир сезона, будь то Олимпиада или ЧМ, выигрывали исключительно девушки не старше 16 лет. И через две недели эта серия, скорее всего, продолжится в Монреале. В Пекине же Кихире будет 19, Косторной – 18, даже Щербаковой и Трусовой – по 17, как сейчас Загитовой. А Валиевой и Лю - 15 и 16 соответственно. Понимаете, к чему клоню?

Это будет их первый «взрослый» сезон. Ровно как у Медведевой-2016, Загитовой-2018 и нынешних Щербаковой, Трусовой и Косторной. Каждую из них выделяли еще в юниорском возрасте, каждой прочили большие победы после 15-ти - и эти прогнозы всякий раз сбывались. Спрашивается, почему у Лю с Валиевой должно быть по-другому?

Я вам больше скажу: они сейчас не просто идут по графику своих предшественниц, а опережают их! Медведева в том же возрасте (сезон-2013/14) на юниорских ЧМ и финале Гран-при была лишь третьей с оценками ниже 180. Загитова-2015/16 вообще сидела в России и не проходила в сборную! С девятым местом на отборочном первенстве страны, которое Валиева только что выиграла «в одну калитку» - с суммой под те самые, пекинские 240. Кстати, у Лю на январском чемпионате США было 235.

Что-то сравнимое до них вытворяла разве что Трусова, которой до сих пор принадлежит мировой рекорд по сумме на юниорских международных соревнованиях - 225,52. Саша установила его еще в 2018-м, на своем первом «младшем» ЧМ в Софии, поразив тогда всех четверными тулупом и сальховом. Но и у Валиевой нынче есть два четверных – ровно как у «королевы прыжков» в ее 13 лет! И за 220 в турнирах ISU Камила тоже набирала. Так что трусовскому рекорду недолго осталось, может какие-то пару дней. При том, что Валиева не только прыгает, но и на удивление пластично катается. В их дуэли с Лю в роли «попрыгуньи а-ля Трусова» выступает уже не наша, а американка.

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, ЭПИЗОД II

До Таллина Камила с Алисой встречались лицом к лицу всего однажды: в декабрьском финале Гран-при в Турине, куда Валиева приехала с едва залеченной травмой и проиграла короткую программу. А в произвольной - отказалась от четверных, сделав ставку на чистый прокат, и победила! Дрогнула Лю, заявившая по паре тройных акселей и четверных лутцев, но чисто из этих прыжков не сделавшая ни одного: падение и три недокрута.

В Таллине Лю, наученная опытом Турина, сдала назад. В ее здешней заявке - три трикселя (в том числе в короткой, который мало что дает), но лишь один квадро-лутц. Валиева в предварительную бумажку не записала ни одного суперпрыжка, хотя на тренировках (уже по приезде) четверной с переменным успехом исполняет и, думаю, от него не откажется, это просто тактические игры. Вчера прошла жеребьевка: в пятницу Камила катает короткую программу 38-й (из 48) в 17.10 по московскому времени, а Алисе достался №41, это 18.29.

Надеюсь, до вас все-таки дошло, о чем я тут талдычу: у нас на глазах начинается новая эпоха. Да-да!

Помните всеобщее сумасшедствие по Медведевой и Загитовой? Согласен, было здорово - но это уже история.

Время Трусовой-Щербаковой-Косторной? Оно на пике - но не грядет ли там спад?

Зато у Валиевой с Лю все пойдет только вверх, до самого Пекина. А Таллин - это просто раунд №2. Сколько их еще впереди, причем чем дальше - тем круч, бог весть. Даже вообразить страшно.

И, кстати, болеть за «нашу против американки», поинтересней, вы не находите? А то достали уже эти внутрироссийские «интернет-войны» с их оголтело-помойной руганью.

Хватит. Пора объединяться!

КАМИЛА ВАЛИЕВА

АЛИСА ЛЮ

Россия

Гражданство

США

26.04.2006 (13 лет)

Дата рождения

8.08.2005 (14 лет)

149 см

Рост

147 см

Этери Тутберидзе

Тренер

Лора Липецки

73,56

148,39

221,95

Рекорды сезона:

Короткая программа

Произвольная программа

Сумма двух программ

71,19

138,99

208,10

1-е место (207,47)

Финал Гран-при-2019/20

2-е место (204,65)

Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Еще по теме:
Из-за коронавируса был отменен челленджер в Мадриде Хачанов поднялся на две строчки в рейтинге ATP Рафаэль Надаль: Титул в Акапулько означает, что я снова хорошо начал год
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Сорокин засушил Волгу. ЦСКА повел в серии 2-0 Обладатель Кубка Гагарина одержал вторую сухую победу на «Торпедо» с тем же счетом 3:0, что  и в первом матче, опять добившись перевеса в первом периоде. 04.03.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 22:52 Фигурное катание Тигай Лев
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дикая перестрелка в Нью-Йорке. Опять эти русские! (видео) Ассистентский хет-трик Панарина, «сухарь» Василевского, дубль Овечкина, первый гол Ковальчука и провал Кузнецова – все это в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ. 06.03.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр
У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя – серебро Последние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию. 01.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
Новости
12:14 Футбол Сергей Семак: По игре в обороне «Уфа» - одна из лучших команд в России
12:09 Футбол Малком: Когда наберу лучшую форму, сильно помогу команде
12:06 Футбол Сергей Семак: Дриусси, Дзюба и Азмун сегодня будут работать в общей группе
11:52 Биатлон Россия выразила официальный протест Италии в связи с обыском у биатлонистов
11:38 ММА «Только тяжелая работа дает результат». Хабиб продолжает подготовку к поединку с Фергюсоном (видео)
11:22 Хоккей Рирден - после поражения от «Рейнджерс»: Нельзя выиграть, когда так много удаляешься
11:09 Хоккей Андрей Василевский: Приятно было сыграть на ноль, так как в последних матчах я играл не очень хорошо
11:00 ММА UFC официально подтвердил поединок Махачева с Эрнандесом (фото)
10:51 Хоккей Овечкин догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ
10:37 Хоккей Дэвид Куинн - о матче с «Вашингтоном»: Это была невероятная игра
10:28 Шахматы В Москве найден погибшим чемпион Украины по быстрым шахматам
09:48 Футбол Василий Кикнадзе: Я бы предпочел не покупать готовых возрастных звезд, а растить молодых своих
09:38 Баскетбол Итудис - о матче с «Панатинаикосом»: ЦСКА боролся до последнего момента, не оглядываясь на счет
09:26 Футбол Василий Кикнадзе: Представители Миранчука предлагали вариант с «Миланом»
09:17 Хоккей Овечкин - после поражения от «Рейнджерс»: Это хороший и тяжелый урок
08:59 ММА Анкалаев и Куцелаба проведут второй поединок
08:26 Хоккей 30 бросков, отраженные Худобиным, не спасли «Даллас» от поражения в игре против «Нэшвилла» (видео)
08:16 Хоккей «Айлендерс» проиграли «Оттаве», Варламов отразил 25 бросков (видео)
08:03 Хоккей «Филадельфия» переиграла «Каролину», Проворов признан второй звездой матча (видео)
07:48 Хоккей Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»
Голландские СМИ: стрелявшие из «Бука» по МН17 могли предотвратить трагедию (видео)
Дольщики в Петрозаводске получили свои квартиры после двух лет ожидания
Стало известно сколько тюменцев было проверено на коронавирус
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Семейный тупик: сколько женщин на самом деле погибает от рук мужей в Башкирии
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика