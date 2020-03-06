Валиева или Лю? Второй раунд драки за олимпийское золото-2022

Осенью, когда они впервые встретились в юниорской серии Гран-при, мы предполагали такое развитие событий, но это была лишь версия. Теперь же сомнений нет.

Да, теоретически за два года может случиться все, что угодно. ISU может поднять возрастной ценз, кто-то может получить травму, а мы с вами – помереть все скопом от коронавируса или нападения инопланетян. Но давайте-ка перестанем валять дурака и отдадим себе отчет в нескольких очевидных вещах. Спокойно, по порядку, не отвлекаясь на бредни-выдумки.

Готовы? Поехали.

У КОГО ЕЩЕ ЕСТЬ ШАНС ВЫИГРАТЬ В ПЕКИНЕ?

Во-первых, никаких новых фигуристок, которых мы до сих пор не видели, на ближайшей зимней Олимпиаде не будет. Поколение Камилы Валиевой и Алисы Лю – последнее, что успеет дорасти до 15 лет к сезону-2021/22. Дальше стоп, шлагбаум, ждать следующих Игр.

Во-вторых, при нынешней «гонке прыжковых вооружений», развязанной в женском катании ученицами Этери Тутберидзе, уже всем понятно, что борьба за победу в Пекине пойдет на заоблачном уровне технической сложности. Не владеющим прыжками в четыре или три с половиной оборота, там делать нечего. В крайнем случае можно урвать бронзовую медальку, но никак не золото. Оно будет подвешено на высоте примерно 250 баллов за две программы и уж точно не ниже 240. Слишком высоко для «плавно скользящих дамочек».

А коли так, то ничто не мешает нам с вами очертить круг «пекинских подозреваемых», среди которых прячется следующая олимпийская чемпионка. Уверяю, пальцев двух рук тут хватит за глаза.

Первым делом отметаем тех, кто не делает прыжков категории ультра-си, и не «когда-то там в светлом будущем», а сегодня. Любителям сказок, что в спорте, дескать, нет ничего нереального и можно запросто научиться крутить четверные хоть в 15 лет, хоть в 25, хоть в 125, советую сходить в кассу и купить билет - либо на шоу Алины Загитовой, либо на самолет до Торонто к Евгении Медведевой. Поплачьтесь в жилетку обеим, они вас поймут. Нет, мы их очень любим-ценим-помним и пусть катаются хоть до пенсии, просто здесь речь идет слегка о другом. О скучно-математических 250 баллах, до которых Жене с Алиной, да простят они меня, не добраться никогда. Им просто слабо.

Итак, Загитову с Медведевой вычеркиваем. А еще всяких теннелл, мияхар и им подобных. Варианты вроде Каори Сакамото, которая в феврале первый раз в жизни пошла на четверной, недокрутила пол-оборота и грохнулась так, что треснул весь каток, вычеркиваем тож. Одним прыжком в Пекине ничего не выиграешь, тут нужен мощный арсенал. То есть, что-то должно быть уже сейчас – и что-то добавится за два года.

Так кто же остается? Да почти никого! Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Рика Кихира и… Неужели все? О’кей, для перестраховки добавим Ю Юн, Туктамышеву и Турсынбаеву, хотя они, конечно, под большим вопросом. Плюс Валиева с Лю - и по ним вопросов нет.

Все, круг замкнулся. Мы имеем шесть, максимум девять фигуристок, одна из которых станет олимпийской чемпионкой. Подчеркиваю: непременно станет – и непременно одна из них.

ПО ГРАФИКУ ТРУСОВОЙ, ВПЕРЕДИ ЗАГИТОВОЙ-МЕДВЕДЕВОЙ

Какая именно, мы, разумеется, знать не можем. Но вот вам еще одна важная закономерность: после 2015 года главный женский турнир сезона, будь то Олимпиада или ЧМ, выигрывали исключительно девушки не старше 16 лет. И через две недели эта серия, скорее всего, продолжится в Монреале. В Пекине же Кихире будет 19, Косторной – 18, даже Щербаковой и Трусовой – по 17, как сейчас Загитовой. А Валиевой и Лю - 15 и 16 соответственно. Понимаете, к чему клоню?

Это будет их первый «взрослый» сезон. Ровно как у Медведевой-2016, Загитовой-2018 и нынешних Щербаковой, Трусовой и Косторной. Каждую из них выделяли еще в юниорском возрасте, каждой прочили большие победы после 15-ти - и эти прогнозы всякий раз сбывались. Спрашивается, почему у Лю с Валиевой должно быть по-другому?

Я вам больше скажу: они сейчас не просто идут по графику своих предшественниц, а опережают их! Медведева в том же возрасте (сезон-2013/14) на юниорских ЧМ и финале Гран-при была лишь третьей с оценками ниже 180. Загитова-2015/16 вообще сидела в России и не проходила в сборную! С девятым местом на отборочном первенстве страны, которое Валиева только что выиграла «в одну калитку» - с суммой под те самые, пекинские 240. Кстати, у Лю на январском чемпионате США было 235.

Что-то сравнимое до них вытворяла разве что Трусова, которой до сих пор принадлежит мировой рекорд по сумме на юниорских международных соревнованиях - 225,52. Саша установила его еще в 2018-м, на своем первом «младшем» ЧМ в Софии, поразив тогда всех четверными тулупом и сальховом. Но и у Валиевой нынче есть два четверных – ровно как у «королевы прыжков» в ее 13 лет! И за 220 в турнирах ISU Камила тоже набирала. Так что трусовскому рекорду недолго осталось, может какие-то пару дней. При том, что Валиева не только прыгает, но и на удивление пластично катается. В их дуэли с Лю в роли «попрыгуньи а-ля Трусова» выступает уже не наша, а американка.

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, ЭПИЗОД II

До Таллина Камила с Алисой встречались лицом к лицу всего однажды: в декабрьском финале Гран-при в Турине, куда Валиева приехала с едва залеченной травмой и проиграла короткую программу. А в произвольной - отказалась от четверных, сделав ставку на чистый прокат, и победила! Дрогнула Лю, заявившая по паре тройных акселей и четверных лутцев, но чисто из этих прыжков не сделавшая ни одного: падение и три недокрута.

В Таллине Лю, наученная опытом Турина, сдала назад. В ее здешней заявке - три трикселя (в том числе в короткой, который мало что дает), но лишь один квадро-лутц. Валиева в предварительную бумажку не записала ни одного суперпрыжка, хотя на тренировках (уже по приезде) четверной с переменным успехом исполняет и, думаю, от него не откажется, это просто тактические игры. Вчера прошла жеребьевка: в пятницу Камила катает короткую программу 38-й (из 48) в 17.10 по московскому времени, а Алисе достался №41, это 18.29.

Надеюсь, до вас все-таки дошло, о чем я тут талдычу: у нас на глазах начинается новая эпоха. Да-да!

Помните всеобщее сумасшедствие по Медведевой и Загитовой? Согласен, было здорово - но это уже история.

Время Трусовой-Щербаковой-Косторной? Оно на пике - но не грядет ли там спад?

Зато у Валиевой с Лю все пойдет только вверх, до самого Пекина. А Таллин - это просто раунд №2. Сколько их еще впереди, причем чем дальше - тем круч, бог весть. Даже вообразить страшно.

И, кстати, болеть за «нашу против американки», поинтересней, вы не находите? А то достали уже эти внутрироссийские «интернет-войны» с их оголтело-помойной руганью.

Хватит. Пора объединяться!