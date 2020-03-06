Валиева или Лю? Второй раунд драки за олимпийское золото-2022

Осенью, когда они впервые встретились в юниорской серии Гран-при, мы предполагали такое развитие событий, но это была лишь версия. Теперь же сомнений нет.
Да, теоретически за два года может случиться все, что угодно. ISU может поднять возрастной ценз, кто-то может получить травму, а мы с вами – помереть все скопом от коронавируса или нападения инопланетян. Но давайте-ка перестанем валять дурака и отдадим себе отчет в нескольких очевидных вещах. Спокойно, по порядку, не отвлекаясь на бредни-выдумки.
Готовы? Поехали.
Во-первых, никаких новых фигуристок, которых мы до сих пор не видели, на ближайшей зимней Олимпиаде не будет. Поколение Камилы Валиевой и Алисы Лю – последнее, что успеет дорасти до 15 лет к сезону-2021/22. Дальше стоп, шлагбаум, ждать следующих Игр.
Во-вторых, при нынешней «гонке прыжковых вооружений», развязанной в женском катании ученицами Этери Тутберидзе, уже всем понятно, что борьба за победу в Пекине пойдет на заоблачном уровне технической сложности. Не владеющим прыжками в четыре или три с половиной оборота, там делать нечего. В крайнем случае можно урвать бронзовую медальку, но никак не золото. Оно будет подвешено на высоте примерно 250 баллов за две программы и уж точно не ниже 240. Слишком высоко для «плавно скользящих дамочек».
А коли так, то ничто не мешает нам с вами очертить круг «пекинских подозреваемых», среди которых прячется следующая олимпийская чемпионка. Уверяю, пальцев двух рук тут хватит за глаза.
Первым делом отметаем тех, кто не делает прыжков категории ультра-си, и не «когда-то там в светлом будущем», а сегодня. Любителям сказок, что в спорте, дескать, нет ничего нереального и можно запросто научиться крутить четверные хоть в 15 лет, хоть в 25, хоть в 125, советую сходить в кассу и купить билет - либо на шоу Алины Загитовой, либо на самолет до Торонто к Евгении Медведевой. Поплачьтесь в жилетку обеим, они вас поймут. Нет, мы их очень любим-ценим-помним и пусть катаются хоть до пенсии, просто здесь речь идет слегка о другом. О скучно-математических 250 баллах, до которых Жене с Алиной, да простят они меня, не добраться никогда. Им просто слабо.
Итак, Загитову с Медведевой вычеркиваем. А еще всяких теннелл, мияхар и им подобных. Варианты вроде Каори Сакамото, которая в феврале первый раз в жизни пошла на четверной, недокрутила пол-оборота и грохнулась так, что треснул весь каток, вычеркиваем тож. Одним прыжком в Пекине ничего не выиграешь, тут нужен мощный арсенал. То есть, что-то должно быть уже сейчас – и что-то добавится за два года.
Так кто же остается? Да почти никого! Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Рика Кихира и… Неужели все? О’кей, для перестраховки добавим Ю Юн, Туктамышеву и Турсынбаеву, хотя они, конечно, под большим вопросом. Плюс Валиева с Лю - и по ним вопросов нет.
Все, круг замкнулся. Мы имеем шесть, максимум девять фигуристок, одна из которых станет олимпийской чемпионкой. Подчеркиваю: непременно станет – и непременно одна из них.
Какая именно, мы, разумеется, знать не можем. Но вот вам еще одна важная закономерность: после 2015 года главный женский турнир сезона, будь то Олимпиада или ЧМ, выигрывали исключительно девушки не старше 16 лет. И через две недели эта серия, скорее всего, продолжится в Монреале. В Пекине же Кихире будет 19, Косторной – 18, даже Щербаковой и Трусовой – по 17, как сейчас Загитовой. А Валиевой и Лю - 15 и 16 соответственно. Понимаете, к чему клоню?
Это будет их первый «взрослый» сезон. Ровно как у Медведевой-2016, Загитовой-2018 и нынешних Щербаковой, Трусовой и Косторной. Каждую из них выделяли еще в юниорском возрасте, каждой прочили большие победы после 15-ти - и эти прогнозы всякий раз сбывались. Спрашивается, почему у Лю с Валиевой должно быть по-другому?
Я вам больше скажу: они сейчас не просто идут по графику своих предшественниц, а опережают их! Медведева в том же возрасте (сезон-2013/14) на юниорских ЧМ и финале Гран-при была лишь третьей с оценками ниже 180. Загитова-2015/16 вообще сидела в России и не проходила в сборную! С девятым местом на отборочном первенстве страны, которое Валиева только что выиграла «в одну калитку» - с суммой под те самые, пекинские 240. Кстати, у Лю на январском чемпионате США было 235.
Что-то сравнимое до них вытворяла разве что Трусова, которой до сих пор принадлежит мировой рекорд по сумме на юниорских международных соревнованиях - 225,52. Саша установила его еще в 2018-м, на своем первом «младшем» ЧМ в Софии, поразив тогда всех четверными тулупом и сальховом. Но и у Валиевой нынче есть два четверных – ровно как у «королевы прыжков» в ее 13 лет! И за 220 в турнирах ISU Камила тоже набирала. Так что трусовскому рекорду недолго осталось, может какие-то пару дней. При том, что Валиева не только прыгает, но и на удивление пластично катается. В их дуэли с Лю в роли «попрыгуньи а-ля Трусова» выступает уже не наша, а американка.
До Таллина Камила с Алисой встречались лицом к лицу всего однажды: в декабрьском финале Гран-при в Турине, куда Валиева приехала с едва залеченной травмой и проиграла короткую программу. А в произвольной - отказалась от четверных, сделав ставку на чистый прокат, и победила! Дрогнула Лю, заявившая по паре тройных акселей и четверных лутцев, но чисто из этих прыжков не сделавшая ни одного: падение и три недокрута.
В Таллине Лю, наученная опытом Турина, сдала назад. В ее здешней заявке - три трикселя (в том числе в короткой, который мало что дает), но лишь один квадро-лутц. Валиева в предварительную бумажку не записала ни одного суперпрыжка, хотя на тренировках (уже по приезде) четверной с переменным успехом исполняет и, думаю, от него не откажется, это просто тактические игры. Вчера прошла жеребьевка: в пятницу Камила катает короткую программу 38-й (из 48) в 17.10 по московскому времени, а Алисе достался №41, это 18.29.
Надеюсь, до вас все-таки дошло, о чем я тут талдычу: у нас на глазах начинается новая эпоха. Да-да!
Помните всеобщее сумасшедствие по Медведевой и Загитовой? Согласен, было здорово - но это уже история.
Время Трусовой-Щербаковой-Косторной? Оно на пике - но не грядет ли там спад?
Зато у Валиевой с Лю все пойдет только вверх, до самого Пекина. А Таллин - это просто раунд №2. Сколько их еще впереди, причем чем дальше - тем круч, бог весть. Даже вообразить страшно.
И, кстати, болеть за «нашу против американки», поинтересней, вы не находите? А то достали уже эти внутрироссийские «интернет-войны» с их оголтело-помойной руганью.
Хватит. Пора объединяться!
КАМИЛА ВАЛИЕВА
АЛИСА ЛЮ
Россия
Гражданство
США
26.04.2006 (13 лет)
Дата рождения
8.08.2005 (14 лет)
149 см
Рост
147 см
Этери Тутберидзе
Тренер
Лора Липецки
73,56
148,39
221,95
Рекорды сезона:
Короткая программа
Произвольная программа
Сумма двух программ
71,19
138,99
208,10
1-е место (207,47)
Финал Гран-при-2019/20
2-е место (204,65)