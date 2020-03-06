«Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ

Если во «взрослом» катании короткую программу можно сравнить с первым периодом хоккейного матча, то у юниорок ее вес и того меньше – что-то вроде стартовой баскетбольной четверти. Особенно в этом сезоне, где вторым обязательным отдельным прыжком, наряду с двойным акселем, ISU назначил ритбергер, и каскады, чтобы избежать повтора, всем приходится завершать тулупами. На выбор остается всего один прыжок, поля для маневра практически никакого.

Хотя Алиса Лю и здесь умудряется выделиться, начиная каскад в короткой с акселя в три с половиной оборота. Правда, преимущества ей это толком не дает. Разница с вариантом лутц-тупул в конце программы (то есть, с 10-процентной надбавкой), который используют Камила Валиева и многие другие, – всего 1,09 балла.

Вот если бы американка тоже передвинула свой триксель во вторую половину проката, это было бы уже серьезно, «+2,31». Но пока Лю на такой риск не идет. Хотя, глядя, как она десятками штампует аксели на тренировках в Таллине, понимаешь: в будущем подобный эксперимент вполне возможен. Пусть его до сих пор и не делала ни одна фигуристка мира, включая главных специалисток по трикселям – Елизавету Туктамышеву, Алену Косторную и Рику Кихиру.

БЛУЖДАЮЩИЙ НЕДОКРУТ

Впрочем, тренировки тренировками, а «зачетный» аксель Лю в сегодняшней короткой программе исполнила так себе. Почему судьи перенесли этот недокрут с первого прыжка в каскаде на второй, который тулуп, мне неведомо, но на суммарный результат эта вольность почти не повлияла. «Минус полтора» они «минус полтора» и есть, хоть в фас, хоть в профиль.

Возможно, американку заставила нервничать ее основная конкурентка. Валиева каталась на 15 минут раньше и выступила безупречно, подняв планку личного рекорда почти на полтора балла. 75 за короткую – это серьезно, а при перечисленных выше драконовских ограничениях – серьезно вдвойне. Для примера: аналогичному персональному достижению Александры Трусовой Валиева теперь уступает всего три сотых.

Две остальных россиянки допустили по помарке: Дарья Усачева подпортила каскад, а Майя Хромых – выезд с ритбергера. Напомню, что обеим по 13 лет, как и Валиевой, и все втроем тренируются в группе Этери Тутберидзе. В результате Лю очутилась на четвертом месте, в «бутерброде» между Усачевой и Хромых – с микроскопической разницей от соседок в обе стороны, зато с приличным отставанием от лидирующей Валиевой: семь целых и четыре десятых.

Х-м, семь сорок? Что бы это значило? Может, музыкальная идея для следующей постановки?

ГЛАВНОЕ – ВПЕРЕДИ

Под конец на второе место с чистым прокатом влезла Ли Хэ Ин из Южной Кореи. До Валиевой ей тоже неблизко, хотя это в любом случае лишь «счет после первой четверти», главное впереди. В произвольной программе, которая будет завершать весь чемпионат, тяжкие оковы регламента падут, и прыжкового разнообразия, а с ним и разрывов, станет куда больше.

Правда, четверной в предварительных заявках значится всего один – лутц Лю. Но мы-то знаем, что Валиева хорошо владеет таким же тулупом, а Хромых с недавних пор обзавелась сальховом. Что до трикселей, то их ожидается целая куча: парочка от Лю, по одному от японки Маны Кавабе, кореянки Ви Се Йон и даже 14-летней москвички Анастасии Шаботовой, выступающей за Украину.

Но это в субботу, а сегодня вечером - мужская произвольная. Напомню, что там Андрей Мозалев идет вторым, в полутора баллах позади японца Юмы Кагиямы.

Таллин (Эстония)

Чемпионат мира среди юниоров

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 74,92

2. Ли Хэ Ин (Корея) – 70,08

3. Дарья Усачева (Россия) – 68,45

4. Алиса Лю (США) – 67,52

5. Майя Хромых (Россия) – 66,78

6. Ви Се Йон (Корея) – 65,45

Расписание оставшихся видов

6 марта, пятница

19.15-22.50 (мск). Мужчины. Произвольная программа

7 марта, суббота

12.45-15.45. Танцы. Произвольная программа

16.45-20.20. Женщины. Произвольная программа