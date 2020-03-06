Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира - Советский спорт
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06 марта 2020 23:45Фигурное катаниеТигай Лев

Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира

На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте.

160 баллов за произвольную и 245 по сумме – это, по идее, не бог весть что. На уровне женских рекордов и середины второй десятки мужского мирового рейтинга. Но! В этот вечер в Таллине борьба шла не за баллы, а за медали – и в этой борьбе Андрей Мозалев превзошел всех. Причем с запасом: «плюс 14» от второго места.

Вообще у юниоров календарь плотнее, чем у избалованных призовыми «взрослых». Для Мозалева таллинский ЧМ – уже десятый турнир в сезоне, причем в этот список входит, к примеру, неюниорский чемпионат страны. Там воспитанник Кирилла Давыденко был пятым, сразу за матерым-разматерым Александром Самариным.

Так уж получилось, что сегодня иностранцы в основном падали и плакали. Сун Сато, в декабре разгромивший наших в финале Гран-при, вытирал плюшевыми сувенирами слезы после того, как вытер собой пол-катка. Бронзовый призер последнего «взрослого» чемпионата четырех континентов (что практически соответствует золоту ЧЕ!) Юма Кагияма, лидер после короткой программы, завалил оба четверных (второй завал ему, правда, простили, но ладно). И когда Мозалев вышел на каток сразу за Кагиямой, было ясно: ему надо просто «сделать свое».

Он сделал. Как из пушки! Приземлил все, включая оба четверных тулупа. Хотя прокат был тяжелый, на характере, и больших надбавок Андрею не дали – но в то же время сбавлять там было тоже особо не за что. Ни разу у кого-то из арбитров не поднялась рука поставить «-4» или «-5».

Мужик! Чемпион!

А как дрался за каждый элемент Петр Гуменник, вынужденный сегодня выбираться наверх с девятого промежуточного места? Да, мелких ошибок-минусов у него хватало, но два четверных сальхова-то пардон, на табло. В награду за это Гуменник получил серебро в произвольной программе и бронзу по сумме. Всего в шести десятых балла от доехавшего на старом запасе Кагиямы.

Кстати, этот японец – пока единственный нероссийский призер чемпионата. У нас – пять медалей из шести возможных, включая оба золота. Еще шесть наград обретут своих владельцев в субботу. В танцах россияне идут первыми, четвертыми и пятыми, у женщин первой, третьей и пятой. Хотя в обоих случаях победных гарантий давать нельзя. Отрывы невелики, соперники серьезные.

Примерно, как у Мозалева. Еще несколько часов назад он Кагияме вроде как проигрывал но где он теперь, этот Кагияма?

Таллин (Эстония)
Чемпионат мира среди юниоров
Мужчины

Произвольная программа
1. Андрей Мозалев (Россия) – 160,78
2. Петр Гуменник (Россия) – 155,05
3. Даниэль Грассль (Италия) – 150,47
4. Максим Наумов (США) – 149,90
5. Юма Кагияма (Япония) – 145,93
6. Сун Сато (Япония) – 142,32
…10. Илья Яблоков (Россия) – 128,63

Сумма двух программ
1. Андрей Мозалев (Россия) – 245,09
2. Юма Кагияма (Япония) – 231,75
3. Петр Гуменник (Россия) – 231,12
4. Даниэль Грассль (Италия) – 229,38
5. Максим Наумов (США) – 225,10
6. Сун Сато (Япония) – 221,62
…10. Илья Яблоков (Россия) – 206,16

Расписание оставшихся видов

7 марта, суббота
12.45-15.45 (мск). Танцы. Произвольная программа
16.45-20.20. Женщины. Произвольная программа

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