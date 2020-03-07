Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 марта 2020 21:53Фигурное катаниеТигай Лев

Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову

Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом.

Она катается почти как Косторная, прыгает почти как Трусова и артистична-музыкальна похлеще Щербаковой.

Кто это?

Могу ошибаться, но вполне возможно, что речь идет о будущей чемпионке Олимпийских игр 2022 года. Камиле Валерьевне Валиевой.

Сегодня в Таллине, закончив свою произвольную чудо-программу, она еще несколько секунд оставалась «там». Что называется, в образе. Вдруг оступилась, стала оглядываться туда-сюда, машинально, не пойми перед кем извиняться… Прямо посреди катка!

Ей - можно. Она была ТАМ, понимаете?! В местах, куда нам с вами, простым смертным никогда не добраться. Мы можем только смотреть, догадываться - и восхищаться. Катание Валиевой – это магия.

ПОКА ОНИ С ЛЮ – В РАЗНЫХ ЛИГАХ

Утром, когда предварительные заявки на женскую произвольную программу, сменились свежими-непредварительными, стало ясно, что в начале недели российские юниорки и их тренер Этери Тутберидзе действительно схитрили. В новой версии перечня запланированных элементов у Майи Хромых обнаружился сальхов в четыре оборота, а у текущего лидера Валиевой выскочила наружу, как гриб после дождя, парочка таких же тулупов.

Планы Алисы Лю, накануне схлопотавшей четвертое место, остались неизменными: два акселя по три с половиной и четверной лутц. Американка призналась, что была шокирована своими оценками за короткую программу, где она проиграла Валиевой 7,4 балла. Произвольная у Лю вроде бы суперсложная, однако разница с россиянкой по «базе» - с учетом вскрывшихся истинных планов Камилы - не столь и велика, всего 5,2. А по компонентам преимущество - опять у Валиевой.

Лю вышла на лед первой и… Ну что вам сказать? Триксели она печет, как автомат, спору нет. Пожалуй, уже сейчас лучше всех в мире. И недокрут на первом из них, зафиксированный судьями, мне показался сомнительным. Зато лутц американка завалила в пыль. Кроме падения там можно было ставить недостачу не в четверть, а в пол-оборота. В остальном же (хореография, постановки и т.д.) надо признать, что Лю постепенно прибавляет, однако проблема в другом. Пока Валиева – просто не ее лига. Это все равно как гнаться на воздушном шаре за космическим кораблем.

Господи, да чего я тут распинаюсь, чудик? Вот сами смотрите и сравнивайте.

Дошло? Всосали? Обалдели? А теперь - пожалуйте обратно. К их величествам фактам, будь они неладны.

НУЖЕН ЕЩЕ ОДИН СУПЕРПРЫЖОК

Помимо Лю, которая в итоге проиграла и Дарье Усачевой, у Валиевой была еще одна цель: юниорский мировой рекорд по сумме двух программ, установленный два года назад в Софии Александрой Трусовой. Как вы могли видеть чуть выше, Камила-2020, в отличие от Саши-2018, испортила один из двух четверных грязным выездом через «степ-аут». Но трусовский она рекорд побила все равно! И не еле-еле, а на 1,82, почти на два балла. При том, что без «степ-аута» у нее было бы еще на пятерку с лишним больше - не 85,88 по технике, а за девяносто, причем с запасом.

Впрочем, хватит арифметики. Просто посмотрите на эту 13-летнюю девочку еще раз. А потом – еще и еще. Правда ведь не оторвешься, не так ли?

Новая воспитанница Этери Тутберидзе соединяет в себе все сильные качества предыдущего супертрио. Которому, кстати, предстоит не только бороться за «взрослые» титулы, но и расти-взрослеть. А малышка Валиева преодолеет возрастной ценз аккурат к началу олимпийского сезона-2021/22. Поди ее там, свеженькую, полови.

Хотя еще один суперпрыжок кроме тулупа Валиевой выучить все-таки надо – и времяна это у нее, слава богу, есть. А уж ежели получится, то тогда - точно сам черт не брат.

Лю?.. Лю пока пусть учится не только прыгать, но и нравиться судьям. Пусть у американок это иногда и получается вдруг, в последний момент.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МЕСТЬ

Единственное поражение на этом чемпионате Россия потерпела сегодня днем в танцах. Ну, а чего вы хотели? Кому понравится, если одна страна гребет все золото?

Наши Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, лидировавшие после короткой программы с символическим преимуществом в пять сотых, пропустили вперед не только ближайших преследователей из Грузии, но и американцев, разом взлетевших на верхнюю ступень пьедестала. Новых чемпионов тренирует наш экс-соотечественник Игорь Шпильбанд, в группе у которого занимаются и Диана Дэвис (дочь Тутберидзе) с Глебом Смолкиным. Они сегодня остались пятыми и к тому же с баллом штрафа - затянули последнюю поддержку.

Чемпионат завершен. Мировой фигурнокатательный сезон - тоже на исходе. Осталось одно, зато самое главное: «взрослый» ЧМ в Монреале. Он стартует совсем скоро, 18 марта.

Чемпионат мира среди юниоров. Таллин (Эстония)

Женщины

Произвольная программа

1. Камила Валиева (Россия) – 152,38
2. Дарья Усачева (Россия) – 139,29
3. Алиса Лю (США) – 137,31
4. Майя Хромых (Россия) – 131,46
5. Ви Сэ Йон (Корея) – 127,85
6. Ли Хэ Ин (Корея) – 123,93

Сумма двух программ

1. Камила Валиева (Россия) – 227,30
2. Дарья Усачева (Россия) – 207,74
3. Алиса Лю (США) – 204,83
4. Майя Хромых (Россия) – 198,24
5. Ли Хэ Ин (Корея) – 194,01
6. Ви Сэ Йон (Корея) – 193,30

Танцы

Произвольная программа

1. Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 108,91
2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 106,21
3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) – 105,14
4. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) – 102,21
5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 98,69
6. Луисия Демужо/Тэо Ле Мерсье (Франция) – 97,64

Сумма двух программ

1. Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 177,18
2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 176,19
3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) – 175,17
4. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) – 169,18
5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 165,22
6. Луисия Демужо/Тэо Ле Мерсье (Франция) – 162,52

Все медали ЧМ-2020

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Россия

3

2

3

8

2

США

1

0

1

2

3-4

Грузия

0

1

0

1

3-4

Япония

0

1

0

1

Гусев грустит, а Ничушкин идет на рекорд. Итоги игрового дня в НХЛ «Советский спорт» подводит итоги очередного игрового дня в НХЛ и анонсирует яркие вывески субботнего вечера. 07.03.2020 10:41 Хоккей Федоровский Александр
Еще по теме:
Начиная с сегодняшнего дня НХЛ закроет раздевалки для СМИ Шайба Ничушкина не помогла «Колорадо» победить в гостях «Ванкувер» (видео) Тренер «Сент-Луиса»: Тарасенко пока не может работать с полным контактом
Дикая перестрелка в Нью-Йорке. Опять эти русские! (видео) Ассистентский хет-трик Панарина, «сухарь» Василевского, дубль Овечкина, первый гол Ковальчука и провал Кузнецова – все это в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ. 06.03.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
На атаку ЦСКА Тутберидзе ответила чудо-Валиевой. Кто отличился в феврале-2020? Это самый пустой месяц в календаре сезона фигуристов. Но если вы думаете, что мы не наберем ярких событий для новой, только что открытой рубрики, то ошибаетесь. 03.03.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Кирилл Новиков: Если честно, я не хотел бы обсуждать судейство. Правила есть правила Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы журналистов после домашней победы над «Тамбовом» (1:0). 07.03.2020 20:41 Футбол Мощенко Захар
Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:11 ММА Ващенко Сергей
Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России Привыкнуть к отсутствию зрителей на трибунах оказалось непросто. К отсутствию медалей нашей женской сборной мы привыкли давно. 05.03.2020 21:33 Биатлон Мысин Николай
Мирзаева нокаутировали в Казахстане. Главные моменты турнира ACA 105 (видео) Арман Оспанов победил Расула Мирзаева техническим нокаутом в первом раунде на турнире ACA 105 в Алматы (Казахстан) 06.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
Восстание «Спартака». Красно-белые отыгрались со счета 0:3 и победили «Динамо» «Спартак» сотворил невозможное и одержал первую победу в серии. 06.03.2020 23:00 Хоккей Федоровский Александр
Новости
23:10 Хоккей Михаил Кравец: «Витязь» мог бы лучше сыграть в плей-офф
22:54 Хоккей Алексей Кудашов: Думали, что в подобном ключе пройдут вообще все игры серии с «Витязем»
22:42 Футбол Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Реал Сосьедадом»
22:36 Футбол Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла одноклубников из Менхенгладбах
22:31 Футбол Гол Деле Алли спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Бернли»
22:26 Хоккей Рене Фазель: Мы надеемся, что мужского чемпионата мира пройдет, как и было запланировано
22:21 Хоккей Рене Фазель – об отмене женского ЧМ: Слишком рискованно проводить этот турнир
21:59 Футбол Головин начнет в стартовом составе матч «Монако»
21:56 Хоккей Начиная с сегодняшнего дня НХЛ закроет раздевалки для СМИ
21:48 ММА Забит Магомедшарипов: К сожалению, на UFC 249 буду присутствовать только в качестве болельщика
21:43 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Валиева была вне конкуренции
21:40 Хоккей СКА обыграл «Витязь» в третьем овертайме и вышел в следующий раунд плей-офф
21:24 Футбол «Милан» уволил директора клуба Бобана
21:22 Биатлон Владимир Драчев: Если бы Логинов сегодня побежал, был бы совсем другой расклад
21:07 Футбол Роман Широков: Если никто решить не может, пусть «Зенит» и «Спартак» играют на нейтральном поле
21:03 Хоккей Женский чемпионат мира по хоккею отменен
20:59 Хоккей Петер Регин: Нужно просто вернуться в Хельсинки и играть в свой хоккей
20:56 Хоккей Стефан Да Коста: Мы поставили все на кон в этом матче с «Йокеритом»
20:48 Фигурное катание Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
Керосин из пруда и антифриз из почвы: безопасно ли жить рядом с аэропортами
Мэрия Ставрополя потратила 1,7 млн на проектирование развязки, которой не будет
Из-за Дельфийских игр в Омске футболистам «Иртыша» придется искать другой стадион
Правительство РФ выделило Татарстану почти 500 млн руб. на увеличение зарплат врачей
В Нижегородской области не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика