Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову

Она катается почти как Косторная, прыгает почти как Трусова и артистична-музыкальна похлеще Щербаковой.

Кто это?

Могу ошибаться, но вполне возможно, что речь идет о будущей чемпионке Олимпийских игр 2022 года. Камиле Валерьевне Валиевой.

Сегодня в Таллине, закончив свою произвольную чудо-программу, она еще несколько секунд оставалась «там». Что называется, в образе. Вдруг оступилась, стала оглядываться туда-сюда, машинально, не пойми перед кем извиняться… Прямо посреди катка!

Ей - можно. Она была ТАМ, понимаете?! В местах, куда нам с вами, простым смертным никогда не добраться. Мы можем только смотреть, догадываться - и восхищаться. Катание Валиевой – это магия.

ПОКА ОНИ С ЛЮ – В РАЗНЫХ ЛИГАХ

Утром, когда предварительные заявки на женскую произвольную программу, сменились свежими-непредварительными, стало ясно, что в начале недели российские юниорки и их тренер Этери Тутберидзе действительно схитрили. В новой версии перечня запланированных элементов у Майи Хромых обнаружился сальхов в четыре оборота, а у текущего лидера Валиевой выскочила наружу, как гриб после дождя, парочка таких же тулупов.

Планы Алисы Лю, накануне схлопотавшей четвертое место, остались неизменными: два акселя по три с половиной и четверной лутц. Американка призналась, что была шокирована своими оценками за короткую программу, где она проиграла Валиевой 7,4 балла. Произвольная у Лю вроде бы суперсложная, однако разница с россиянкой по «базе» - с учетом вскрывшихся истинных планов Камилы - не столь и велика, всего 5,2. А по компонентам преимущество - опять у Валиевой.

Лю вышла на лед первой и… Ну что вам сказать? Триксели она печет, как автомат, спору нет. Пожалуй, уже сейчас лучше всех в мире. И недокрут на первом из них, зафиксированный судьями, мне показался сомнительным. Зато лутц американка завалила в пыль. Кроме падения там можно было ставить недостачу не в четверть, а в пол-оборота. В остальном же (хореография, постановки и т.д.) надо признать, что Лю постепенно прибавляет, однако проблема в другом. Пока Валиева – просто не ее лига. Это все равно как гнаться на воздушном шаре за космическим кораблем.

Господи, да чего я тут распинаюсь, чудик? Вот сами смотрите и сравнивайте.

Дошло? Всосали? Обалдели? А теперь - пожалуйте обратно. К их величествам фактам, будь они неладны.

НУЖЕН ЕЩЕ ОДИН СУПЕРПРЫЖОК

Помимо Лю, которая в итоге проиграла и Дарье Усачевой, у Валиевой была еще одна цель: юниорский мировой рекорд по сумме двух программ, установленный два года назад в Софии Александрой Трусовой. Как вы могли видеть чуть выше, Камила-2020, в отличие от Саши-2018, испортила один из двух четверных грязным выездом через «степ-аут». Но трусовский она рекорд побила все равно! И не еле-еле, а на 1,82, почти на два балла. При том, что без «степ-аута» у нее было бы еще на пятерку с лишним больше - не 85,88 по технике, а за девяносто, причем с запасом.

Впрочем, хватит арифметики. Просто посмотрите на эту 13-летнюю девочку еще раз. А потом – еще и еще. Правда ведь не оторвешься, не так ли?

Новая воспитанница Этери Тутберидзе соединяет в себе все сильные качества предыдущего супертрио. Которому, кстати, предстоит не только бороться за «взрослые» титулы, но и расти-взрослеть. А малышка Валиева преодолеет возрастной ценз аккурат к началу олимпийского сезона-2021/22. Поди ее там, свеженькую, полови.

Хотя еще один суперпрыжок кроме тулупа Валиевой выучить все-таки надо – и времяна это у нее, слава богу, есть. А уж ежели получится, то тогда - точно сам черт не брат.

Лю?.. Лю пока пусть учится не только прыгать, но и нравиться судьям. Пусть у американок это иногда и получается вдруг, в последний момент.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МЕСТЬ

Единственное поражение на этом чемпионате Россия потерпела сегодня днем в танцах. Ну, а чего вы хотели? Кому понравится, если одна страна гребет все золото?

Наши Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, лидировавшие после короткой программы с символическим преимуществом в пять сотых, пропустили вперед не только ближайших преследователей из Грузии, но и американцев, разом взлетевших на верхнюю ступень пьедестала. Новых чемпионов тренирует наш экс-соотечественник Игорь Шпильбанд, в группе у которого занимаются и Диана Дэвис (дочь Тутберидзе) с Глебом Смолкиным. Они сегодня остались пятыми и к тому же с баллом штрафа - затянули последнюю поддержку.

Чемпионат завершен. Мировой фигурнокатательный сезон - тоже на исходе. Осталось одно, зато самое главное: «взрослый» ЧМ в Монреале. Он стартует совсем скоро, 18 марта.

Чемпионат мира среди юниоров. Таллин (Эстония)

Женщины

Произвольная программа

1. Камила Валиева (Россия) – 152,38

2. Дарья Усачева (Россия) – 139,29

3. Алиса Лю (США) – 137,31

4. Майя Хромых (Россия) – 131,46

5. Ви Сэ Йон (Корея) – 127,85

6. Ли Хэ Ин (Корея) – 123,93

Сумма двух программ

1. Камила Валиева (Россия) – 227,30

2. Дарья Усачева (Россия) – 207,74

3. Алиса Лю (США) – 204,83

4. Майя Хромых (Россия) – 198,24

5. Ли Хэ Ин (Корея) – 194,01

6. Ви Сэ Йон (Корея) – 193,30

Танцы

Произвольная программа

1. Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 108,91

2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 106,21

3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) – 105,14

4. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) – 102,21

5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 98,69

6. Луисия Демужо/Тэо Ле Мерсье (Франция) – 97,64

Сумма двух программ

1. Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 177,18

2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 176,19

3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) – 175,17

4. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) – 169,18

5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 165,22

6. Луисия Демужо/Тэо Ле Мерсье (Франция) – 162,52

Все медали ЧМ-2020