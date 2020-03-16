Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели - Советский спорт
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16 марта 2020 17:00Фигурное катаниеТигай Лев

Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели

Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются.

Показательные выступления 29 марта в московском «Мегаспорте» с участием всех лучших фигуристов страны задумывались, как яркий финальный аккорд сезона. Но человек предполагает, а коронавирус располагает: из-за отмены ЧМ-2020 и вообще из-за эпидемии настроения нынче совсем не те. Однако ФФККР пока не планирует отменять шоу, и в списке приглашенных спортсменов изменений нет. Там по-прежнему значится шестерка суперзвезд женского одиночного катания в полном составе: Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.

Единственное, на что пошли организаторы, это решили провести 29-го два шоу вместо одного – днем и вечером. Чтобы не нарушать указ столичного мэра, ограничившего аудиторию на массовых мероприятиях пятью тысячами зрителей. Это как раз вдвое меньше вместимости «Мегаспорта».

ЕСЛИ МЕДВЕДЕВА ПРИЛЕТИТ, ЕЕ ПОСАДЯТ В КАРАНТИН?

С какого потолка взялось это число 5000 полнейшая загадка. Что пять тысяч человек, что три, что тридцать три все одно здоровенная толпа, где угроза массовых заражений чем бы то ни было становится в разы выше.

Но если вы думаете, что подобная перспектива испугала нашу фигурнокатательную публику, и организаторы вот-вот вылетят в трубу, то ошибаетесь. Торговля билетами идет очень бойко: уже сейчас, почти за две недели до шоу, свободных мест почти нет. А те, что остались, стоят не меньше трех тысяч рублей. Да-да! Фанаты Загитовой и Медведевой так истосковались по своим любимицам, что никакие вирусы не в состоянии их остановить.

А сами фигуристы? Неужели Медведева действительно примчится из Канады, где ситуация с эпидемией заметно хуже российской, и все спортивные соревнования отменены на неопределенный срок? А если и прилетит, то ее что будут у самолета тестировать-проверять? В карантин под замок посадят?..

В общем, странноватая история. Кстати, каток в Торонто, где тренируются Медведева, Юдзуру Ханю и другие подопечные Брайана Орсера, только что закрыли на тот самый карантин. Женя сидит дома, учится делать защитные маски для лица и в соцсетях призывает всех почаще мыть руки.

Тем временем, в московской школе «Самбо-70» у Этери Тутберидзе тоже от греха подальше объявили двухнедельные каникулы. Однако на каток «Хрустальный» они не распространяются: Загитова, Косторная, Трусова и Щербакова продолжают тренироваться, как ни в чем ни бывало. Загитова уже объявила, что покажет в «Мегаспорте» новую постановку в образе «Эсмеральды» из мюзикла «Собор парижской богоматери».

В СХВАТКУ ШКОЛ ТУТБЕРИДЗЕ И ЦСКА ВМЕШАЛСЯ МИШИН

В минувшие выходные в Твери завершилось юниорское первенство страны в младшей возрастной категории 10-15 лет. Новый раунд противостояния между ученицами Тутберидзе и Сергея Давыдова из ЦСКА прошел без участия Софьи Акатьевой и Софьи Самоделкиной. В роли лидеров на сей раз выступили Елизавета Берестовская (12 лет) у армейцев и Вероника Жилина (11) со стороны «Хрустального». Обе уже владеют прыжками в четыре оборота, хотя Жилина сейчас ограничилась тройными – и выиграла. В том числе потому, что Берестовская упала с четверного тулупа. Плюс в схватку двух московских школ активно вмешалась «третья сила» из Петербурга: в произвольной программе всех столичных сверстниц превзошла Мария Дмитриева из группы Алексея Мишина.

На неправдоподобно высокие суммы баллов внимания можете не обращать: кроме привычных двух программ в Твери был еще и третий вид – исполнение отдельных элементов. Но больше 130 баллов за произвольную в 12, а то и в 11 лет – это, согласитесь, впечатляет.

На этом турнире наш внутренний сезон еще не заканчивается. Уже во вторник в Красноярске стартуют соревнования фигуристов в рамках Спартакиады учащихся России, и на них тоже ждут кое-кого из восходящих звезд например, победителя юниорского ЧМ-2020 Андрея Мозалева. А там и до звездопада в «Мегаспорте» рукой подать.

В общем, вирусы вирусами, а наше фигурное катание идет себе и идет. Это ж Россия, а не Канада.

Тверь
Первенство России среди юниоров младшего возраста
Женщины
Произвольная программа

1. Мария Дмитриева – 134,85
2. Вероника Жилина – 133,20
3. Елизавета Берестовская – 131,91
…7. Аделия Петросян – 126,39

Сумма трех видов
1. Вероника Жилина – 265,79
2. Елизавета Берестовская – 260,88
3. Мария Дмитриева – 258,36
…9. Аделия Петросян – 226,38

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