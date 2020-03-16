Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели

Показательные выступления 29 марта в московском «Мегаспорте» с участием всех лучших фигуристов страны задумывались, как яркий финальный аккорд сезона. Но человек предполагает, а коронавирус располагает: из-за отмены ЧМ-2020 и вообще из-за эпидемии настроения нынче совсем не те. Однако ФФККР пока не планирует отменять шоу, и в списке приглашенных спортсменов изменений нет. Там по-прежнему значится шестерка суперзвезд женского одиночного катания в полном составе: Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.

Единственное, на что пошли организаторы, это решили провести 29-го два шоу вместо одного – днем и вечером. Чтобы не нарушать указ столичного мэра, ограничившего аудиторию на массовых мероприятиях пятью тысячами зрителей. Это как раз вдвое меньше вместимости «Мегаспорта».

ЕСЛИ МЕДВЕДЕВА ПРИЛЕТИТ, ЕЕ ПОСАДЯТ В КАРАНТИН?

С какого потолка взялось это число 5000 – полнейшая загадка. Что пять тысяч человек, что три, что тридцать три – все одно здоровенная толпа, где угроза массовых заражений чем бы то ни было становится в разы выше.

Но если вы думаете, что подобная перспектива испугала нашу фигурнокатательную публику, и организаторы вот-вот вылетят в трубу, то ошибаетесь. Торговля билетами идет очень бойко: уже сейчас, почти за две недели до шоу, свободных мест почти нет. А те, что остались, стоят не меньше трех тысяч рублей. Да-да! Фанаты Загитовой и Медведевой так истосковались по своим любимицам, что никакие вирусы не в состоянии их остановить.

А сами фигуристы? Неужели Медведева действительно примчится из Канады, где ситуация с эпидемией заметно хуже российской, и все спортивные соревнования отменены на неопределенный срок? А если и прилетит, то ее что – будут у самолета тестировать-проверять? В карантин под замок посадят?..

В общем, странноватая история. Кстати, каток в Торонто, где тренируются Медведева, Юдзуру Ханю и другие подопечные Брайана Орсера, только что закрыли на тот самый карантин. Женя сидит дома, учится делать защитные маски для лица и в соцсетях призывает всех почаще мыть руки.

Тем временем, в московской школе «Самбо-70» у Этери Тутберидзе тоже от греха подальше объявили двухнедельные каникулы. Однако на каток «Хрустальный» они не распространяются: Загитова, Косторная, Трусова и Щербакова продолжают тренироваться, как ни в чем ни бывало. Загитова уже объявила, что покажет в «Мегаспорте» новую постановку – в образе «Эсмеральды» из мюзикла «Собор парижской богоматери».

В СХВАТКУ ШКОЛ ТУТБЕРИДЗЕ И ЦСКА ВМЕШАЛСЯ МИШИН

В минувшие выходные в Твери завершилось юниорское первенство страны в младшей возрастной категории 10-15 лет. Новый раунд противостояния между ученицами Тутберидзе и Сергея Давыдова из ЦСКА прошел без участия Софьи Акатьевой и Софьи Самоделкиной. В роли лидеров на сей раз выступили Елизавета Берестовская (12 лет) у армейцев и Вероника Жилина (11) со стороны «Хрустального». Обе уже владеют прыжками в четыре оборота, хотя Жилина сейчас ограничилась тройными – и выиграла. В том числе потому, что Берестовская упала с четверного тулупа. Плюс в схватку двух московских школ активно вмешалась «третья сила» из Петербурга: в произвольной программе всех столичных сверстниц превзошла Мария Дмитриева из группы Алексея Мишина.

На неправдоподобно высокие суммы баллов внимания можете не обращать: кроме привычных двух программ в Твери был еще и третий вид – исполнение отдельных элементов. Но больше 130 баллов за произвольную в 12, а то и в 11 лет – это, согласитесь, впечатляет.

На этом турнире наш внутренний сезон еще не заканчивается. Уже во вторник в Красноярске стартуют соревнования фигуристов в рамках Спартакиады учащихся России, и на них тоже ждут кое-кого из восходящих звезд – например, победителя юниорского ЧМ-2020 Андрея Мозалева. А там и до звездопада в «Мегаспорте» рукой подать.

В общем, вирусы вирусами, а наше фигурное катание идет себе и идет. Это ж Россия, а не Канада.

Тверь

Первенство России среди юниоров младшего возраста

Женщины

Произвольная программа

1. Мария Дмитриева – 134,85

2. Вероника Жилина – 133,20

3. Елизавета Берестовская – 131,91

…7. Аделия Петросян – 126,39

Сумма трех видов

1. Вероника Жилина – 265,79

2. Елизавета Берестовская – 260,88

3. Мария Дмитриева – 258,36

…9. Аделия Петросян – 226,38