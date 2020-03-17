4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020?

Или даже не представить, а придумать. Почему нет? Все лучше, чем уныло сидеть по карантинным углам в бумажных намордниках, испуганно вздрагивая от новых сообщений про шествие коронавируса по земному шарику.

Несерьезно? Легкомысленно? Ну да - и что с того? Как говаривал один киноперсонаж голосом Олега Янковского, самые большие на свете глупости делаются как раз с серьезным выражением лица. Я же предлагаю вам ненадолго отвлечься от мировых скорбей и провести небольшой сеанс ауто-психо-фигурно-терапии. Что может быть увлекательнее веселой игры ума с фантазией заодно?

Согласны? Готовы? Только чур не обижаться - на мой субъективный выбор героев, неудачников и сюжетных поворотов виртуального ЧМ. Кому не понравится, может потом запросто повторить эту затею и устроить себе свой, персональный чемпионат. А потом и второй, и третий, и надцатый. Времени-то в карантине полно.

Ну, а теперь – поехали!

ПРЕДСТАРТОВАЯ ЛИХОРАДКА

С понедельника журналисты толпами бегали с мужских тренировок на женские и обратно. Пасли небывалый доселе аксель в четыре с половиной оборота, обещанный к Монреалю двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю, и под микроскопом разглядывали каждый прыжок Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Алены Косторной и Рики Кихиры. Интернет лопался от лавины видео с кричащими комментариями. «Караул! Аня упала с флипа и ушибла бедро!» «Саша заявила триксель на короткую и пять квадов в произвольной! Всем дрожать!» «Алена простудилась и везде ходит с носовыми платками. Кошмар, сейчас снимется!» «У Рики в начале программы стоит тройной сальхов. Японская маскировка!»

В общем, все шло чин-чинарем.

Вдруг посреди этого бедлама третья китайская пара въехала во вторую, и все ринулись туда. Кто там был Тан, а кто Цзинь, вникали не шибко, но здоровенный фингал партнерши из одного дуэта и пятна крови из порезанной руки представителя другого снимали во всех ракурсах и обсуждали на все лады.

В итоге ногу Ян Цзиню благополучно забинтовали, а вот Тан Фейао и Ян Йончао от выступления в Монреале пришлось отказаться. Менять их было уже некогда, ведь по расписанию именно пары открывали чемпионат.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: РЕКОРД ТАРАСОВОЙ И МОРОЗОВА

И сразу же – мировой рекорд, причем наш,российский. Только не от молодых Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, завладевших этим достижением в короткой программе на золотом ЧЕ-2020, а от матерых Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым. Они наконец-то выдали технически безошибочный прокат, а уж с постановками у их нового тренера Марины Зуевой проблем никогда не было. Царственное «Болеро» Равеля покорило судейскую бригаду, и прежний рекорд пал, не просуществовав даже пары месяцев.

Бойкова с Козловским тоже были на высоте и стали вторыми, всего в балле с хвостиком позади. Сюй Венцзинь и Хань Цун проиграли лидерам три с половиной из-за сдвоенного параллельного прыжка, но это тоже мало что значило. Ведь козырь двукратных чемпионов мира – произвольная программа. В другом китайском дуэте «недорезанный» Ян Цзинь выступил надежно, а вот партнерша подвела: два падения - и прощай, надежда на медали.

В женской короткой, которая завершилась в пять утра по московскому времени, но все равно собрала у российских телеэкранов изрядную аудиторию (по каждому второму из включенных этой ночью «ящиков» смотрели «фигурку»!), обошлось без рекордов и вообще без особых сюрпризов. Косторная и Кихира с чистыми тройными акселями возглавили промежуточный протокол, Трусова и кореянка Ю Юн, запоровшие этот элемент, пропустили вперед Щербакову, Сатоко Мияхару, Брэйди Теннелл и даже Мэрайю Белл. К фигуристкам из Японии и США судьи были весьма благосклонны, зато к Щербаковой придирались по полной программе: нашли у нее и недокрут, и неправильное ребро. Впрочем, результаты все равно вышли очень плотными, здесь основная борьба тоже была впереди.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: ПЕРВОЕ ЗОЛОТО - НАШЕ

Для Тарасовой и Морозова монреальский ЧМ был уже шестым. На трех предыдущих они тоже поднимались на пьедестал, но до высшей ступени не добирались. И вот барьер преодолен - есть главная победа в карьере!

Нет, не зря Володя с Женей прошлым летом решились на крутой поворот и уехали в Америку к Зуевой.Хотя от России - не оторвались. Видели бы вы, как скакал в этот вечер у бортика Максим Траньков, помогающий Зуевой тренировать нашу пару! Он словно опять, в третий раз, выиграл олимпийское золото.

Борьба за победу получилась очень упорной, «на тоненького». Китайцы катались раньше россиян и выступили вдохновенно, совсем чуть-чуть не дотянув до своего мирового. Однако ошибкана выезде с выброса у них все-таки была, и кое-какой шанснашим оставляла…

Российские дуэты тоже обошлись без падений, но тоже допустили по помарке: Тарасова уперлась в лед рукой в конце каскада, а Козловский непонятным образом упал уже после сделанного-приземленного тройного сальхова. Три пары были равны перед ледовым богом. Все зависело от судей, и все решали десятые доли балла. Когда Тарасова с Морозовым закончили прокат и сели перед камерами в ожидании оценок, в зале повисла мертвая тишина.

Прошла минута… Другая… Эй, да хватит уже, сил нет терпеть, давайте ваши закорючки!

Потом «закорючки» зажглись на табло. Истепенно-очкастый отец семейства Максим Траньков заорал, как безумный, и пустился в такую победную пляску, словно его били высоковольтным током.

…Мужскую короткую программу выиграл Сема Уно. Во многом за счет жутко зажигательной постановки японский «малыш» обошел действующего чемпиона мира Нэйтана Чена. Ханю же, увы, упал – и теперь ему точно придется рисковать: идти в произвольной на четверной аксель.

Наши? Дмитрий Алиев подпортил один из двух четверных и занял место сразу за «Большой тройкой», вровень с французом Кевином Аймозом. А 16-летнего дебютанта Артура Даниеляна судьи, похоже, воспринимают не очень-то всерьез. Вроде все парень сделал, но с «неясным» ребром и с такими компонентами трудно рассчитывать на что-либо серьезное.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ВСЕМИРНЫЙ НОКАУТ ОТ ТРУСОВОЙ

28 декабря 2019 года Саша Трусова горько рыдала, покидая красноярский каток после произвольной программы на чемпионате России. Два падения, два недокрута, «бабочка» - в общем, сплошное «черт знает что». Да, в сборную «королева четверных» тогда отобралась все равно, но первый «взрослый» сезон складывался для нее неудачнее некуда. Бронза в финале Гран-при, бронза в Красноярске, потом бронза на ЧЕ, теперь вот в короткой Монреаля она тоже упала… Все летело под откос.

21 марта 2020 года в 4.32 по московскому злющая Трусова, от которой только искры не летели, выехала на лед и выдала такое, что весь мир разом упал в коллективный обморок и выбросил лапки кверху. Пять четверных, один чище другого, пя-я-я-ять!

Это было«всеобщее обнуление». Не как у нас в политике, через одно место, а по-настоящему. Нокаут во всех смыслах и со всех сторон! Трусовский же рекорд в произвольной рухнул, как подкошенный, она уничтожила его с громадным перевесом в 15 баллов. Рекорд Косторной по сумме тоже не устоял, хотя… Сама-то Косторная на тот момент еще не каталась, но…

Нет, она не догнала. Никто не догнал, да и не мог – это как с Савранским, полнейшая утопия.

Ученицы Этери Тутберидзе заняли весь пьедестал: Трусова – первая, Косторная – вторая, Щербакова – третья. Кихира?Она пошла на четверной сальхов, благополучно грохнулась и осталась не то, что без металлической – даже без «деревянной» медали. Четвертой финишировала Ю Юн, тоже вписавшая свое имя в историю, - как первая женщина, приземлившая (пусть и с недокрутом) четверной ритбергер.

О-хо-хо, ну и дела, с ума сойти. Что же дальше-то будет?

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: ХАНЮ, ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ

В танцах Габриэлла Пападакис с Гийомом Сизероном, разумеется, взяли реванш у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова за сенсационно-скандальное поражение на недавнем чемпионате Европы и побили все свои рекорды. Наш дуэт даже не поставили вторым: серебро отдали американцам Чок/Бэйтс с их забойно-египетской произвольной. И немудрено – после таких-то Тарасовой, Морозова и Трусовой. Типа, господа русские, знайте все-таки меру.

Дальше все стали считать минуты до выхода на лед Гения. По имени Юдзуру, по фамилии Ханю.

На ЭТОТ прыжок он зашел сразу, пока сил было полно. И - не сделал. Вроде и не упал, но выехал еле-еле, явно не докрутив. Судьи свою вредную галочку, конечно, поставили.

Але, гараж! Человек, так или иначе, впервые приземлил четверной аксель. Разве не чудо?

Да, он получил «минусы», потратил кучу сил и потом, пол конец проката еле дышал. Только все это неважно. Совсем. По статистике чемпионом в эту ночь безусловно стал Чен, а по истории - безусловно, Ханю. С каким-то жутким, небывалым даже для Япониивинни-пухо-падом: болельщики завалили желтыми плюшевыми медведями монреальский каток! Мне показалось, что даже в два слоя.

Алиев в произвольной явно «поплыл», вытер собой весь лед и свалился куда-то далеко вниз. Даже ниже Даниеляна. Мужское одиночное - по-прежнему не наш вид, увы.

Что ж, наверное, таким и должен бытьнастоящий чемпионат мира по фигурному катанию. С кучей рекордов, пятью четверными Трусовой, с ханевским акселем- и без коронавирусов. Правда?

Хотя вообще-то я еще не закончил…

ДЕНЬ ПЯТЫЙ: ЭПИЛОГ

В воскресенье кроме показательных выступлений ISUпровел вручение наград по итогам сезона. Красивое, громкое, с красной дорожкой и тому подобными «оскаровскими» атрибутами. Вот его лауреаты:

MVPсезона –Юдзуру Ханю (Япония)

Тренер года - Этери Тутберидзе (Россия)

Программа года - Сема Уно (Япония)

Новичок года - Александра Трусова (Россия)

Хореограф года - Даниил Глейхенгауз (Россия)

Костюм года -Евгения Медведева (Россия)

Приз «за заслуги» - Татьяна Тарасова (Россия)

Понятно, что это лишь моя версия. Совершенно безответственная и основанная на моей же, описанной выше, воображаемой версии ЧМ. Но с реальностью она расходится не сильно, разве что местами. Сейчас, по итогам «обрезанного» сезона, MVP – конечно, не Ханю, а Косторная, и она же, соответственно, лучший дебютант. Зато в остальном - по-моему, нормально.

Все, шабаш!.. Понравилось? Я вот, признаться, как выжатый лимон, - словно и правда отписал целый чемпионат мира. Ладно, подождем до следующей весны, деваться некуда. И - смерть коронавирусу!

СТАТИСТИКА

Виртуальный чемпионат мира-2020. Монреаль (Канада)

Женщины

Короткая Произвольная Сумма 1 Александра Трусова (Россия) 71,36 (7) 180,71 (1) рекорд мира 252,07 рекорд мира 2 Алена Косторная (Россия) 84,00 (1) 160, 22 (4) 244,22 3 Анна Щербакова (Россия) 74,37 (4) 165,49 (2) 239,86 4 Ю Юн (Корея) 72,29 (6) 164,07 (3) 236,36 5 Рика Кихира (Япония) 83,12 (2) 152,63 (7) 235,75

Мужчины

Короткая Произвольная Сумма 1 Нэйтан Чен (США) 109,33 (2) 222,27 (1) 331,60 2 Сема Уно (Япония) 109,45 (1) 202,11 (2) 311,56 3 Юдзуру Ханю (Япония) 100,00 (3) 201,22 (3) 301,22 4 Флоран Аймоз (Франция) 99,99 (4) 183,79 (4) 283,78 …7 Артур Даниелян (Россия) 86,26 (9) 161,03 (7) 247,29 …8 Дмитрий Алиев (Россия) 99,94 (5) 146,19 (10) 246,13

Пары

Короткая Произвольная Сумма 1 Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 83,04 (1) рекорд мира 151,66 (2) 234,70 2 Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) 79,55 (3) 155,11 (1) 234,66 3 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) 81,80 (2) 151,34 (3) 232,14 4 Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) 76,54 (6) 149,21 (4) 225,75

Танцы

Короткая Произвольная Сумма 1 Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 90,05 (1) рекорд мира 136,61 (1) рекорд мира 226,66 рекорд мира 2 Мэдисон Чок/ИвэнБэйтс (США) 86,55 (3) 132,97 (2) 219,52 3 Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) 86,65 (2) 129,94(4) 216,59 4 Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) 86,45(4) 130,02(3) 216,47 5 Александра Степанова/Иван Букин (Россия) 85,99(5) 127,13(6) 213,12

Все медали чемпионата