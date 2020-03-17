4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
17 марта 2020 22:00Фигурное катаниеТигай Лев

4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020?

Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться?

Или даже не представить, а придумать. Почему нет? Все лучше, чем уныло сидеть по карантинным углам в бумажных намордниках, испуганно вздрагивая от новых сообщений про шествие коронавируса по земному шарику.

Несерьезно? Легкомысленно? Ну да - и что с того? Как говаривал один киноперсонаж голосом Олега Янковского, самые большие на свете глупости делаются как раз с серьезным выражением лица. Я же предлагаю вам ненадолго отвлечься от мировых скорбей и провести небольшой сеанс ауто-психо-фигурно-терапии. Что может быть увлекательнее веселой игры ума с фантазией заодно?

Согласны? Готовы? Только чур не обижаться - на мой субъективный выбор героев, неудачников и сюжетных поворотов виртуального ЧМ. Кому не понравится, может потом запросто повторить эту затею и устроить себе свой, персональный чемпионат. А потом и второй, и третий, и надцатый. Времени-то в карантине полно.

Ну, а теперь – поехали!

ПРЕДСТАРТОВАЯ ЛИХОРАДКА

С понедельника журналисты толпами бегали с мужских тренировок на женские и обратно. Пасли небывалый доселе аксель в четыре с половиной оборота, обещанный к Монреалю двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю, и под микроскопом разглядывали каждый прыжок Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Алены Косторной и Рики Кихиры. Интернет лопался от лавины видео с кричащими комментариями. «Караул! Аня упала с флипа и ушибла бедро!» «Саша заявила триксель на короткую и пять квадов в произвольной! Всем дрожать!» «Алена простудилась и везде ходит с носовыми платками. Кошмар, сейчас снимется!» «У Рики в начале программы стоит тройной сальхов. Японская маскировка!»

В общем, все шло чин-чинарем.

Вдруг посреди этого бедлама третья китайская пара въехала во вторую, и все ринулись туда. Кто там был Тан, а кто Цзинь, вникали не шибко, но здоровенный фингал партнерши из одного дуэта и пятна крови из порезанной руки представителя другого снимали во всех ракурсах и обсуждали на все лады.

В итоге ногу Ян Цзиню благополучно забинтовали, а вот Тан Фейао и Ян Йончао от выступления в Монреале пришлось отказаться. Менять их было уже некогда, ведь по расписанию именно пары открывали чемпионат.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: РЕКОРД ТАРАСОВОЙ И МОРОЗОВА

И сразу же – мировой рекорд, причем наш,российский. Только не от молодых Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, завладевших этим достижением в короткой программе на золотом ЧЕ-2020, а от матерых Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым. Они наконец-то выдали технически безошибочный прокат, а уж с постановками у их нового тренера Марины Зуевой проблем никогда не было. Царственное «Болеро» Равеля покорило судейскую бригаду, и прежний рекорд пал, не просуществовав даже пары месяцев.

Бойкова с Козловским тоже были на высоте и стали вторыми, всего в балле с хвостиком позади. Сюй Венцзинь и Хань Цун проиграли лидерам три с половиной из-за сдвоенного параллельного прыжка, но это тоже мало что значило. Ведь козырь двукратных чемпионов мира – произвольная программа. В другом китайском дуэте «недорезанный» Ян Цзинь выступил надежно, а вот партнерша подвела: два падения - и прощай, надежда на медали.

В женской короткой, которая завершилась в пять утра по московскому времени, но все равно собрала у российских телеэкранов изрядную аудиторию (по каждому второму из включенных этой ночью «ящиков» смотрели «фигурку»!), обошлось без рекордов и вообще без особых сюрпризов. Косторная и Кихира с чистыми тройными акселями возглавили промежуточный протокол, Трусова и кореянка Ю Юн, запоровшие этот элемент, пропустили вперед Щербакову, Сатоко Мияхару, Брэйди Теннелл и даже Мэрайю Белл. К фигуристкам из Японии и США судьи были весьма благосклонны, зато к Щербаковой придирались по полной программе: нашли у нее и недокрут, и неправильное ребро. Впрочем, результаты все равно вышли очень плотными, здесь основная борьба тоже была впереди.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: ПЕРВОЕ ЗОЛОТО - НАШЕ

Для Тарасовой и Морозова монреальский ЧМ был уже шестым. На трех предыдущих они тоже поднимались на пьедестал, но до высшей ступени не добирались. И вот барьер преодолен - есть главная победа в карьере!

Нет, не зря Володя с Женей прошлым летом решились на крутой поворот и уехали в Америку к Зуевой.Хотя от России - не оторвались. Видели бы вы, как скакал в этот вечер у бортика Максим Траньков, помогающий Зуевой тренировать нашу пару! Он словно опять, в третий раз, выиграл олимпийское золото.

Борьба за победу получилась очень упорной, «на тоненького». Китайцы катались раньше россиян и выступили вдохновенно, совсем чуть-чуть не дотянув до своего мирового. Однако ошибкана выезде с выброса у них все-таки была, и кое-какой шанснашим оставляла…

Российские дуэты тоже обошлись без падений, но тоже допустили по помарке: Тарасова уперлась в лед рукой в конце каскада, а Козловский непонятным образом упал уже после сделанного-приземленного тройного сальхова. Три пары были равны перед ледовым богом. Все зависело от судей, и все решали десятые доли балла. Когда Тарасова с Морозовым закончили прокат и сели перед камерами в ожидании оценок, в зале повисла мертвая тишина.

Прошла минута… Другая… Эй, да хватит уже, сил нет терпеть, давайте ваши закорючки!

Потом «закорючки» зажглись на табло. Истепенно-очкастый отец семейства Максим Траньков заорал, как безумный, и пустился в такую победную пляску, словно его били высоковольтным током.

…Мужскую короткую программу выиграл Сема Уно. Во многом за счет жутко зажигательной постановки японский «малыш» обошел действующего чемпиона мира Нэйтана Чена. Ханю же, увы, упал – и теперь ему точно придется рисковать: идти в произвольной на четверной аксель.

Наши? Дмитрий Алиев подпортил один из двух четверных и занял место сразу за «Большой тройкой», вровень с французом Кевином Аймозом. А 16-летнего дебютанта Артура Даниеляна судьи, похоже, воспринимают не очень-то всерьез. Вроде все парень сделал, но с «неясным» ребром и с такими компонентами трудно рассчитывать на что-либо серьезное.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ВСЕМИРНЫЙ НОКАУТ ОТ ТРУСОВОЙ

28 декабря 2019 года Саша Трусова горько рыдала, покидая красноярский каток после произвольной программы на чемпионате России. Два падения, два недокрута, «бабочка» - в общем, сплошное «черт знает что». Да, в сборную «королева четверных» тогда отобралась все равно, но первый «взрослый» сезон складывался для нее неудачнее некуда. Бронза в финале Гран-при, бронза в Красноярске, потом бронза на ЧЕ, теперь вот в короткой Монреаля она тоже упала… Все летело под откос.

21 марта 2020 года в 4.32 по московскому злющая Трусова, от которой только искры не летели, выехала на лед и выдала такое, что весь мир разом упал в коллективный обморок и выбросил лапки кверху. Пять четверных, один чище другого, пя-я-я-ять!

Это было«всеобщее обнуление». Не как у нас в политике, через одно место, а по-настоящему. Нокаут во всех смыслах и со всех сторон! Трусовский же рекорд в произвольной рухнул, как подкошенный, она уничтожила его с громадным перевесом в 15 баллов. Рекорд Косторной по сумме тоже не устоял, хотя… Сама-то Косторная на тот момент еще не каталась, но…

Нет, она не догнала. Никто не догнал, да и не мог – это как с Савранским, полнейшая утопия.

Ученицы Этери Тутберидзе заняли весь пьедестал: Трусова – первая, Косторная – вторая, Щербакова – третья. Кихира?Она пошла на четверной сальхов, благополучно грохнулась и осталась не то, что без металлической – даже без «деревянной» медали. Четвертой финишировала Ю Юн, тоже вписавшая свое имя в историю, - как первая женщина, приземлившая (пусть и с недокрутом) четверной ритбергер.

О-хо-хо, ну и дела, с ума сойти. Что же дальше-то будет?

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: ХАНЮ, ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ

В танцах Габриэлла Пападакис с Гийомом Сизероном, разумеется, взяли реванш у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова за сенсационно-скандальное поражение на недавнем чемпионате Европы и побили все свои рекорды. Наш дуэт даже не поставили вторым: серебро отдали американцам Чок/Бэйтс с их забойно-египетской произвольной. И немудрено – после таких-то Тарасовой, Морозова и Трусовой. Типа, господа русские, знайте все-таки меру.

Дальше все стали считать минуты до выхода на лед Гения. По имени Юдзуру, по фамилии Ханю.

На ЭТОТ прыжок он зашел сразу, пока сил было полно. И - не сделал. Вроде и не упал, но выехал еле-еле, явно не докрутив. Судьи свою вредную галочку, конечно, поставили.

Але, гараж! Человек, так или иначе, впервые приземлил четверной аксель. Разве не чудо?

Да, он получил «минусы», потратил кучу сил и потом, пол конец проката еле дышал. Только все это неважно. Совсем. По статистике чемпионом в эту ночь безусловно стал Чен, а по истории - безусловно, Ханю. С каким-то жутким, небывалым даже для Япониивинни-пухо-падом: болельщики завалили желтыми плюшевыми медведями монреальский каток! Мне показалось, что даже в два слоя.

Алиев в произвольной явно «поплыл», вытер собой весь лед и свалился куда-то далеко вниз. Даже ниже Даниеляна. Мужское одиночное - по-прежнему не наш вид, увы.

Что ж, наверное, таким и должен бытьнастоящий чемпионат мира по фигурному катанию. С кучей рекордов, пятью четверными Трусовой, с ханевским акселем- и без коронавирусов. Правда?

Хотя вообще-то я еще не закончил…

ДЕНЬ ПЯТЫЙ: ЭПИЛОГ

В воскресенье кроме показательных выступлений ISUпровел вручение наград по итогам сезона. Красивое, громкое, с красной дорожкой и тому подобными «оскаровскими» атрибутами. Вот его лауреаты:

MVPсезона –Юдзуру Ханю (Япония)

Тренер года - Этери Тутберидзе (Россия)

Программа года - Сема Уно (Япония)

Новичок года - Александра Трусова (Россия)

Хореограф года - Даниил Глейхенгауз (Россия)

Костюм года -Евгения Медведева (Россия)

Приз «за заслуги» - Татьяна Тарасова (Россия)

Понятно, что это лишь моя версия. Совершенно безответственная и основанная на моей же, описанной выше, воображаемой версии ЧМ. Но с реальностью она расходится не сильно, разве что местами. Сейчас, по итогам «обрезанного» сезона, MVP – конечно, не Ханю, а Косторная, и она же, соответственно, лучший дебютант. Зато в остальном - по-моему, нормально.

Все, шабаш!.. Понравилось? Я вот, признаться, как выжатый лимон, - словно и правда отписал целый чемпионат мира. Ладно, подождем до следующей весны, деваться некуда. И - смерть коронавирусу!

СТАТИСТИКА

Виртуальный чемпионат мира-2020. Монреаль (Канада)

Женщины

Короткая

Произвольная

Сумма

1

Александра Трусова (Россия)

71,36 (7)

180,71 (1)

рекорд мира

252,07

рекорд мира

2

Алена Косторная (Россия)

84,00 (1)

160, 22 (4)

244,22

3

Анна Щербакова (Россия)

74,37 (4)

165,49 (2)

239,86

4

Ю Юн (Корея)

72,29 (6)

164,07 (3)

236,36

5

Рика Кихира (Япония)

83,12 (2)

152,63 (7)

235,75

Мужчины

Короткая

Произвольная

Сумма

1

Нэйтан Чен (США)

109,33 (2)

222,27 (1)

331,60

2

Сема Уно (Япония)

109,45 (1)

202,11 (2)

311,56

3

Юдзуру Ханю (Япония)

100,00 (3)

201,22 (3)

301,22

4

Флоран Аймоз (Франция)

99,99 (4)

183,79 (4)

283,78

…7

Артур Даниелян (Россия)

86,26 (9)

161,03 (7)

247,29

…8

Дмитрий Алиев (Россия)

99,94 (5)

146,19 (10)

246,13

Пары

Короткая

Произвольная

Сумма

1

Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)

83,04 (1)

рекорд мира

151,66 (2)

234,70

2

Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай)

79,55 (3)

155,11 (1)

234,66

3

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия)

81,80 (2)

151,34 (3)

232,14

4

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия)

76,54 (6)

149,21 (4)

225,75

Танцы

Короткая

Произвольная

Сумма

1

Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)

90,05 (1)

рекорд мира

136,61 (1)

рекорд мира

226,66

рекорд мира

2

Мэдисон Чок/ИвэнБэйтс (США)

86,55 (3)

132,97 (2)

219,52

3

Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)

86,65 (2)

129,94(4)

216,59

4

Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада)

86,45(4)

130,02(3)

216,47

5

Александра Степанова/Иван Букин (Россия)

85,99(5)

127,13(6)

213,12

Все медали чемпионата

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Россия

2

1

3

6

2

США

1

1

0

2

3

Франция

1

0

0

1

4

Япония

0

1

1

2

5

Китай

0

1

0

1

Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Клуб Евгении Медведевой закрыт на карантин Загитова готовит новый номер на музыку из «Нотр-Дам де Пари» Медведева показала элемент из новой произвольной программы
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет через неделю после US Open Организаторы чемпионата Франции заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 20:52 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев
Ларссон, Крыховяк или Федотов: кто стал главным героем 22-го тура (видео) «Советский спорт» – о трех самых главных героях 22-го тура РПЛ. 16.03.2020 22:00 Футбол Безъязычный Алексей
«Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
23:29 Футбол Андре Шюррле: Возвращаюсь в Москву
23:19 Футбол Президент испанской федерации Рубиалес: Не могу гарантировать, что турниры закончатся 30 июня
23:04 Футбол Геннадий Орлов: Жирков интересен тульскому «Арсеналу»
22:54 Спортивная гимнастика Чемпионаты России по спортивной гимнастике перенесены на октябрь
22:44 Футбол Луис Суарес: Если будем бороться с коронавирусом все вместе, сможем вновь наслаждаться жизнью
22:33 Хоккей Рене Фазель: Будем говорить с властями Швейцарии об отмене чемпионата мира
22:26 Лыжный спорт Большунов показал самодельный Большой хрустальный глобус (фото)
22:11 Футбол Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесут на конец июня
21:59 Хоккей Клуб из ОАЭ будет выступать в хоккейном чемпионате Казахстана
21:59 Теннис «Уимблдон» должен пройти в назначенные сроки
21:50 Футбол УЕФА принял резолюцию о влиянии коронавируса на соревнования
21:40 Футбол Полузащитник «Ювентуса» Матюиди заразился COVID-19
21:32 Футбол Роналд Куман: Нужно смириться с решением перенести Евро-2020
21:31 Футбол «Трабзонспор» и Оби Микел расторгли контракт
21:17 Футбол Владелец «Лудогорца» заболел коронавирусом
21:17 Баскетбол Евролига не планирует переносить «Финал четырех»
21:06 Футбол У защитника «Герты» обнаружили коронавирус, берлинская команда ушла на карантин
21:04 Футбол Гильерме: Мы скоро вернемся
20:53 Футбол Дидье Дешам: Нужно выиграть матч против коронавируса
20:53 Хоккей Вице-президент ИИХФ: Чемпионат мира отменят из-за коронавируса
Власти опровергли информацию о закрытии всей Москвы на карантин
В Уфе из-за коронавируса массово скупают крупы и консервы, однако власти это отрицают
В Нижегородской области закрывают театры и отменяют массовые мероприятия
«Все уши прожужжали». Как Нижний Тагил справляется с коронавирусной паникой
Черная пятница генерала Прасолова
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика