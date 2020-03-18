Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го

В первых числах апреля планировалось еще одно юниорское соревнование общенационального масштаба в Сочи, но его, как нынче водится, отменили из-за эпидемии.

Министерство спорта настоятельно рекомендовало всем федерациям прекратить в стране какие бы то ни было спортивные соревнования с 21 марта, так что красноярский турнир в рамках Спартакиады учащихся России, который финиширует аккурат 20-го, станет последним заметным событием сезона-2019/20 не только у фигуристов, но и во всех зимних видах спорта.

И событием весьма интересным, несмотря на его вроде бы школьный статус. Знаменитая школа «Хрустальный», возглавляемая Этери Тутберидзе, отправила в Сибирь двух одиночниц мирового класса – Дарью Усачеву и Софью Акатьеву.

БУДУЩЕЕ ПРОТИВ НАСТОЯЩЕГО

Усачева полторы недели назад завоевала серебро юниорского ЧМ, где с солидной суммой в 207 баллов (15-е место в полном, включая «взрослых», мировом рейтинге сезона) обошла американскую вундеркиндку Алису Лю, уступив только Камиле Валиевой. Зато еще на месяц раньше Даша на первенстве страны в Саранске довольствовалась бронзой, и в споре за второе место ее на 1,14 превзошла не кто-нибудь, а именно Акатьева.

Они принадлежат к разным поколениям чемпионского конвейера Тутберидзе. Соседним, но разным. Усачевой в мае исполнится 14, у нее за плечами уже есть полновесная серия Гран-при, и к осени следующего года она перерастет возрастной ценз. А 12-летняя Акатьева в тот же сезон-2021/22 лишь впервые выйдет на юниорскую международную арену, ей до «взрослых» еще пылить и пылить.

Тем не менее, уже сейчас Соня может похвастать тем, что в России не удавалось никому и никогда. Ни Трусовой, ни Щербаковой, ни Косторной, ни Загитовой, ни Медведевой. Акатьева – одна из двух фигуристок в истории (вторая – Лю), которым удавалось в одной программе приземлить и четверной, и тройной аксель. Исключительная редкость, ведь эти два типа прыжков требуют диаметрально противоположных (если не исключающих друг друга) способностей. Лучшее тому доказательство: безуспешность (пока) трусовских попыток освоить триксель с одной стороны – и аналогичных неудач с четверными Рики Кихиры и Елизаветы Туктамышевой со стороны другой.

У Усачевой сверхсложных прыжков на данный момент нет. Она берет чистотой исполнения элементов и качеством катания, представляя, если хотите, «старорежимное» направление – Медведевой, Загитовой, отчасти Косторной. Так что их встреча с Акатьевой в Красноярске была крайне любопытной. Если не прошлое против будущего, то по крайней мере будущее с настоящим. Плюс в отсутствие Валиевой они боролись не за вторые-третьи места, а за победу.

ЕСЛИ ОНА НАЛАДИТ ТРИКСЕЛЬ, ТОГДА ВСЕМ КАЮК

Вмешаться в их спор и близко никто не смог. Школа ЦСКА на красноярский турнир своих не прислала, а юные питерские воспитанницы Алексея Мишина до этого уровня не доросли, не видно там пока «новой Туктамышевой». В короткой программе с ее резко ограниченной сложностью лидерство во вторник ожидаемо захватила Усачева: 72,55 против акатьевских 70,18. Но главное было впереди.

Сегодня в произвольной Даша с Соней катались последними и именно в таком порядке. Сергею Дудакову, откомандированному в Красноярск из «Хрустального», приходилось разрываться между фигуристками: встретил на выходе со льда Усачеву, подал куртку, сказал по горячим следам пару слов – и, отпустив ее одну на «диван для оценок», тут же переключился на разминающуюся Акатьеву.

Усачева, как ей и положено, все сделала чисто, на хороший «плюс». У Акатьевой, напротив, были и падение (с трикселя), и недокрут в полоборота (там же), и неясное ребро (лутц). Но выиграла все равно Соня, а не Даша. С пятибалльным запасом ликвидировав отставание, образовавшееся накануне.

Почему?

Да потому что произвольная программа Акатьевой началась с двух четверных тулупов. Отменных, «как из пушки», почти как у Валиевой. Вот и все. Приема против лома, как известно, не существует.

83 с половиной за технику в произвольной – оценка очень серьезная независимо от возраста. Это баллы для самой верхушки мировой «взрослой» элиты. А сделай она еще и аксель – было бы сильно за 90, что совсем космос. Намного впереди Косторной-Загитовой-Медведевой-Туктамышевой-Кихиры, рядом с Щербаковой – и сразу за Трусовой.

А вы говорите – «школьники». С такими школьниками лучше не связываться, себе дороже, ей-бог.

Жаль только, что зал пустой. Понятно почему – коронавирус, будь он неладен. Хотя турнир в Красноярске вообще-то не окончен. У фигурнокатательного сезона еще остаются пару дней, так что ловите момент. В четверг и пятницу на сибирской спартакиаде придет черед пар и мужчин, где состав участников тоже солидный – с Андреем Мозалевым, например.

Бог знает, когда нам в следующий раз доведется смотреть классное фигурное катание.

Красноярск

Спартакиада учащихся России

Женщины

Произвольная программа

1. Софья Акатьева – 147,85

2. Дарья Усачева – 141,08

3. Алина Горбачева – 127,45

4. Мария Дмитриева – 120,49

Сумма двух программ

1. Софья Акатьева – 218,03

2. Дарья Усачева – 213,63

3. Алина Горбачева – 196,09

4. Мария Дмитриева – 185,70