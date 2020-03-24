Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
24 марта 2020 16:00Фигурное катаниеТигай Лев

Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее

Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон?

Отмена чемпионата мира в Монреале существенно осложнила подобную проверку. Ведь отбор большинства участников Олимпиады проходит именно на последним перед ней ЧМ. Причем это относится как к рейтингу стран, так и к личным олимпийским соревнованиям, которые тоже влияют на состав командного турнира. В нем могут участвовать только сборные, получившие на Играх хотя бы минимальную квоту в трех или всех четырех видах катания.

Итак, чемпионата мира у нас нет, нужно как-то выкручиваться. Пожалуй, придется заменить результаты ЧМ списками личных рекордов сезона и по ним определять сначала десяток лучших команд, а потом - ход их соперничества в Пекине.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: ТЕ ЖЕ ПЛЮС ГРУЗИЯ

С первой, отборочной частью пришлось повозиться. Однако на выходе получился почти тот же список сборных, что и в прошлом году. Изменение всего одно: место Великобритании заняла Грузия, которая бурно прогрессирует. Там теперь есть классные фигуристы в каждой дисциплине, причем все они молоды и тренируются в России. Если за два года не случится чего-то «из ряда вон» вроде тяжелых травм, Грузию уже сейчас можно смело добавлять к восьмерке железных участников командного турнира-2022, куда кроме нашей сборной входят США, Канада, Япония, Китай, Италия, Франция и Германия.

247503279

А вот с десятой страной вопрос пока открыт. По идее, ей могла бы стать Корея с ее сильными позициями в одиночном катании. Однако с дуэтами там совсем швах, даже хуже, чем у японцев. Спортивная пара, созданная к 2018-му ради домашней Олимпиады, куда-то испарилась, и в реестре ISU нет ни одного корейского результата, показанного в этом виде на официальных турнирах сезона-2019/20. Да что официальных – на их национальном чемпионате соревнования пар не проводились, я проверял. Там просто некому было кататься.

В общем, корейцы по нашей схеме никак не проходят. А кем вместо них затыкать в турнире последнюю «дыру» большой разницы нет, все остальные страны - заведомо-безнадежные аутсайдеры. Финляндия? Израиль? Австралия?.. Ну, пускай опять будет Австралия, для экзотики. И хватит уже возиться с этой несчастной десятой сборной, надоело! К самому интересному пора переходить.

КАК СЛОЖИЛСЯ БЫ КОМАНДНЫЙ ТУРНИР ОЛИМПИАДЫ-2022, ЕСЛИ БЫ В НЕМ ВСЕ ПОВТОРИЛИ ЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ СЕЗОНА-2019/20

Короткие программы

Мужчины
1. Юдзуру Ханю (Япония) – 111,82 (10 очков в командный зачет)
2. Нэйтан Чен (США) – 110,38 (9)
3. Дмитрий Алиев (Россия) – 101,49 (8)
4. Боян Цзинь (Китай) – 101,09 (7)
5. Кевин Аймоз (Франция) – 96,71 (6)
6. Киган Мессинг (Канада) – 96,34 (5)
7. Даниэль Грассль (Италия) – 85,42 (4)
8. Морис Квителашвили (Грузия) – 82,77 (3)
9. Пауль Фентц (Германия) – 80,41 (2)
10. Брэндан Керри (Австралия) 76,70 (1)

Женщины
1. Алена Косторная (Россия) – 85,45 (10)
2. Рика Кихира (Япония) – 81,35 (9)
3. Брэйди Теннелл (США) – 75,93 (8)
4. Николь Шотт (Германия) – 64,09 (7)
5. Гэбриэль Дэлмен (Канада) – 63,94 (6)
6. Алина Урушадзе (Грузия) – 63,10 (5)
7. Алессия Торнаги (Италия) – 62,19 (4)
8. Ма-Беренис Мейте (Франция) – 60,64 (3)
9. Чен Хонюй (Китай) – 57,17 (2)
10. Кейлани Крэйн (Австралия) – 55,82 (1)

Пары
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 82,34 (10)
2. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 81,27 (9)
3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 76,36 (8)
4. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 76,23 (7)
5. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 70,48 (6)
6. Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) – 70,43 (5)
7. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 62,41 (4)
8. Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (Австралия) – 60,26 (3)
9. Алина Бутаева/Лука Берулава (Грузия) – 59,14 (2)
10. Клео Амон/Денис Стрекалин (Франция) – 58,23 (1)

Танцы
1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 90,03 (10)
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 88,73 (9)
3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 85,95 (8)
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 84,66 (7)
5. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 83,92 (6)
6. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) – 77,45 (5)
7. Майя Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 69,98 (4)
8. Дженнифер Янс ван Ренсбург/Беньямин Штеффан (Германия) – 66,10 (3)
9. Холли Харрис/Джейсон Чан (Австралия) – 62,83 (2)
10. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) 61,45 (1)

Командный зачет после коротких программ

1. Россия – 37
2. США – 32
3. Канада - 25
4. Япония – 24
5. Китай – 23

--------------------

6. Италия – 21
7. Франция – 20
8. Германия – 17
9. Грузия – 14
10. Австралия 7

Произвольные программы

Мужчины
1. Нэйтан Чен (США) – 224,92 (10)
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 212,99 (9)
3. Дмитрий Алиев (Россия) – 184,44 (8)
4. Нам Нгуен (Канада) – 178,69 (7)
5. Боян Цзинь (Китай) – 176,10 (6)

Женщины
1. Александра Трусова (Россия) – 166,62 (10)
2. Рика Кихира (Япония) – 151,95 (9)
3. Брэйди Теннелл (США) – 147,04 (8)
4. Чен Хонюй (Китай) – 118,60 (7)
5. Гэбриэль Дэлмен (Канада) – 100,40 (6)

Пары
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 152,24 (10)
2. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 147,47 (9)
3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 138,59 (8)
4. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 129,66 (7)
5. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 117,53 (6)

Танцы
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 131,69 (10)
2. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 129,01 (9)
3. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 126,43 (8)
4. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) – 119,30 (7)
5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 95,75 (6)

Командный зачет. Итоги

5

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД?

Прежде всего – состав российской сборной. От него остались одни танцоры Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, во всех остальных видах появились новые лидеры. Уступили дорогу молодым Евгения Тарасова и Владимир Морозов, фигурировавшие в этой статистике прошлой весной, Михаил Коляда нынче борется с болячками вместо четверных, Алина Загитова вообще прервала карьеру. Всего-то год прошел, а как все перевернулось…

Еще советую обратить внимание на напрашивающуюся замену по ходу турнира у наших одиночниц: короткую программу катает Алена Косторная с ее тройным акселем и высоченными компонентами, а в произвольной, где разрешено прыгать четыре оборота, на авансцену выходит другая владелица мирового рекорда Александра Трусова. Ну, или Анна Щербакова, не суть.

Дальше, чтобы понять общую картину, нужно сравнить нынешние результаты с версией-2019. Вот она:

Результаты такого же виртуального турнира в прошлом году

1. Россия – 71
2. США – 63
3. Франция – 60
4. Канада – 58
5. Япония – 53
6. Италия – 22
7. Китай – 21
8. Австралия – 12
9. Германия – 11
10. Великобритания - 9

НОВЫЙ «ГОЛКИПЕР» АЛИЕВ

Дмитрий Алиев

Если не углубляться в хитросплетения борьбы за бронзу, в которой нашим фигуристам по штату участвовать не положено, то главное осталось прежним: Россия – фаворит, США – единственный реальный конкурент. Наши прибавили на четыре полновесных очка (причем везде по «+1» в каждом виде), но отрыв от американцев вырос всего на одно, там тоже не дремлют.

Хотя их прогресс по большей части относится к парному катанию и связан не столько с усилением своих дуэтов, сколько с отсутствием конкурентов из Германии и Франции. Если Алена Савченко с Бруно Массо и Ванесса Джеймс с Морганом Сипре возобновят карьеры к Пекину (немцы это, считай, уже сделали – Савченко тренируется вовсю), сборной США не поздоровится.

А российской? Для нее основная угроза все та же: этой команде нужен вратарь. То бишь, стабильный и качественный исполнитель мужской короткой программы. Коли не провалимся в ней ниже топ-5 потом хоть потоп. Наверняка дожмем «на классе», никакая Алиса Лю американцев не спасет.

После всеобщего разочарования в Александре Самарине и Коляде, весомую заявку на место в воротах сборной сделал молодой «голкипер» Дмитрий Алиев. Однако никакой гарантии, что в Пекине он не пропустит пару «бабочек за шиворот» на сегодняшний день, увы, нет. Особенно после того, как алиевское золото чемпионата Европы-2020 не было подтверждено столь же надежным выступлением на ЧМ. Готовился парень серьезно, заранее переехал за океан и тренировался там, но… В последний момент коронавирус все обломал. Недавно Алиев прилетел домой и вместо Монреаля сидит теперь в питерском карантине. Эх-ма…

Держись, вратарь. У тебя целых два года впереди чтобы стать олимпийским чемпионом.

Чемпионат мира отменен. Официально. И вряд ли будет перенесен В субботу пресс-служба ИИХФ официально уведомила об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне 8-24 мая. 21.03.2020 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Последний шанс Шипачева? Чемпионат мира в Швейцарии должен был стать предолимпийскими смотринами для капитана московского «Динамо» Вадима Шипачева, вернувшегося в сборную. 23.03.2020 19:15 Хоккей Домрачев Владислав
Люк Уилкшир: Жена предложила стопку водки для дезинфекции Бывший защитник «Динамо» и «Терека» рассказал о ситуации с коронавирусом в Австралии, чемпионат которой начали показывать по российскому ТВ. 23.03.2020 18:00 Футбол Джума Иван
В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Александр Бубнов: Фернандес вполне мог бы заиграть в одном из топовых клубов Испании Дзюба не смог назвать фаворита в поединке Нурмагомедов – Фергюсон Зараженных коронавирусом в «Рубине» нет
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Андрей Червиченко: А если бы рубль укрепился, легионеры понесли бы в клубы сдачу? Экс-президент «Спартака» – о коронавирусе, падающем рубле и всемирном кризисе. 24.03.2020 08:00 Футбол Волохов Юрий
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Новости
17:22 Футбол Георгий Черданцев: Комментаторам достается больше, чем спортсменам
17:15 Хоккей Исполнительный директор ЦСКА: Не могу сказать, когда мы будем тренироваться в штатном режиме
17:05 Формула-1 Хельмут Марко: «Ред Булл» потеряет 100 млн евро
16:56 Футбол «Атлетико» хочет подписать Кальехона и Мертенса
16:52 Хоккей Быков рассказал, как Швейцария переживает коронавирус: Молодежь шляется компаниями
16:50 Футбол «Манчестер Сити» может купить Хамеса
16:40 Футбол Александр Бубнов: Фернандес вполне мог бы заиграть в одном из топовых клубов Испании
16:29 Футбол Чемпионат Мьянмы приостановлен
16:27 Футбол Гарри Кейн: Надеюсь вернуться в команду через две-три недели
16:14 Футбол Адама Траоре: Стерлинг и Заа близки мне по стилю игры
16:09 Футбол Известный болельщик «Динамо» Лев Лещенко госпитализирован
16:02 Олимпиада МОК объявил о переносе Олимпиады на 2021 год
16:01 Футбол Раньери – о чемпионстве «Лестера»: Я боялся, что команда может оказаться под давлением
16:00 ММА Дзюба не смог назвать фаворита в поединке Нурмагомедов – Фергюсон
15:52 Футбол Зараженных коронавирусом в «Рубине» нет
15:44 Футбол Кулибали изъявил желание покинуть «Наполи»
15:32 Футбол Пепе Рейна: У меня проявились симптомы коронавируса
15:32 Футбол Баллак заявил, что Моуринью был уволен из «Челси» по вине игроков
15:26 Биатлон Логинов и Юрлова-Перхт стали лидерами рейтинга СБР
15:15 Футбол Рахим Стерлинг: «Ливерпуль» навсегда останется в моем сердце
Цена на нефть выросла, но российская Urals осталась без покупателей
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Коронавирус в Хабаровском крае: борьба с заразой или просто пиар?
Новые подозрения на коронавирус у 11 ставропольчан до сих пор не проверены
В Нижегородской области закрывают фитнес-клубы и ограничивают посещения кафе
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика