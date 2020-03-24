Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее

Отмена чемпионата мира в Монреале существенно осложнила подобную проверку. Ведь отбор большинства участников Олимпиады проходит именно на последним перед ней ЧМ. Причем это относится как к рейтингу стран, так и к личным олимпийским соревнованиям, которые тоже влияют на состав командного турнира. В нем могут участвовать только сборные, получившие на Играх хотя бы минимальную квоту в трех или всех четырех видах катания.

Итак, чемпионата мира у нас нет, нужно как-то выкручиваться. Пожалуй, придется заменить результаты ЧМ списками личных рекордов сезона и по ним определять сначала десяток лучших команд, а потом - ход их соперничества в Пекине.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: ТЕ ЖЕ ПЛЮС ГРУЗИЯ

С первой, отборочной частью пришлось повозиться. Однако на выходе получился почти тот же список сборных, что и в прошлом году. Изменение всего одно: место Великобритании заняла Грузия, которая бурно прогрессирует. Там теперь есть классные фигуристы в каждой дисциплине, причем все они молоды и тренируются в России. Если за два года не случится чего-то «из ряда вон» вроде тяжелых травм, Грузию уже сейчас можно смело добавлять к восьмерке железных участников командного турнира-2022, куда кроме нашей сборной входят США, Канада, Япония, Китай, Италия, Франция и Германия.

А вот с десятой страной вопрос пока открыт. По идее, ей могла бы стать Корея с ее сильными позициями в одиночном катании. Однако с дуэтами там совсем швах, даже хуже, чем у японцев. Спортивная пара, созданная к 2018-му ради домашней Олимпиады, куда-то испарилась, и в реестре ISU нет ни одного корейского результата, показанного в этом виде на официальных турнирах сезона-2019/20. Да что официальных – на их национальном чемпионате соревнования пар не проводились, я проверял. Там просто некому было кататься.

В общем, корейцы по нашей схеме никак не проходят. А кем вместо них затыкать в турнире последнюю «дыру» большой разницы нет, все остальные страны - заведомо-безнадежные аутсайдеры. Финляндия? Израиль? Австралия?.. Ну, пускай опять будет Австралия, для экзотики. И хватит уже возиться с этой несчастной десятой сборной, надоело! К самому интересному пора переходить.

КАК СЛОЖИЛСЯ БЫ КОМАНДНЫЙ ТУРНИР ОЛИМПИАДЫ-2022, ЕСЛИ БЫ В НЕМ ВСЕ ПОВТОРИЛИ ЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ СЕЗОНА-2019/20

Короткие программы



Мужчины

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 111,82 (10 очков в командный зачет)

2. Нэйтан Чен (США) – 110,38 (9)

3. Дмитрий Алиев (Россия) – 101,49 (8)

4. Боян Цзинь (Китай) – 101,09 (7)

5. Кевин Аймоз (Франция) – 96,71 (6)

6. Киган Мессинг (Канада) – 96,34 (5)

7. Даниэль Грассль (Италия) – 85,42 (4)

8. Морис Квителашвили (Грузия) – 82,77 (3)

9. Пауль Фентц (Германия) – 80,41 (2)

10. Брэндан Керри (Австралия) – 76,70 (1)

Женщины

1. Алена Косторная (Россия) – 85,45 (10)

2. Рика Кихира (Япония) – 81,35 (9)

3. Брэйди Теннелл (США) – 75,93 (8)

4. Николь Шотт (Германия) – 64,09 (7)

5. Гэбриэль Дэлмен (Канада) – 63,94 (6)

6. Алина Урушадзе (Грузия) – 63,10 (5)

7. Алессия Торнаги (Италия) – 62,19 (4)

8. Ма-Беренис Мейте (Франция) – 60,64 (3)

9. Чен Хонюй (Китай) – 57,17 (2)

10. Кейлани Крэйн (Австралия) – 55,82 (1)

Пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 82,34 (10)

2. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 81,27 (9)

3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 76,36 (8)

4. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 76,23 (7)

5. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 70,48 (6)

6. Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) – 70,43 (5)

7. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 62,41 (4)

8. Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (Австралия) – 60,26 (3)

9. Алина Бутаева/Лука Берулава (Грузия) – 59,14 (2)

10. Клео Амон/Денис Стрекалин (Франция) – 58,23 (1)

Танцы

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 90,03 (10)

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 88,73 (9)

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 85,95 (8)

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 84,66 (7)

5. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 83,92 (6)

6. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) – 77,45 (5)

7. Майя Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 69,98 (4)

8. Дженнифер Янс ван Ренсбург/Беньямин Штеффан (Германия) – 66,10 (3)

9. Холли Харрис/Джейсон Чан (Австралия) – 62,83 (2)

10. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 61,45 (1)

Командный зачет после коротких программ

1. Россия – 37

2. США – 32

3. Канада - 25

4. Япония – 24

5. Китай – 23

--------------------

6. Италия – 21

7. Франция – 20

8. Германия – 17

9. Грузия – 14

10. Австралия – 7

Произвольные программы

Мужчины

1. Нэйтан Чен (США) – 224,92 (10)

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 212,99 (9)

3. Дмитрий Алиев (Россия) – 184,44 (8)

4. Нам Нгуен (Канада) – 178,69 (7)

5. Боян Цзинь (Китай) – 176,10 (6)

Женщины

1. Александра Трусова (Россия) – 166,62 (10)

2. Рика Кихира (Япония) – 151,95 (9)

3. Брэйди Теннелл (США) – 147,04 (8)

4. Чен Хонюй (Китай) – 118,60 (7)

5. Гэбриэль Дэлмен (Канада) – 100,40 (6)

Пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 152,24 (10)

2. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 147,47 (9)

3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 138,59 (8)

4. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 129,66 (7)

5. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 117,53 (6)

Танцы

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 131,69 (10)

2. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 129,01 (9)

3. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 126,43 (8)

4. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) – 119,30 (7)

5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 95,75 (6)

Командный зачет. Итоги

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД?

Прежде всего – состав российской сборной. От него остались одни танцоры Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, во всех остальных видах появились новые лидеры. Уступили дорогу молодым Евгения Тарасова и Владимир Морозов, фигурировавшие в этой статистике прошлой весной, Михаил Коляда нынче борется с болячками вместо четверных, Алина Загитова вообще прервала карьеру. Всего-то год прошел, а как все перевернулось…

Еще советую обратить внимание на напрашивающуюся замену по ходу турнира у наших одиночниц: короткую программу катает Алена Косторная с ее тройным акселем и высоченными компонентами, а в произвольной, где разрешено прыгать четыре оборота, на авансцену выходит другая владелица мирового рекорда Александра Трусова. Ну, или Анна Щербакова, не суть.

Дальше, чтобы понять общую картину, нужно сравнить нынешние результаты с версией-2019. Вот она:

Результаты такого же виртуального турнира в прошлом году

1. Россия – 71

2. США – 63

3. Франция – 60

4. Канада – 58

5. Япония – 53

6. Италия – 22

7. Китай – 21

8. Австралия – 12

9. Германия – 11

10. Великобритания - 9

НОВЫЙ «ГОЛКИПЕР» АЛИЕВ

Если не углубляться в хитросплетения борьбы за бронзу, в которой нашим фигуристам по штату участвовать не положено, то главное осталось прежним: Россия – фаворит, США – единственный реальный конкурент. Наши прибавили на четыре полновесных очка (причем везде – по «+1» в каждом виде), но отрыв от американцев вырос всего на одно, там тоже не дремлют.

Хотя их прогресс по большей части относится к парному катанию и связан не столько с усилением своих дуэтов, сколько с отсутствием конкурентов из Германии и Франции. Если Алена Савченко с Бруно Массо и Ванесса Джеймс с Морганом Сипре возобновят карьеры к Пекину (немцы это, считай, уже сделали – Савченко тренируется вовсю), сборной США не поздоровится.

А российской? Для нее основная угроза – все та же: этой команде нужен вратарь. То бишь, стабильный и качественный исполнитель мужской короткой программы. Коли не провалимся в ней ниже топ-5 – потом хоть потоп. Наверняка дожмем «на классе», никакая Алиса Лю американцев не спасет.

После всеобщего разочарования в Александре Самарине и Коляде, весомую заявку на место в воротах сборной сделал молодой «голкипер» Дмитрий Алиев. Однако никакой гарантии, что в Пекине он не пропустит пару «бабочек за шиворот» на сегодняшний день, увы, нет. Особенно после того, как алиевское золото чемпионата Европы-2020 не было подтверждено столь же надежным выступлением на ЧМ. Готовился парень серьезно, заранее переехал за океан и тренировался там, но… В последний момент коронавирус все обломал. Недавно Алиев прилетел домой и вместо Монреаля сидит теперь в питерском карантине. Эх-ма…

Держись, вратарь. У тебя целых два года впереди – чтобы стать олимпийским чемпионом.