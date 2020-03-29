Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего?

САННЫЙ СПОРТ

МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Кубок мира 12 10 11 33

Чемпионат мира 5 2 1 8

Российский санный спорт это уже давно не только Демченко, хотя и Демченко в команде есть (правда, не Альберт, давно закончивший карьеру, а его дочь Виктория). Теперь это – одна из лучших сборных мира, с целой россыпью звезд и большим количеством медалей на соревнованиях всех уровней. Кульминацией минувшего сезона стал мировой чемпионат, прошедший в Сочи. И принесший хозяевам трассы пять золотых медалей из семи возможных! Должно было быть шесть, но героиня турнира, взявшая два золота в личных гонках (классика и спринт) Екатерина Катникова стала, одновременно, и антигероиней – именно ее, отчасти «детская» ошибка, лишила нас медали в эстафете. Девушка просто не попала по тачпаду на передаче – такое бывает. Но редко.

Впрочем, в любом случае – феноменального успеха Катниковой, которая до этого ЧМ ни разу не была в призах на Кубке мира и вообще считалась третьим номером женской сборной (после Татьяны Ивановой и Виктории Демченко), это не отменяет.

Но Сочи – лишь один турнир. А весь сезон наша команда провела так же уверенно. Роман Репилов и Семен Павличенко одержали по две победы на этапах Кубка. Репилов второй раз в карьере выиграл Большой хрустальный глобус (первый такой успех был в 2017 году) и третий раз – малый, в спринте (до этого – 2017, 2019). Татьяна Иванова могла стать лучшей среди женщин, но неудача на последнем этапе в немецком Кенигзее (только шестое место) отправила ее на вторую позицию – Кубок достался немке Джулии Табитц. При этом в любом случае в активе ветерана сборной – сразу четыре победы в отдельных заездах! И это мы еще не говорим о прогрессе Демченко (третье место в абсолюте) и нашей мужской пары Александр Денисьев/Владислав Антонов, ставших чемпионами мира и выигравших две гонки в Кубке. В общем, прогресс налицо. Немцы впервые в истории должны признать – они больше не лучшие в санном спорте.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Кубок мира 15 18 18 51

Чемпионат мира 3 5 4 12

Просто вдумайтесь: полсотни медалей за шесть этапов Кубка мира - вот послужной список команды! Да, в конькобежном спорте много дисциплин, но в биатлоне их не меньше. Однако там мы и мечтать не можем о таком количестве наград, а все надежды связаны только с Логиновым. В коньках же у сборной России впервые за долгие годы очень крепкий и ровный состав, в котором и мужчины, и женщины одинаково здорово смотрятся хоть в спринте, хоть на длинных дистанциях, хоть и в командных дисциплинах. В числе призеров Кубка – примерно дюжина спортсменов, от давно известных лидеров, вроде Павла Кулижникова, Ольги Фаткулиной и Дениса Юскова (который, правда, уже не доминирует на любимой дистанции 1500 м) до недавно раскрывшихся Данилы Семерикова, Елизаветы Казелиной, Дарья Качановой и Виктора Муштакова. Причем, медалей могло быть и больше, если бы у того же Кулижникова не начались проблемы с мотивацией после главного старта – чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити.

Который тоже сложился успешно!

Да, до Голландии в медальном зачете по-прежнему не дотянуться, зато всем остальным теперь не дотянуться до нас. Тот факт, что Наталья Воронина внезапно превзошла саму Мартину Сабликову на коронной дистанции чешки (5000 м), уже сказал о многом! А мировой рекорд Кулижникова на 1000 м (1.05,69) красноречиво напомнил, что Павел – по-прежнему лучший спринтер планеты. С запасом. Просто не всегда горит желанием это демонстрировать.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Кубок мира 13 12 11 36

Отмена последних этапов Кубка из-за коронавируса не повлияла на главное – Александр Большунов забрал Большой хрустальный глобус (первый для нашей мужской сборной в постсоветской истории), и сделал этого с запасом. Даже если финальные гонки действительно бы состоялись, у Йоханнеса Клэбо не оставалось шансов опередить россиянина в общем зачете. Сан Саныч отдоминировал на мировых трассах так, что даже норвежцы признали – бороться с этим Медведем почти нереально. Победа в «Тур де Ски» - и наглядное тому подтверждение, и дополнительный приятный бонус. Большунов – универсал, каких лыжные гонки не видели очень давно. Ему почти без разницы, бежать марафон или спринт, классикой или коньком – он везде борется за золото. И ладно, признаем – в спринте позиции Клэбо по-прежнему очень прочны, но этого уже недостаточно, чтобы рыжий вундеркинд из Норвегии мог бороться за Кубок мира или победы в многодневках. Тут Большунов – вне конкуренции. И даже проигранный из-за ошибки сервисеров «Ски Тур» не отменяет этого факта.

Причем, что важно, Большунов – хоть и лидер, но не единственный в нашей команде, кто приносит медали. Речь даже не о Сергее Устюгове, который после «Тур де Ски» (второе место, вслед за Александром) и рождения дочери заметно сбавил обороты и вторую половину сезона отбегал «вразвалочку» (а часто – не бегал и вовсе). В призеры попадал и молодой Иван Якимушкин, периодически были близки к топ-3 Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Денис Спицов и многие другие. Двойной успех наших четверок в эстафете в Лиллехаммере – отдельная песня (там россияне взяли золото и серебро, уйдя от хозяев-норвежцев, как от стоячих).

На этом фоне женская команда смотрится не так выразительно. Впрочем, сам женский зачет Кубка мира был предопределен – Тереза Йохауг собрала больше побед (20), чем лидеры мужского Клэбо (10) и Большунов (9) вместе взятые! Но Наталья Непряева, в отличие от других россиянок, исправно радовала наших болельщиков. Заболев во время «Ски Тура», она не смогла вернуть прежнюю форму и концовку сезона провела чуть похуже. Однако все равно осталась третьей в общем зачете. Да и второе место в абсолюте «Тур де Ски» у Натальи никто не отнимет.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

МЕДАЛИ СЕЗОНА

Этапы Гран-при 12 9 7 28

Финал Гран-при 1 1 2 4

Чемпионат Европы 4 3 3 10

Чемпионат мира отменен

ЧМ-2020 в Монреале, отмененный всего за неделю до старта, несколько смазал впечатление от сезона, который для российских фигуристов складывался прекрасно. В январе в Граце наши собрали коллекцию медалей, не имеющую аналогов во всей 129-летней истории чемпионатов Европы: 10 призовых мест из 12, включая все четыре золота. Такое не удавалось даже сборной СССР.

В женском катании полностью доминировало трио юных воспитанниц Этери Тутберидзе, преодолевших возрастной ценз и впервые получивших допуск на «взрослые» международные соревнования. Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова выиграли все турниры, где участвовала хоть одна из них, включая все шесть (по два на каждую) отборочных этапов Гран-при, а затем заняли весь пьедестал и в финале этой серии, и на ЧЕ. Оба чемпионских титула достались Косторной. Кроме того, по ходу сезона Косторная с Трусовой семь раз улучшали мировые рекорды.

В остальных видах успехи тоже налицо. Дмитрий Алиев вернул России титул сильнейшего одиночника Европы, которым мы не владели семь лет, еще с времен Евгения Плющенко. В парном катании на первые роли в сборной и в мире вышли молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – таких оценок, как они, в этом сезоне не получал больше никто. А танцоры Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым вообще совершили невозможное: обыграли на ЧЕ четырехкратных чемпионов мира Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. До этого французы не знали поражений почти два года.

Это единственный вид зимний спорта, где по совокупности Россия является бесспорной державой №1. И должна ей остаться в обозримом будущем - ведь большинство побед нам приносят совсем еще молодые фигуристы. А российская тренерская школа (Тутберидзе, Мишин, Москвина, Мозер, Жулин, Рукавицын - и это еще далеко не все!) по праву считается лучшей на планете.