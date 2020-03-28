Логинов едва не взял Кубок мира. Но речь – не о биатлоне

Кубок мира 6 0 3 9 Чемпионат мира 0 0 0 0

Главный повод для беспокойства – проблемы с инвентарем. Именно из-за них, если верить самому спортсмену, вице-чемпион Олимпиады (2018) и мира (2019) Никита Трегубов, по сути, завалил этот сезон, ни разу не попав на подиум и оставшись в общем зачете десятым. При том, что ездить он не разучился, о чем говорит хотя бы и чемпионат страны, прошедший в прошлый уик-энд и принесший 25-летнему красноярцу золотую медаль. Тем не менее, обыгранный им в Сочи Александр Третьяков даже несмотря на проблемы со снаряжением на этапах Кубка мира одержал три победы и лишь в самой концовке пропустил вперед латыша Мартинса Дукурса, который и забрал Большой хрустальный глобус. Аналогичная история – с Еленой Никитиной, на счету которой тоже три золота и тоже обидное поражение в общем зачете (россиянку обошли немка Жаклин Леллинг и австрийка Янин Флок). Да и главный старт – чемпионат мира в Кенигзее – мы провели неудачно: Никитина стала 5-й, Третьяков – 8-м (Трегубов – 9-м). В целом, впечатления от сезона все равно хорошие. Но кто знает, как бы все сложилось, сумей наша федерация обеспечить спортсменов действительно хорошими скелетонами?

СНОУБОРД

МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Кубок мира 3 3 6 12

Любимая дисциплина российский болельщиков в сноуборде – разумеется, слалом. В остальных все обстоит так себе, а здесь наши мастера «снежной доски» всегда уверенно чувствуют себя среди лучших. Особенно это касается мужчин. Прошедший сезон не стал исключением – победы на этапах отпраздновали Андрей Соболев (швейцарский Скуол) и Дмитрий Логинов (Онтарио, Канада). Причем 20-летний Логинов – к слову, действующий чемпион мира и в обычном слаломе, и в слаломе-гиганте – в общем зачете сезона стал третьим. Итальянец Роланд Фишналлер (не путать с саночником Домиником Фишналлером) тут оказался вне конкуренции, да не суть – основная битва развернется через два года в Пекине (если, конечно, не вмешаются форс-мажоры). Еще из позитива – возвращение в элиту Вика Уайлда. Двукратный олимпийский чемпион Сочи стал третьим в словенской Рогле, и для него это первый подиум – страшно сказать! – с 2016 года (тогда он тоже взял бронзу в Словении). А вот в других дисциплинах единственная радость – золото Влада Хадарина в слоупстайле. В биг-эйре, в котором он выигрывал этап Кубка мира еще в 2017-м в Москве, уроженец Новосибирска сейчас участвует редко и без особых успехов. Зато в слоупстайле дела идут на лад. Пятое место в борьбе за малый глобус – неплохое тому подтверждение.

ФРИСТАЙЛ

МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Кубок мира 4 3 5 12

Российский фристайл традиционно держится на акробатике (особенно – мужской), и здесь у нас по-прежнему все отлично. Действующий чемпион мира Максим Буров выиграл этап в США и взял серебро в Китае, плюс еще лучше отвыступал ярославский ветеран Павел Кротов – в этом сезоне он одержал вторую победу в Кубке мира спустя восемь лет после первой! В общем зачете дисциплины Кротов остался вторым (Буров-младший – третьим, его старший брат Илья – 12-м). При этом оказалось, что акробатика – не весь наш «хлеб». И речь не об одинокой бронзе Анастасии Смирновой в могуле (завоеванной в канадском Мон-Треблане). А о прорыве Валерии Демидовой, завоевавшей глобус в хафпайпе! Свой первый разовый успех она отпраздновала два года назад – в декабре 2017-го (попала на подиум в столице Китая). А в этом сезоне 19-летняя лыжница (20 лет ей исполнилось уже в марте – после окончания сезона) закончила в призах четыре этапа из проведенных пяти, один раз – с золотой медалью, и в общем зачете опередила канадку Ракель Каркер. Это при том, что в хафпайпе у нас в принципе никогда не было звезд. В общем, год вышел оптимистичным. Посмотрим, что приготовит нам следующий.

ШОРТ-ТРЕК

МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Кубок мира 5 11 8 24 Чемпионат Европы 1 0 4 5 Чемпионат мира отменен

Более двух десятков медалей за шесть этапов Кубка мира – вполне солидный урожай для сборной. Даже с поправкой на то, что пять из них (одно золото и четыре серебра) были завоеваны в новомодной, но пока неолимпийской дисциплине – микст-эстафете на 2000 м (в ней, кстати, наши команда заполучила малый глобус). В более привычных видах успехов тоже хватало, причем разного толка. Можно порадоваться и новым медалям прогрессирующих Екатерины Ефременковой и Софьи Просвирновой, и стабильно высокому уровню Семена Елистратова (на его счету – единственные личные золотые награды, причем сразу две), и прогрессу 21-летнего спринтера Павла Ситникова (пятое место в зачете Кубка мира на дистанции 500 метров). И, разумеется, возвращению Виктора Ана, который сходу развеял весь скепсис относительно своих перспектив – на первом же этапе, в Солт-Лейк-Сити, два раза завоевал серебро (500 и 1000 м). Отдельная радость – наши мужские эстафеты, в которых россияне упрочились в разряде фаворитов. В прошедшем сезоне взяли и золото чемпионата Европы, и малый хрустальный глобус. Так что поводов для хорошего настроения сборная по шорт-треку предоставляет нам если не в избытке, но все же достаточно.