Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии

Не пугайтесь заголовка, его не стоит воспринимать буквально. Со здоровьем у Саши все хорошо. Хотя в марте она им изрядно рисковала: несмотря на коронавирус, рязанское семейство Трусовых в полном составе… поехало отдыхать в Египет.

Не спрашивайте меня, о чем и каким местом они думали. Я не психиатр, так что вопрос не по адресу. Слава богу, сейчас их оттуда уже эвакуировали, Саша сидит в домашнем карантине и тренируется, насколько это вообще возможно в четырех стенах.

УКРАДЕННЫЙ РЕВАНШ

Так или иначе, эпидемия все равно успела здорово подгадить Трусовой. Уж поболе, чем двум другим супердебютанткам «взрослого» сезона-2019/20, – Анне Щербаковой и Алене Косторной. После мощнейшего осеннего начала сашин сезон сильно забуксовал, и в декабре-январе она ничего не выиграла: финал Гран-при в Турине, чемпионат страны в Красноярске, ЧЕ в Австрии – везде Трусова была лишь третьей, позади обеих партнерш по школе Этери Тутберидзе.

Но как бы горько она ни плакала, покидая лед в Граце после двух падений, у таких упрямиц слезы высыхают быстро. Вернувшись домой, Саша с головой ушла в тренировки. Она явно рассчитывала взять реванш на чемпионате мира в Монреале, и… Тьфу ты, черт, проклятый вирус разрушил эти планы. Причем ЧМ отменили в самый последний момент, за каких-то шесть дней до старта. Эх-ма…

Что оставалось делать бедняге Трусовой после такой невезухи? «Жаль. Было бы интересно» – написала она в инстаграме. И – рванула на пляж в Шарм-Эль-Шейх, наплевав на все вирусы! Оставив нам перед отъездом запись произвольной программы, которую готовила к Монреалю.

Там 15-летняя фигуристка приземляет пять четверных прыжков. Пять!

Да, это всего лишь тренировка. Однако мы-то с вами прекрасно знаем: когда Трусова в оптимальной форме, тренировки с соревнованиями у нее обычно не расходятся. Если кто подзабыл, именно под знаком сашиных рекордов начинался первый «взрослый» сезон трио ТЩК. Именно ее прихода в мировую элиту все ждали в первую голову, и дождавшись – не разочаровались. Наоборот, обалдели от восторга еще больше!

Теперь понимаете, почему я решил начать эту серию статей не с Косторной и не с Щербаковой?

Все турниры Трусовой в сезоне-2019/20

Даты Турнир и место Короткая Произвольная Сумма 20-21.09 Челленджер. Братислава (Словакия) 1 (74,91) 1 (163,78) МР* 1 (238,69) МР 5.10 Japan Open. Сайтама (Япония) – 1 (160,53) 1** 25-26.10 Этап Гран-при. Келуона (Канада) 3 (74,40) 1 (166,62) МР 1 (241,02) МР 15-16.11 Этап Гран-при. Москва (Россия) 2 (74,21) 1 (160,26) 1 (234,47) 6-7.12 Финал Гран-при. Турин (Италия) 5 (71,45) 3 (161,73) 3 (233,18) 27-28.12 Чемпионат России. Красноярск 3 (76,46) 3 (149,88) 3 (226,34) 24-25.01 Чемпионат Европы. Грац (Австрия) 3 (74,95) 3 (150,39) 3 (225,34)

* МР - мировой рекорд. ** На командном турнире Japan Open исполнялись только произвольные программы, и первое место заняла сборная Европы, за которую выступала Трусова.

Как Трусова исполняла в этом сезоне многооборотные прыжки

4Л 4С 4Ф 4Т 4Т+3Т 4Т+1О+3С 3А Челленджер в Словакии +2,9 – – +3,3 +2,7 – – Japan Open +2,4 +1,7 – – +0,9 -0,4 – Этап Гран-при в Канаде +2,3 П – – +3,2 +1,9 – Этап Гран-при в России +2,8 <П – – +1,9 +2,6 – Финал Гран-при +3,4 Б +2,9 <П – +2,9 <П Чемпионат России +3,4 Б +2,9 <П – +2,9 – Чемпионат Европы П –– <<П +3,4 – –

Л – лутц, С – сальхов, Ф – флип, Т – тулуп, О – ойлер, А – аксель, П – падение, < – недокрут на четверть оборота, << – недокрут на пол-оборота, Б – «бабочка» (два оборота вместо четырех). У докрученных и приземленных прыжков приведены средние судейские оценки за исполнение элемента (диапазон – от «-5» до «+5»).

ЕЙ НЕ ВСЕГДА НАДО ПРЫГАТЬ «ПО МАКСИМУМУ»

Как видно из таблиц, у Трусовой-2019/20 все шло по нисходящей. В сентябре-октябре она крушила мировые рекорды на каждом турнире, потом стала потихоньку сдавать и, наконец, попытавшись компенсировать это за счет еще большей сложности, еще больше и надорвалась. Не потянула.

С другой стороны, выдай Саша свой максимум после паузы на отмененном ЧМ – и сейчас ее «синусоида» выглядела бы совершенно иначе, согласны? Кстати, Косторная с Щербаковой в Граце тоже падали, а Тутберидзе спокойно говорила, что этот турнир – не главный, чуть ли не проходной. И такая стратегия вполне логична, ведь в европейском женском катании конкуренток у нас нет. Даже вроде бы провалившая ЧЕ Трусова все равно стояла там на пьедестале.

Основная проблема Трусовой очевидна: ей надо нащупать правильный, разумный баланс по количеству четверных. Чтобы не перебарщивать, не загонять себя насильно за облака и не становиться этаким «сизифом на льду». Идут у нее лутц, флип и тулуп – пусть прыгает. Не идут сальхов с тройным акселем – шут с ними, кому они нужны? У Саши и так уникально-неповторимый набор элементов.

Главное – чтобы это дошло до нее самой. А то Даниил Глейхенгауз как-то проговорился в интервью: мол, как я могу сказать Саше, чтобы она чего-то по максимуму не прыгала, – с ума вы, что ли, сошли?

В том-то и дело, что мы – не сошли. Это гениально одаренной Александре Трусовой пора чуток повзрослеть и перестать ломиться во все подряд двери. Будь то шесть заявленных на один турнир суперпрыжков, как в проигранном финале Гран-при, или пляжный Шарм-Эль-Шейх во время мировой эпидемии.

Одиночное фигурное катание – это прежде всего прыжки, а по прыжкам у нее сейчас конкурентов все равно нет. Они появляются только тогда, когда она сама устает и падает – чаще под конец произвольной. Кстати, на той самой видеотренировке перед ЧМ (см. выше) первые три из пяти четверных у нее получились великолепно. Зато на четвертом Саша коснулась льда рукой, и был ли докручен пятый – вопрос спорный, что называется, для специалистов.

Впрочем, не будем сгущать краски и портить Трусовой карантинное настроение. Лучше давайте-ка вспомним, как 5 октября 2019 года в японской Сайтаме фигуристка слабого вроде бы пола и детского вроде бы возраста сделала в одной программе четыре четверных.

Первый – и до сих пор единственный раз в истории.