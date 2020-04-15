ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине

Напомним, что ЧМ в Монреале был запланирован на 18-21 марта, и в ISU до последнего надеялись провести его в срок. Однако за неделю до старта турнира от этой затеи пришлось отказаться, причем решение принимали не спортивные чиновники, а власти провинции Квебек. Международной федерации оставалось только подчиниться. Тем не менее, она оставила чемпионату маленькую надежду на спасение: в соответствующем пресс-релизе говорилось, что мировое первенство еще может состояться в нынешнем году, но не раньше октября.

Уже тогда эта оговорка выглядела, мягко говоря, сомнительно. Ведь согласно календарю, в октябре полным ходом должен идти следующий сезон, на конец этого месяца приходится старт серии Гран-при-2020/21 – если, конечно, не помешает эпидемия. А если помешает, то тем более – о каком чемпионате мира может идти речь? И главное: что делать фигуристам, которые к осени подготовят новые программы? Возвращаться обратно к старым, весеннего образца? Катать два одинаковых ЧМ в течение одного сезона? Глупость, бред, абсурд, чепуха – хоть в фас, хоть в профиль!

«ПАЦИЕНТАМ ИЗ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ» ПОРА НА КЛАДБИЩЕ

Упорство, с которым ISU цепляется за этот чемпионат, объяснить несложно. Они не хотят терять доходы – от спонсоров, продажи телевизионных прав, рекламы. Вполне естественное желание. И все же за месяц, прошедший после переноса ЧМ, коронавирус нагнал на человечество такого страху, что сегодня любые рассуждения о судьбе короткого спортивного турнира звучат уже полной бессмыслицей. Словно постояльцы дома престарелых, сидя в инвалидных колясках, хвастаются друг перед другом подвигами юности, одну половину которых они на самом деле давно забыли, а другую – выдумали только что.

Ничего, кроме сочувствия, такой маразм, конечно, не вызывает. Очевидно, что ЧМ-2020 остался в той, прошлой жизни – до всемирного карантина, до закрытия государственных границ. И единственное, что с ним можно сделать сейчас, это выбросить из головы, как дурной сон. Тем паче, что в Северной Америке вирус свирепствует сильней, чем на других континентах, и Канаде с Монреалем до пика эпидемии еще далеко. Нет ни малейшего понятия, когда там снова начнут не то, что кататься – тренироваться. А варианты с переносом чемпионата в другое место ISU не рассматривает. Их, похоже, просто нет, и ясно почему – миру элементарно не до «фигурки» заодно с прочей «физкультуркой».

Вообще международные соревнования с участием большого количества стран нынче явно неактуальны. Они возродятся не скоро, в последнюю очередь – будь то ЧМ и ЧЕ по разным видам или, скажем, теннисные турниры ATP и WTA. Скорее спорт начнет оживать с внутренних, национальных турниров, не связанных с границами и перелетами. И не «когда-то там в октябре», а гораздо ближе. Возможно, еще до конца весны.

Впрочем, это отдельная, очень интересная тема, которой я планирую заняться вплотную на днях. Здесь же констатируем: предстоящее совещание руководства ISU в формате удаленной видеоконференции, скорее всего, поставит окончательный крест на монреальском чемпионате мира, равно как и на двух других – по синхронному фигурному катанию и шорт-треку, также входящим в компетенцию Международного союза конькобежцев. Этих «пациентов» уже не спасти, их место на кладбище. А «врачам» о живых, о будущем думать надо.

КОНГРЕСС ОТМЕНИЛИ, ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ

Кстати, о будущем: на прошлой неделе ISU перенес на следующее лето свой конгресс в Таиланде, ранее запланированный на середину июня 2020-го. И вот это, в отличие от давно умершего ЧМ, – действительно важная новость. Она означает, что до Олимпиады-2022 в Пекине правила фигурного катания существенно меняться не будут. За год до Игр революций делать никто не станет, и вице-президент ISU Александр Лакерник уже подтвердил в интервью «Российской газете»: если на конгрессе и появятся какие-то новшества, то лишь «копеечные», не более.

Правда, знаменитый российский тренер Нина Мозер только что заявила в интервью «Советскому спорту», что конгресс, видимо, все-таки обсудит вопрос с повышением возрастного ценза. Но обсуждать – еще не значит решать. И я практически уверен, что речь там может идти только о «после Пекина», не раньше. То есть, на ближайших Играх смогут выступить не только Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, перешедшие во «взрослое» катание прошлым летом, но и те нынешние юниорки, что перерастут 15-летний барьер аккурат к началу олимпийского сезона – прежде всего, наша Камила Валиева и американка Алиса Лю. Им эпидемия, выходит, отчасти на руку.

Хотя Валиевой еще в сборную надо отобраться – через жуткую битву с вышеперечисленным «трио ТЩК». Это будет декабрь 21-го, чемпионат России, пока неизвестно где.

Надеюсь, о коронавирусе мы к тому моменту уже забудем.