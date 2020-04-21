Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит

«ЗНАТЬ БЫ ЗАРАНЕЕ, ЧТО ТАКОЕ БУДЕТ, КУПИЛА БЫ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ»

- Алена, где самоизолировались?

- Дома, в своей питерской квартире, - поясняет Алена. - Соблюдаю все требования режима.

- В Москве штрафуют, если отошел от дома на 150 метров. В Питере пока не так все жестко?

- Читала, что и у нас штрафуют. Меня пока не штрафовали, но стараюсь далеко от дома не отходить. У меня тут рядышком магазин, а с собакой возле дома гуляю.

- Маски в дефиците. Удалось купить?

- Я сама сделала из подручных средств. Есть и перчатки, но не одеваю – при возвращении домой пользуюсь дезинфектором.

- На машине теперь нельзя ездить. Или сделали пропуск?

- Машина сейчас в ремонте, до карантина пользовалась каршерингом. Его запретили, поэтому никуда не езжу.

- В Санкт-Петербурге вроде бы тоже оформляют индивидуальные пропуска. Или пока до этого не дошло?

- Вроде пока не требуют оформления в приказном порядке. Но если потребуется – буду оформлять.

- Как поддерживаете форму в домашних условиях?

- Конечно, нет возможности дома тренировать прыжки. Но общефизические упражнения делать можно. Никто же не знал, что такое случиться. Знала бы – купила бы беговую дорожку. Бегать я люблю.

«ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО 1 ИЮЛЯ СМОГУ ВЫЙТИ НА ЛЕД»

- Многие убивают время просмотром фильмов и сериалов. Может быть, что-то посоветуете нашим читателям?

- Смотрю фильмы, до которых руки не доходили в обычной жизни. Посмотрела «Аладдина» - классное кино! Душевный семейный фильм, очень понравился. Пожалела, что не сходила, когда он шел в кинотеатрах.

- Из сериалов что-то порекомендуете?

- Во время карантина прочитала трилогию про детектива Страйка. Оказалось, что есть такой сериал, так и называется «Страйк». Сейчас его как раз смотрю. Хотя книга интересней.

- В Китае опубликовали статистику – количество разводов за время карантина стремительно выросло.

- Мы с мужем год живем в браке. У нас все хорошо, нам такое точно не грозит.

- Если затянется карантин, допустим, до августа, силы воли хватит выдержать изоляцию?

- В себе я не сомневаюсь, все выдержу. Тем более, можно и в изоляции поддерживать форму. Во всяком случае, кататься я точно не разучусь. Возможно, все же разрешат выходить на улицу, хотя бы неподалеку от дома. Тогда можно будет побегать.

- Чемпионат мира отменили – правильное решение?

- Самое правильное. Нельзя переносить такой крупный старт на начало следующего сезона. Столько сейчас народа не катается, непонятно, когда вообще можно будет выйти на лед.

- Гипотетически, если б чемпионат мира состоялся, за кого из трех наших юных девочек больше переживали бы?

- Лиза Туктамышева там выступать не могла. Из этой юной тройки мне больше всего импонирует Алена Косторная. Но болела бы за всех троих. Хочется, чтобы весь пьедестал в одиночном катании был наш. Как и на чемпионате Европы.

- Как думаете, хотя бы 1 июля сможете сесть в свою машину и поехать на тренировку во дворец?

- Очень на это надеюсь.