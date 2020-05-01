«Завис в Уфе у друзей, есть бильярд, баня – жить можно» Джонатан Гурейро – о карантине

«ВЧЕРА ВОСЕМЬ ЧАСОВ ИГРАЛИ В БИЛЬЯРД»

– Где вы самоизолировались?

– Перед объявлением карантина 24 марта я отправился на выходные к друзьям в Уфу. Планировал вернуться в понедельник в Москву. Но события так развернулись, что все ужесточилось, и я остался. Изолировался в Уфе и уже больше месяца здесь.

– Откуда у австралийского парня с испанской фамилией друзья в Уфе?

– Во-первых, фамилия испано-португальская, а, во-вторых, я много лет живу в России. Несколько лет назад на отдыхе в Турции я познакомился с хоккеистом «Салавата Юлаева» Захаром Арзамасцевым. Мы подружились. И вот уже несколько лет дружим.

– Где вы живете в Уфе?

– Вначале жили в квартире, затем втроем сняли дом.

– Полагаю, у вас там есть возможности для поддержания формы?

– Территория вокруг дома позволяет совершать пробежки. В доме есть собака, ей тоже нужно дважды в день бегать. Вместе с ней можно совершать даже не пробежки, а спринтерские забеги.

Есть у нас велотренажер. Но на нем в основном Захар занимается, я – раз в день. Мои тренеры присылают видео-уроки, по ним занимаюсь. Плюс – специальная физическая подготовка. Так что, с тренерами я постоянно на связи.

Кстати, вчера мы с друзьями в течение восьми часов с перерывом на обед играли в бильярд. Я читал, что за одну партию игрок проходит один километр вокруг стола. Так что, мы прошли достаточно. Это тоже хорошая тренировка.

«ВЕРНУВШИСЬ ИЗ МАГАЗИНА, ОДЕЖДУ СНИМАЕМ И ИДЕМ В БАНЮ»

– Насколько тщательно соблюдаете все необходимые меры предосторожности?

– Общаемся только втроем, между собой. В магазины выезжаем за теми товарами, которые нельзя заказать на дом. А так, все необходимые продукты нам доставляют, включая мясо.

Когда выезжаем из дома, надеваем перчатки, маски. С собой всегда дезинфицирующие растворы. По возвращении всю одежду снимаем, складываем в пакеты, чтобы затем отправить в стиральную машину. А сами идем в баню.

– Самолеты из Уфы летают?

– Не очень понятно: в начале апреля вроде бы билеты продавались, сейчас, кажется, до 30 апреля самолеты не летают. Что касается международных рейсов, то я звонил в консульство Австралии. Сказали, что в Лондон можно улететь, оттуда - в Сидней. Выяснял на всякий случай - сейчас вся моя семья находится в Австралии.

– Если 15 мая начнется ослабление режима, в Москву полетите?

– Очевидно, что никакие катки после 15 мая не откроются. Какой смысл лететь в Москву? В Уфе тренировки занимают порядка четырех часов в день, затем мы интересно проводим время с друзьями. Здесь у нас бильярд, баня, беседка, мангал.

– Наконец, добрались до самого главного вопроса: где сейчас Тиффани – дома во Франции или в Москве?

– Была у нас возможность поехать к своим семьям. Но мы решили: это предолимпийский сезон, а карьера для нас на первом месте. Рискованно в такой ситуации куда-то улетать из России. Катки могут открыться, а границы еще будут закрыты. В такой ситуации мы решили пожертвовать комфортом - своим и своих близких. Конечно, Тиффани переживала, что не сможет съездить к маме во Францию, но она все понимает – в пандемию важно соблюдать необходимые меры.

– Каково Тиффани одной в Москве в такое непростое время?

– Почему одной? У Тиффани есть друзья, она с ними общается. И потом, Тиффани такой человек, когда есть цель, она умеет систематизировать свой распорядок дня.

Мы вчера общались, Тиффани сказала, что сейчас очень хорошее время заняться своим саморазвитием, переделать те дела, на которые раньше не хватало времени.

«ДИН – ИСТИННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН»

– Вы сказали, что ваши тренеры дают вам упражнения. Вы же и к Кристоферу Дину ездили. Так кто с вами сейчас работает?

– Наш тренерский штаб не менялся – это Елена Владимировна Кусторова и Светлана Львовна Алексеева.

А что касается Кристофера Дина, то мы дважды у него были. Он нам поставил два танца. Мы в полном восторге от работы с этим великим специалистом и прекрасным человеком.

Первая программа всем понравилась, но мы, по разным причинам, не всегда могли ее выкатать. Программа была весьма сложной, витиеватой. Для нас это был совершенно новый опыт.

Вторая программа получилась очень удачной, в ней Кристофер использовал наши сильные стороны. Сотрудничество получилось просто замечательным. Мы должны были опять лететь в Америку к Дину, но из-за эпидемии поездка сорвалась.

– Каков Дин в работе – спокойный, сдержанный, настоящий английский джентльмен, или все-таки иногда может сорваться?

– Никаких срывов, истинный джентльмен. Ни грамма высокомерия. Кристофер достиг всего в фигурном катании. Часто бывает, что люди добились многого, но что-то важное не выиграли. В них чувствуется высокомерность, потому что внутри сидит некая нереализованность. Дин во время своей великой карьеры продолжал служить в полиции, чтобы иметь возможность оплачивать тренировки. Он многое прошел и, повторю, выиграл со своей супругой все. Он - легенда и при этом совершенно скромный человек.

Как-то он нас с Тиффани пригласил в гости, это было отличное общение, Крис рассказывал интересные истории из своей жизни. Это для нас был богатый опыт.

Мы гордимся работой с такой легендой, как Дин. Потому что он далеко не со всеми работает. И если у нас после завершения карьеры будет желание попробовать себя в качестве тренеров-постановщиков, этот опыт работы с Кристофером просто бесценен.

– Под конец – важный вопрос. ISU все-таки отменил чемпионат мира этого года. Не стал его переносить. Правильное решение?

– ISU выбрал самый оптимальный сценарий, убрав из календаря чемпионат мира 2020 года. В противном случае, возникла бы проблема, куда его вставить. А так, календарь нового сезона пока что сохранен полностью.