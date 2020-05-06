Змеи, вампиры, ракеты – и чемпион-сюрприз. Топ-5 лучших постановок года

Накануне, когда речь шла о местах с шестого по десятое, я, пожалуй, слегка переборщил с российскими постановками. С одной стороны, это неудивительно, ведь речь идет о школе №1 мирового фигурного катания. Плюс мы с вами сразу договаривались, что выбор лучших программ будет исключительно субъективным. И все же сегодня баланс между нашими и ненашими получился более разумным.

Хотя открывает первую пятерку опять-таки российская фигуристка. Иностранцы возьмут свое потом.

5-е МЕСТО. КАК АНГЕЛ ОБЕРНУЛСЯ ВАМПИРШЕЙ

Алена Косторная (Россия). Произвольная программа

Музыка: Александр Деспла, «Мьюз» - саунтрек к фильмам цикла «Сумерки», «Блю Фаундейшн» - «Eyes on Fire»

Хореограф: Даниил Глейхенгауз

Напомню, что короткую программу - тоже великолепную, но оставленную с прошлого сезона и потому на попадание в хит-парад не претендующую - Алена Косторная катает в образе ангела. Зато в произвольной они с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгуазом учинили творческое хулиганство, обратившись к персонажам прямо противоположного рода из вампирской киносаги «Сумерки». Глаза с густыми черными тенями, капли крови на платье и все такое прочее.

Засунув таким образом в одну упряжку силы света и тьмы, Косторная получила убийственую комбинацию, с которой выиграла чемпионат Европы, финал Гран-при и захватила трон лучшей одиночницы мира. Причем сама Алена говорит, что образ кровопийцы Беллы из произвольной ей гораздо ближе. Оказывается, фигуристка давно питает слабость к вампирам и даже считает их… образцом стиля и красоты.

4-е МЕСТО. ЕГИПЕТСКАЯ ЗМЕЯ

Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США). Произвольная программа

Музыка: Рауль Феррандо – «Тоскующий», Куинси Ортис – «Ночи Сахары», «Аль-Ахрам Оркестра» - «Layali Al Sharq»

Хореографы: Мари-Франс Дюбрей, Сэмюэль Шуинар

Тема египетских танцев с размахиванием «ладонями уточкой» не нова, и к новой произвольной Мэдисон Чок и Ивэна Бэйтса часть специалистов отнеслась с прохладцей. Однако широкая публика и, что важнее, судьи рассудили иначе, причем их тоже можно понять: в исполнении легкой и гибкой Чок змеиная пластика смотрится чрезвычайно эффектно. В общем, ставка американцев была просчитана верно и сработала здорово: они выиграли чемпионат четырех континентов, отобрав статус первого дуэта страны у Мэдисон Хабелл и Закари Донохью.

3-е МЕСТО. РОК-Н-РОЛЛ ОТ ЧЕЛОВЕКА-РАКЕТЫ

Нэйтан Чен (США). Произвольная программа

Музыка: Элтон Джон - саундтрек к фильму «Рокетмен»

Хореографы: Сэмюэль Шуинар, Мари-Франс Дюбрей

Тренироваться «на удаленке» Нэйтан Чен начал еще до всяких коронавирусов. Из-за учебы в знаменитом йелльском университете большинство указаний от тренера Рафаэля Арутюняна он получает по видеосвязи через интернет. Что вовсе не мешает американцу выигрывать почти все турниры. В декабре в Турине он чисто прыгнул в одной программе пять четверных, улучшил свои мировые рекорды в произвольной и по сумме на 9 и 12 баллов соответственно и разгромил двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю с гигантским отрывом «+44»!

И дело там было далеко не в одних прыжках. Кульминацией этого финала Гран-при стал убойный ченовский рок-н-ролл под Элтона Джона из свежего биографического фильма о знаменитом певце. Танец парня в ярком, желто-белом свитре был настолько зажигательным, что многие зрители на трибунах пустились в пляс вместе с ним.

2-е МЕСТО. ТАНЦУЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ

Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия). Короткая программа

Музыка: Артур Фрид, Насио Херб Браун - саундтрек к фильму «Поющие под дождем»

Хореограф: Сергей Петухов

Серебряную ступень нашего хит-парада Виктории Синициной и Никите Кацалапову тоже принес танец из мюзикла, только совсем другой эпохи и другого стиля. Черно-белый фильм «Поющие под дождем» вышел в середине ХХ столетия, давно считается классикой жанра и мелодии оттуда разные фигуристы использовали многократно. Но, как в случае с короткой программой Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (шестое место в нашем списке) под общеизвестную песню Фрэнка Синатры, старая музыка запросто бьет новую, если все сделано со вкусом и она хорошо подходит исполнителю.

В случае с Кацалаповым и Синициной попадание вышло просто идеальным, от их короткого танца глаз было не оторвать. Поначалу чуть раздражал мешковатый серый пиджак, не лучшим образом сидевший на партнере, но к ЧЕ его заменили на простой черный свитер – чтобы не отвлекал от главного, от катания. В результате российский дуэт сотворил самую громкую сенсацию чемпионата: опередил французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона, не знавших поражений почти два года и владевших континентальным титулом с 2015-го.

А теперь, на закуску - получите главный сюрприз.

1-е МЕСТО. МАЛЫШ В НОЧНОМ КЛУБЕ

Сема Уно (Япония). Короткая программа

Музыка: Армин ван Бюрен – «Great Spirit»

Хореограф: Ше-Линн Бурн

Не спешите махать на меня руками и крутить пальцами у виска. Да, я в курсе, что Сема Уно с треском провалил начало сезона. Оставшись без тренера после неудачных московских смотрин у Тутберидзе, он горько плакал, закрыв лицо руками, когда на этапе Гран-при в Гренобле оказался всего лишь восьмым. Однако затем жизнь снова стала налаживаться. Прибившись к швейцарскому наставнику Стефану Ламбьелю, «могучий малыш» постепенно пришел в себя и под Рождество на чемпионате Японии обыграл самого Ханю. Кто знает, что Уно показал бы на отмененном ЧМ-2020 в Монреале, успей тот состояться до коронавируса…

Музыка? Честное-пречестное, я сам терпеть не могу «грохоталки» из репертуара ночных клубов. И еще недавно знать не знал о существовании голландского диджея Армина ван Бюрена. Что это, мол, «плохой вкус», что лучше было нашим первое место отдать - все знаю, все понимаю, но… Ничего не могу с собой поделать, хоть тресни. Стоит мне в бог знает какой раз запустить видеозапись этой короткой, как пульс тут же подскакивает (я щупал!), а руки начинают машинально аплодировать в такт. Кто не верит – пусть сам попробует просидеть эти три минуты по стойке «смирно». Замучаетесь биться в корчах.

И эта программа - вовсе не какой-нибудь «дешевый танцевальный трюк». Чтобы выдержать ураганный темп ван Бюрена (не на танцполе - на льду) нужно быть фигуристом экстра-класса, такое не покатаешь «в полноги». Подобная музыка подходит единицам, и уж кто-кто, а знаменитая канадская постановщица Ше-Линн Бурн знает в этом толк.

Вот потому-то они с Уно сегодня и чемпионы. Пусть даже по скромной, частной версии.