Трусова уходит от Тутберизде. Зачем ей это надо и что это значит?

Объяснение у Трусовой стандартное: мне в «Хрустальном» стали уделять меньше внимания. Это не говорит ни о чем. Точно так же мотивировал смену тренера Алексей Ягудин, когда еще в прошлом веке переходил от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой, и многие другие.

Параллель с Евгенией Медведевой, уехавшей от Тутберидзе два года назад в Канаду к Брайану Орсеру, тоже не годится. Женя переходила, потому что видела, как у нее же под боком подрастают девочки с недоступными ей четверными прыжками и понимала, что теперь они главные и у меня шансов нет.

Но при чем тут Трусова? Ведь именно она – «главная по четверным». Что в группе Тутберидзе, что и в мире. Только Саша приземляла четыре четверных в одной женской программе, и мировым рекордом в произвольной владеет тоже она.

Проблема в том, что в минувшем сезоне Трусова ничего толком не выиграла. И в финале Гран-при, и на чемпионатах России и Европы Саша довольствовалась бронзой – вслед за ровесницами-соратницами Аленой Косторной и Анной Щербаковой. На мой вкус, она слишком сильно хотела всех перепрыгать – включая саму себя, и заявляя максимальный набор даже там, где этого не требовалось. На ЧЕ-2020 в Граце, оказавшимся последним турниром сезона из-за коронавирусной отмены чемпионата мира, Трусова дважды упала в произвольной программе и горько плакала, покидая лед, – третье место для нее было равносильно провалу.

Понятно, что Саша трудно переживает проигрыши тем, кого совсем недавно побеждала на юниорском уровне. Но с другой стороны, уход «королевы четверных» от «главного тренера по женским четверным» – вариант тоже спорный.

Плющенко? Он был великий фигурист и сам крутил квады, как из пушки, но в тренерской профессии еще не добился ничего – по крайней мере по высоким российским меркам. Если получится – что ж, буду только за, но пока…

Ладно, хватит копаться в этих нюансах. Пора бабки подбивать.

Вывод первый: по-моему, Трусова сделала глупость, но это только мое личное мнение. И, так или иначе, глупость уже сделана, пути назад нет.

Вывод второй: для Саши (да простит меня Плющенко) главным было уйти, свалить, а к кому именно – не столь важно.

Вывод третий: школа Тутберидзе мало что теряет. Косторная у них есть, Щербакова есть, дальше на подходе Валиева, а потом и Акатьева. Конвейер продолжает работу.

А четвертый – не вывод, а вопрос: сможет ли Трусова после перехода к Плющенко остаться наверху или даже прибавить? В случае с Медведевой такое не обсуждалось, ей и один четверной – за счастье, в то время как Саша за программу прыгает по четыре-пять.

Теперь резюме. Любая монополия – это плохо, а значит любой достойный соперник для Тутберидзе – наоборот, хорошо. На эту роль программно идет школа ЦСКА, но тамошние девочки наберут силу года через два, им нужно время. А тут вдруг…

Как человеку мне этот «развод» не нравится. Какая-то невежливо-невоспитанная фигня. А вот как журналисту…

Слушайте, у нас теперь с осени будет «Трусова против Тутберидзе»! Воспитание воспитанием, но более заманчивой афиши лично я придумать не могу.