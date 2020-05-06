«Готов поспорить, Плющенко загубит девочку 100%». Люди рыдают из-за ухода Трусовой от Тутберидзе - Советский спорт
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06 мая 2020 20:30Фигурное катаниеСергеев Иван

«Готов поспорить, Плющенко загубит девочку 100%». Люди рыдают из-за ухода Трусовой от Тутберидзе

Судя по реакции в инстаграме Этери Тутберидзе, большинство россиян негативно восприняли переход 15-летней Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко. Для многих это стало чуть ли не личной трагедией.

Напомним, наш знаменитый тренер оперативно отреагировала на уход одной из своих самых талантливых воспитанниц в академию двукратного олимпийского чемпиона. Вот что написала Тутберидзе в своем инстаграме:

Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути.

Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаем часть нашей жизни, часть себя.

Посыл очевиден. Не сказав ни единого дурного слова в адрес ученицы и тренера Сергея Розанова, который проследовал в том же направлении, Тутберидзе намекнула на то, что оба руководствовались финансовым мотивом. Говоря по-простому, академия Плющенко перекупила талантливую фигуристку, считающуюся будущим России. Скорее – не напрямую, а через родителей, но сути дела это не меняет.

Под заявлением Тутберидзе тут же посыпались тысячи комментариев. И общее настроение тоже очевидно – переход Трусовой к Плющенко воспринят болельщиками крайне негативно.

А общий смысл был достаточно точно сформулирован в одном из самых первых комментариев. Вот он.

im_stanim:
 Готов поспорить Плющенко загубит девочку 100%. Но это лишь мое скромное мнение.

Это мнение разделили очень многие. Судите сами.

mary_artistia:
 Как жаль, вероятнее всего, чемпионкой Саша уже не будет. Талантливая и бесстрашная девочка, но родители решили ее судьбу.

newbeautifullife2020:
Плющенко, как только может, вставляет палки в работу команды.

tanya190484:
 Терпения вам! Мы всегда будем помнить, с кем Саша начала прыгать четверные.

olyak777_:
 Вы намекаете, что Сашу купили?

isaeva_ancha:
 А кто вышел из команды Плющенко? Кроме его сына, выступающего в шоу. Или я что-то упустила? И что за команда у него? Готовых и ярких спортсменов, конечно, проще забрать и от своего имени представить на соревнованиях...

pashkova4331:
 Почему родители такие недалекие? Ладно бы к Пановой ушла. Женя не тренер и никогда им не будет. При всем моем уважении к нему как фигуристу.

И так далее и тому подобное до бесконечности... Но были и те, кто пытался сохранить самообладание.

irishka531:
 Пусть все сложится и у команды Этери Георгиевны, и у новой команды Саши!

dnemranshe:
Глупо, конечно, со стороны Саши, но что поделать... Удачи ей, теперь она девочке очень пригодится.

А иногда в поток вклинивались комментарии против Тутберидзе, как, например, вот такой.

vixx.keii:
 Ну, как обычно, у вас всегда все виноваты, только не вы. Все ушедшие от Тутберидзе продажные, ленивые, бесхребетные, неблагодарные… Старая песня. Только вот от хороших людей, хорошего отношения, от любви, от внимания никто никогда не уходит...

Подобные редкие реплики тонули в море всенародного плача. Хотя из песни слов не выкинешь. Ведь Трусова далеко не первая феноменальная фигуристка, покинувшая команду Тутберидзе. Да, у уходивших дальнейшая карьера не складывалась. Но ведь почему-то же они уходили. И дело, видимо, не только в деньгах.

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