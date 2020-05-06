«Готов поспорить, Плющенко загубит девочку 100%». Люди рыдают из-за ухода Трусовой от Тутберидзе

Напомним, наш знаменитый тренер оперативно отреагировала на уход одной из своих самых талантливых воспитанниц в академию двукратного олимпийского чемпиона. Вот что написала Тутберидзе в своем инстаграме:

– Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути.

Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения – это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаем часть нашей жизни, часть себя.

Посыл очевиден. Не сказав ни единого дурного слова в адрес ученицы и тренера Сергея Розанова, который проследовал в том же направлении, Тутберидзе намекнула на то, что оба руководствовались финансовым мотивом. Говоря по-простому, академия Плющенко перекупила талантливую фигуристку, считающуюся будущим России. Скорее – не напрямую, а через родителей, но сути дела это не меняет.

Под заявлением Тутберидзе тут же посыпались тысячи комментариев. И общее настроение тоже очевидно – переход Трусовой к Плющенко воспринят болельщиками крайне негативно.

А общий смысл был достаточно точно сформулирован в одном из самых первых комментариев. Вот он.

im_stanim:

– Готов поспорить – Плющенко загубит девочку 100%. Но это лишь мое скромное мнение.

Это мнение разделили очень многие. Судите сами.

mary_artistia:

– Как жаль, вероятнее всего, чемпионкой Саша уже не будет. Талантливая и бесстрашная девочка, но родители решили ее судьбу.

newbeautifullife2020:

– Плющенко, как только может, вставляет палки в работу команды.

tanya190484:

– Терпения вам! Мы всегда будем помнить, с кем Саша начала прыгать четверные.

olyak777_:

– Вы намекаете, что Сашу купили?

isaeva_ancha:

– А кто вышел из команды Плющенко? Кроме его сына, выступающего в шоу. Или я что-то упустила? И что за команда у него? Готовых и ярких спортсменов, конечно, проще забрать и от своего имени представить на соревнованиях...

pashkova4331:

– Почему родители такие недалекие? Ладно бы к Пановой ушла. Женя – не тренер и никогда им не будет. При всем моем уважении к нему как фигуристу.

И так далее и тому подобное до бесконечности... Но были и те, кто пытался сохранить самообладание.

irishka531:

– Пусть все сложится и у команды Этери Георгиевны, и у новой команды Саши!

dnemranshe:

– Глупо, конечно, со стороны Саши, но что поделать... Удачи ей, теперь она девочке очень пригодится.

А иногда в поток вклинивались комментарии против Тутберидзе, как, например, вот такой.

vixx.keii:

– Ну, как обычно, у вас всегда все виноваты, только не вы. Все ушедшие от Тутберидзе – продажные, ленивые, бесхребетные, неблагодарные… Старая песня. Только вот от хороших людей, хорошего отношения, от любви, от внимания никто никогда не уходит...

Подобные редкие реплики тонули в море всенародного плача. Хотя из песни слов не выкинешь. Ведь Трусова – далеко не первая феноменальная фигуристка, покинувшая команду Тутберидзе. Да, у уходивших дальнейшая карьера не складывалась. Но ведь почему-то же они уходили. И дело, видимо, не только в деньгах.