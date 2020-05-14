Девочки, не ссорьтесь! Как повздорили Тарасова и Роднина и как нам помирить их - Советский спорт
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14 мая 2020 15:30Фигурное катаниеЯременко Николай

Девочки, не ссорьтесь! Как повздорили Тарасова и Роднина и как нам помирить их

Главный редактор «Советского спорта» – об очередном громком скандале последних суток.

Фигурное катание – зона повышенной чувствительности. Здесь любое телодвижение может отзываться такими землетрясениями и цунами, что мало никому не покажется. Уйдет спортсмен от одного тренера к другому – миллионы постов, лайков, репостов, рукоплесканий и проклятий. Позволит журналист высказать свое личное мнение – затравят и его самого, и его начальников так, что не остаеся ничего как кроме как расстаться с рабочим местом. Знаю одного автора из уже, к сожалению, не существующего журнала, который позволил себе заголовок «Вращение малолетних». Просто красивый заголовок к фотографиям девочек-фигуристок (а они сегодня к достижению совершеннолетия, как известно, становятся бабушками-пенсионерками), но по инициативе одного прославленного тренера весь мир фигурного катания навсегда прекратил контакты с этим журналом и с его журналистами.

То, как жестко выступила Татьяна Анатольевна Тарасова, прославленный тренер, по поводу Ирины Родниной, пересказывать не будем – там поднят и национальный вопрос, и тема ухода родителей, и работа в Госдуме, и многое из того, что обычно люди держат в себе. Говорю это без осуждения: каждый из нас имеет право свободно выражать свои мысли. И даже рассказ о том прошлом, которое минуло 20 лет назад, у каждого может быть свой. Потому что нет, как известно, более лживого жанра, чем честные и искренние мемуары.

А спустя сутки последовал ответ Ирины Родниной, прославленной фигуристки. Разумеется – по поводу Татьяны Тарасовой. В ответ на «Она вообще вздорная, Ира» последовало «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело».

Вы знаете, проще всего сейчас было бы «сорвать хайп», принять чью-то сторону, как уже очень многие сделали в соцсетях. Мы же чем дальше, тем больше засасываемся в какую-то воронку, из которой нет выхода. У каждого есть тот объем знаний о коллегах, друзьях и врагах, который хочется при случае вывалить на суд общественности – мол, мне скрывать нечего, пусть читают. И если еще не так давно мы держали рот на замке, то сейчас будто бы какие-то тормоза сорвало у всех. А ведь это только первые месяцы карантина и самоизоляции! Что будет дальше? И с чем мы выйдем рано или поздно? Ведь в эпоху всеобщей опасности и глобальной угрозы какие-то другие инстинкты должны начинать управлять нами?

Татьяна и Ирина! Вы – наше общенародное достояние. С этим никто спорить не будет, правда? Вы столько сделали для спорта и для нашей страны, что ничем это не перечеркнуть и не замазать. Вы – наши скрепы в фигурном катании! Помириться вы точно не помиритесь, но так хотя бы не ссорьтесь так громко и публично! А нашим коллегам – огромная просьба. Не надо ловить «минутный хайп»: звонить фигурантам скандала и подначивать новыми вопросами – а как Вы, дескать, прокомментируете ее реакцию?

Давайте жить дружно. Мы еще со смертельной эпидемией не разобрались. Пусть хоть фигурное катание нас радует.

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