Загитову оставили в сборной и дали шанс вернуться. Но только в этом году

Последний раз олимпийская чемпионка Пхенчхана выходила на соревновательный лед 7 декабря в Турине. Тогда Загитова недокрутила шесть прыжков, заняла в произвольной программе последнее место и вскоре объявила, что берет паузу в выступлениях. С тех пор - никаких вестей о ее возвращении. Известно лишь, что фигуристка, которой 18 мая исполнится 18, летом собиралась поступать в институт, но сейчас и эта история оказалась в подвешенном состоянии из-за коронавируса. Пока совершенно непонятно, когда и как школьники будут сдавать выпускные экзамены, а потом зачисляться в вузы.

Тем не менее, наша национальная федерация включила Загитову в предварительный состав сборной. Спрашивается, зачем?

В этом списке - 24 места, по шесть в каждом из видов катания. Никакого отношения к реальной сборной, которая будет представлять Россию на ЧЕ и ЧМ, он не имеет, туда отбираются через чемпионат страны в декабре. Присутствие же в летнем, первичном составе дает формальную гарантию участия в серии Гран-при, куда наши лучшие фигуристы попадают все равно (и не по шесть, а больше), а еще - зарплату от министерства спорта. Если не ошибаюсь, речь идет примерно о 150 тысячах рублей в месяц.

УТВЕРЖДЕННЫЕ КАНДИДАТЫ В СБОРНУЮ РОССИИ-2020/21

ЖЕНЩИНЫ

В ЧР ЧЕ ГП РС ЛР Алена Косторная 16 2 1 1 1 247,59 Анна Щербакова 16 1 2 3 (3) 3 (3) 240,92 Александра Трусова 15 3 3 2 (2) 2 (2) 241,02 Елизавета Туктамышева 23 4 - 9 (5) 9 (5) 234,43 Евгения Медведева 20 - - 10 (6) 6 (4) 225,76 Алина Загитова 17 - - 5 (4) 10 (6) 238,43

Запасные

Ксения Синицына 15 5 - - 11 (7) 215,58 Анастасия Гулякова 17 7 - - 23 (8) 200,11 Софья Самодурова 17 9 - 14 (7) 36 (11) 213,84

МУЖЧИНЫ

В ЧР ЧЕ ГП РС ЛР Дмитрий Алиев 20 1 1 6 (2) 5 (1) 272,89 Артур Даниелян 16 2 2 - 20 (4) 246,74 Александр Самарин 21 3 10 4 (1) 9 (2) 269,84 Макар Игнатов 19 4 - 12 (3) 14 (3) 252,87 Андрей Мозалев 17 5 - - 22 (5) 245,09 Петр Гуменник 18 7 - 31 (7) 232,39

Запасные

Антон Шулепов 24 8 - 28 (6) 45 (10) 230,30 Роман Савосин 20 - - 40 (7) 101 (15) 229,28 Михаил Коляда 25 - - - - 274,37

ПАРЫ

В ЧР ЧЕ ГП РС ЛР Александра Бойкова/Дмитрий Козловский 18/20 1 1 4 (2) 1 234,58 Евгения Тарасова/Владимир Морозов 25/27 2 2 7 (4) 3 (2) 228,47 Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин 17/20 3 3 6 (3) 7 (4) 206,56 Анастасия Мишина/Александр Галлямов 19/20 4 - 3 (1) 6 (3) 210,18 Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов 17/18 6 - - 11 (5) 199,21 Алина Пепелева/Роман Плешков 16/19 5 - - 17 (6) 188,79

Запасные

Ясмина Кадырова/Иван Бальченко 15/20 - - - - -

ТАНЦЫ

В ЧР ЧЕ ГП РС ЛР Виктория Синицина/Никита Кацалапов 25/28 1 1 6 (2) 2 (1) 220,42 Александра Степанова/Иван Букин 24/26 2 3 4 (1) 4 (2) 211,29 Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро 25/29 3 6 15 (3) 17 (4) 188,03 Аннабель Морозова/Андрей Багин 19/24 4 - - 14 (3) 191,71 Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин 19/23 5 - 24 (6) 37 (9) 179,78 Софья Шевченко/Игорь Еременко 18/22 6 - 23 (5) 26 (6) 178,08

Запасные

Ксения Конкина/Павел Дрозд 18/24 8 - - 25 (5) 178,43 Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов 20/23 9 - 20 (4) 31 (8) 172,93 Елизавета Худайбердиева/Егор Базин 17/24 - - - - -

В – возраст, ЧР – место на чемпионате России-2019/20, ЧЕ – место на чемпионате Европы-2019/20, ГП – место в серии Гран-при-2019/20 (в скобках – среди российских фигуристов), РС – место в мировом сезоне-2019/20 по лучшей сумме двух программ на международных турнирах (в скобках – среди российских фигуристов, претендующих на место во «взрослой» сборной-2020/21), ЛР – лучшая сумма двух программ на международных турнирах за всю карьеру.

ДО ДЕКАБРЯ ЗАГИТОВУ ПОДОЖДУТ. ДАЛЬШЕ - ВРЯД ЛИ

Год назад все шесть одиночниц из нынешнего состава – Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова – тоже были включены в команду. Разница лишь в том, что тогда к ним в виде исключения (за счет какого-то из парных видов) добавили седьмую, действующую чемпионку Европы Софью Самодурову. Сейчас же исключений делать не стали, хотя, к примеру, у Ксении Синициной, набиравшей в минувшем сезоне за 215 баллов, были основания рассчитывать на «ставку» в сборной. Однако хлебное место все-таки осталось за Загитовой.

Причин тут может быть две. Либо исполком ФФККР владеет информацией, что Алина действительно собирается вернуться, либо, если такой информации нет, федерация решила все равно дать ей шанс – своего рода приманку. Тем более, что шанс этот – скорее всего, последний. Дальше нас ждет олимпийский сезон, в котором вряд ли кто-то захочет заниматься благотворительностью, а кроме того, перерастет возрастной ценз Камила Валиева, и в сборной станет гораздо теснее. Представьте, какой сейчас поднялся бы скандал, оставь ФФККР Загитову в сборной не за счет Синицыной, при всем к ней уважении, а кого-то из признанных звезд калибра Туктамышевой или Медведевой? Так вот: через год выбирать между ними, так или иначе, придется. И если Загитова не вернется теперь, то в 2021-м уже будет очевидной кандидаткой №1 на роль крайней-отцепленной.

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова на днях заявила в интервью РБК, что не верит в возвращение Загитовой. Федерация рассудила иначе. А кто из них прав, мы узнаем максимум через полгода, на чемпионате России в Челябинске. Если Алина туда приедет и будет кататься, значит, ее карьера спортсменки продолжается. Нет – боюсь, о фигуристке по фамилии Загитова нам тогда придется окончательно забыть. Кстати, именно в Челябинске ожидается дебют Валиевой на «взрослом» национальном первенстве. В конце апреля ей исполнилось 14, и по внутренним правилам Камила на ЧР теперь проходит.

Из состава сборной по другим видам бросается в глаза резкое обновление мужской команды. Двукратному чемпиону страны Михаилу Коляде, целиком пропустившему сезон-2019/20 из-за болезни, нашлось место только в запасе, а Сергея Воронова с Андреем Лазукиным не пустили даже на скамейку, их в списке просто нет. Зато там есть Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, выступающие вместе лишь год и не имеющие в активе ни одного международного турнира. Словно в российском парном катание классные дуэты вдруг перевелись.

Впрочем, не будем придираться к мелочам. Резерв - это всего лишь резерв, а предварительный состав – всего лишь предварительный, не более. Зато теперь мы точно знаем: вопрос с возвращением Загитовой все еще открыт.