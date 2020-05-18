«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие

Одной из первых подругу поздравила Диана Дэвис – дочь Этери Тутберидзе, подготовившей Загитову к победной Олимпиаде в Пхенчхане. Диана (которая сама выступает в паре с Глебом Смолкиным) сделала это в стихах:

«Своей подруге милой

Так хочется мне пожелать,

Чтоб родные рядом были,

Чтоб не смела унывать.

Будь прелестна, словно ангел,

Будь здорова, будь стройна.

А любовь пусть не обманет.

Ты для счастья рождена!»

У этого послания было поэтическое продолжение. Стихами Алину с совершеннолетием поздравила Этери Георгиевна от лица всей группы, где Загитова училась кататься:

«Тебе сегодня восемнадцать,

Взрослеть, казалось бы, пора,

Но мы желаем не стесняться

Быть и ребенком иногда.

Желаем радоваться жизни,

Ценить природы чистоту,

Гордиться и любить Отчизну,

Своих родных, свою семью.

Найди свой путь, свое призвание,

Своей достигни высоты.

Пусть все исполнятся желания,

Пускай все сбудутся мечты».

Отдельное поздравительное фото с Алиной появилось и в сториз персонального инстаграма Тутберидзе.

Поблагодарив своего тренера, сама Загитова вышла в прямой эфир Первого канала и рассказала о том, как будет праздновать.

– Обычно я не отмечаю дни рождения, потому что тренировки, но сейчас самоизоляцию, так что отпразднуем вместе с семьей, – призналась Алина телевизионщикам. – Однако и о подготовке к ЕГЭ не забываю. Сегодня опять будет занятие… Покушать? Ни для кого не секрет, что я люблю сладкое. Чуть-чуть тортика съем. Хотя сейчас надо ограничивать себя в еде, чтобы сохранить форму. Впрочем, 18 лет один раз бывает. Можно сделать исключение…

Свои поздравления через издание Sport24 фигуристке передал хореограф Алексей Железняков, тот самый член команды Тутберидзе, который схлестнулся в соцсетях с Евгением Плющенко и Яной Рудковской после решения Александры Трусовой сменить тренеров:

«Алиночка, с днем рождения дорогая, твоя команда всегда с тобой, благодарю за твой труд, за твою преданность спорту и команде, ты наша гордость и гордость страны!

Всегда успеха во всем, конечно, сибирского здоровья и буддийского спокойствия, будь просто по-человечески счастлива, наше солнце!»

Не оставили без внимания совершеннолетие олимпийской чемпионки Татьяна Тарасова и Илья Авербух, пожелавшие Загитовой «счастливой жизни» и «сил и мотивации, если она захочет продолжить карьеру». Напомним, ранее фигуристка объявляла о приостановке выступлений. Однако недавно ее фамилия оказалась в списке кандидатов в сборную России на сезон-2020/21.

…Тем временем именинница вместе со своей сестрой Сабиной (которая составляет ей компанию в самоизоляции) исполнили танец на фоне подарков, поток которых не иссякает.