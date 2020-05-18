«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие

Одной из первых подругу поздравила Диана Дэвис – дочь Этери Тутберидзе, подготовившей Загитову к победной Олимпиаде в Пхенчхане. Диана (которая сама выступает в паре с Глебом Смолкиным) сделала это в стихах:
«Своей подруге милой
Так хочется мне пожелать,
Чтоб родные рядом были,
Чтоб не смела унывать.
Будь прелестна, словно ангел,
Будь здорова, будь стройна.
А любовь пусть не обманет.
Ты для счастья рождена!»
У этого послания было поэтическое продолжение. Стихами Алину с совершеннолетием поздравила Этери Георгиевна от лица всей группы, где Загитова училась кататься:
«Тебе сегодня восемнадцать,
Взрослеть, казалось бы, пора,
Но мы желаем не стесняться
Быть и ребенком иногда.
Желаем радоваться жизни,
Ценить природы чистоту,
Гордиться и любить Отчизну,
Своих родных, свою семью.
Найди свой путь, свое призвание,
Своей достигни высоты.
Пусть все исполнятся желания,
Пускай все сбудутся мечты».
Отдельное поздравительное фото с Алиной появилось и в сториз персонального инстаграма Тутберидзе.
Поблагодарив своего тренера, сама Загитова вышла в прямой эфир Первого канала и рассказала о том, как будет праздновать.
– Обычно я не отмечаю дни рождения, потому что тренировки, но сейчас самоизоляцию, так что отпразднуем вместе с семьей, – призналась Алина телевизионщикам. – Однако и о подготовке к ЕГЭ не забываю. Сегодня опять будет занятие… Покушать? Ни для кого не секрет, что я люблю сладкое. Чуть-чуть тортика съем. Хотя сейчас надо ограничивать себя в еде, чтобы сохранить форму. Впрочем, 18 лет один раз бывает. Можно сделать исключение…
Свои поздравления через издание Sport24 фигуристке передал хореограф Алексей Железняков, тот самый член команды Тутберидзе, который схлестнулся в соцсетях с Евгением Плющенко и Яной Рудковской после решения Александры Трусовой сменить тренеров:
«Алиночка, с днем рождения дорогая, твоя команда всегда с тобой, благодарю за твой труд, за твою преданность спорту и команде, ты наша гордость и гордость страны!
Всегда успеха во всем, конечно, сибирского здоровья и буддийского спокойствия, будь просто по-человечески счастлива, наше солнце!»
Не оставили без внимания совершеннолетие олимпийской чемпионки Татьяна Тарасова и Илья Авербух, пожелавшие Загитовой «счастливой жизни» и «сил и мотивации, если она захочет продолжить карьеру». Напомним, ранее фигуристка объявляла о приостановке выступлений. Однако недавно ее фамилия оказалась в списке кандидатов в сборную России на сезон-2020/21.
…Тем временем именинница вместе со своей сестрой Сабиной (которая составляет ей компанию в самоизоляции) исполнили танец на фоне подарков, поток которых не иссякает.
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Они снова станцевали! 🤩 #happy18queenZagitova
Публикация от It’s all about Alina Zagitova (@teamzagitova)