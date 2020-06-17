Липницкая беременна, Сотникова голодает, Хабиб интригует, «Бавария» – чемпион

Тем временем другая чемпионка Сочи – Аделина Сотникова – выложила в инстаграме фото с подписью «Посмотрим, на сколько меня хватит». В обсуждении выяснилось, что фигуристка объявила голодовку и два дня уже ничего не ест. Цель – не есть три дня. Посмотрим, на сколько ее хватит.

Объявить о скором рождении ребенка олимпийской чемпионке Сочи в командном турнире пришлось чуть раньше, чем она собиралась. Юлия и ее бойфренд Владислав Тарасенко (тоже фигурист) планировали сделать совместное заявление на одном из ТВ-каналов, которому отдали (или продали?) эксклюзив. Однако вчера информация о беременности появилась совсем не на том канале: на странице в прошлом журналиста, а ныне агента Андрея Митькова. Скрывать дальше интересное положение не имело смысла, и Липницкая подтвердила эту новость.

Благодаря победе над «Вердером» в 32-м туре мюнхенская «Бавария» оторвалась на недосягаемое расстояние от преследователей и в восьмой раз подряд стала чемпионом Германии. Победный гол забил лучший бомбардир команды Роберт Левандовски. Правда, серебряную салатницу, полагающуюся чемпионам, мюнхенцы получат лишь после окончания чемпионата бундеслиги. Не хватало вчера и другого непременного элемента праздничного антуража – пивного душа. Но таковы коронавирусные реалии: под запретом даже пиво.

НУРМАГОМЕДОВ СКОРО РАССКАЖЕТ О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Хабиб опубликовал в инстаграме фото с бойцами Зубайрой Тухуговым и Абубакаром Нурмагомедовым. Подпись под снимком гласит: «Эти двое хотят все лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь) пожелаем им удачи. А насчет своего будущего я скоро сделаю заявление».

Прямо скажем, стало тревожно. Ведь и сам Хабиб должен был отстаивать свой титул чемпиона UFC в легком весе в бою против Джастина Гэтжи именно в сентябре. Судя по этим словам, мы его так рано в деле не увидим (что совершенно понятно, учитывая тяжелую болезнь отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова). Вопрос, увидим ли мы его в октагоне вообще...

Что касается Гэтжи, то он вчера больше говорил не о Хабибе, а о Коноре. «Если в нашем поединке с Хабибом выиграю я, то Макгрегор точно вернется, – заявил американец. – Он добился всего, снимаю перед ним шляпу, но при этом жду не дождусь, когда смогу ударить его по лицу».

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ США СОСТОИТСЯ

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в твиттере опубликовал сообщение о том, что US Open будет проведен в намеченные сроки, то есть с 31 августа по 13 сентября. При этом матчи турнира «Большого шлема» будут проходить без зрителей, но с массой дополнительных мер безопасности. Однако даже с учетом этих мер (а в некоторых случаях именно из-за них) турнир не досчитается многих звезд. US Open собираются пропустить первая ракетка мира Новак Джокович, прошлогодний победитель турнира Рафаэль Надаль, а также Доминик Тим, Александр Зверев, Григор Димитров и второй номер женского рейтинга Симона Халеп. А вот Андрей Рублев уверяет, что поедет в Нью-Йорк в любом случае. При этом россиянин выступает против того, чтобы проводить матчи из трех сетов. По его мнению, на турнире «Большого шлема» могут быть только игры из пяти партий.