Рейтинг наездов. Бабки Трусовой, тотальный допинг в ММА, черная революция в НБА

Комментировать громкие события в спорте сегодня стало модным. Вот и на тему ухода юной звезды от Тутберидзе кто только из людей фигурного катания не отреагировал. Но в данном случае можно между строк прочитать недобрые чувства по отношению к Александре. Мол, погналась за бабками. Можно подумать, что все остальные трансферы в мире спорта преследует другую цель.

Российский тренер по фигурному катанию Гончаренко высказала свое мнение по поводу недавнего перехода Трусовой от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко . Гончаренко спросили, верит ли она в то, что Тутберидзе уделяла мало внимания своей 15-летней воспитаннице. «Решение, как полагаю, принимали родители. Сейчас люди зациклены на деньгах», – постановила Инна.

Когда била рекорды уже среди взрослых, ни папа, ни мама не говорили, что Тутберидзе внимания дочке не уделяла. Ну скажите честно: нам в другом месте просто дали больше бабла, поэтому и уходим.

2-е место

Арман ЦАРУКЯН о ММА в России:

В России 90-95 процентов бойцов MMA сидят на допинге.

Российский боец легкой весовой категории рассказал YouTube-каналу «Вестник MMA», что в стране сплошь и рядом коллеги по цеху принимают запрещенные препараты. «Почему иногда у российских бойцов не идет в UFC? Потому что существует запрет на допинг. Если честно, то в России 90-95 процентов бойцов сидят на допинге. Как бы мы не хотели говорить об этом, это правда».

Однако. Хотелось бы подробностей и продолжения истории. Явки, адреса, имена. Кто-то считал процент уколовшихся, нанюхавшихся, наевшихся? Пока нет фамилий, эта информационная «бомба» будет тихо лежать на своей полочке, никому не мешая. Нет, не призываю не верить бойцу Царукяну. Просто без конкретных случаев с доказательствами все эти разоблачения так и останутся интернетовской болтовней.

3-е место

Кайри ИРВИНГ о создании новой лиги в противовес НБА

Точной цитаты разыгрывающего «Бруклин Нетс», который предложил игрокам создать новую баскетбольную лигу, независимую от НБА, нет. О такой инициативе Ирвинга сообщил журналист New York Daily News Стефан Бонди в твиттере. Но пусть эта цитата будет выглядеть, например, так: «Пора положить конец господству белых ублюдков, которые владеют баскетбольными клубами. В клубах новой лиги, которую мы построим на обломках НБА, будут только черные хозяева».

Надеюсь, я не слишком переврал в попытке продолжить мысли уважаемого баскетболиста. Мне почему-то кажется, что именно в этом направлении они и двигались. После утечки информации в СМИ Ирвинг тут же покинул групповой чат «Нетс». То ли испугался, то ли что? Посчитал, что большие дела делаются в тайне?

Ребятки заигрались в своих протестах и требованиях все новых преференций для темнокожих спортсменов. Можно подумать, что нынешние баскетболисты-афроамериканцы из НБА обижены жизнью. Все они получают баснословные деньги в лиге, которую организовали и раскрутили многие белые люди. Очевидно, по мнению Ирвинга и Ко, пора подвинутся этим гражданам и поделиться.

Вам это ничего не напоминает из истории государства российского начала XX века? Мы наш, мы новый мир построим… Требования включать повсеместно чернокожих спортсменов и функционеров звучат все более громче. И это уже напоминает настоящий расизм. Квота на черных должна стать заменой профессиональной конкуренции за место в составе клуба или должности в организации?

Ирвинг также активно призывает бойкотировать возобновление сезона-2019/20 в Орландо, выступая против расовой несправедливости в связи с гибелью при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Какая тут связь с баскетболом, из России не очень понятно. Коалиция игроков под руководством Кайри (а их больше 100) обеспокоена риском получить травму и непрекращающейся пандемией коронавируса в США. И этим они объясняют свою позицию против рестарта сезона. Но почему-то другие лиги в Штатах и остальном мире свои чемпионаты с радостью решили доиграть.

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли, возглавляющий коалицию игроков НБА вместе с Ирвингом, так прокомментировал требования «группы товарищей».

«Нам нужно найти способ добиться большего. Устраивать перформансы во время гимна, носить футболки – это замечательно, но мы должны увидеть реальные действия со стороны лиги в борьбе с расизмом. НБА обязана нашему сообществу и должна расширить наши возможности, потому что мы сделали их бренд успешным и популярным. Если они реально заботятся о нас, то не будут оставаться в тени и молчать».

А что ж вы сами молчите, когда миллионы африканцев гибнут ежегодно от голода и болезней на Черном континенте? Или те черные не совсем правильные, не чета преступнику-рецидивисту Флойду? Как хотите, но антирасистский протест-2020 явно с политическим душком.

4-е место

Льюис ХЭМИЛТОН о сносе памятников в Англии:

Статуя работорговца Колстона повалена. Наша страна чтила память человека, который торговал африканскими рабами. Так же нужно поступить со статуями всех расистов, кто делал деньги на торговле людьми.

Шестикратный чемпион Формулы-1 не только говорит, но и действует все более активно в своем протестном настроении. Пилот «Мерседеса» намерен устроить акцию в честь движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), которое охватило мир после гибели Джорджа Флойда. Британец собирается встать на колено на открытии сезона Ф-1, чтобы поддержать протесты, и призывает к этому всех своих коллег по гоночному цеху.

Как поступят гонщики и персонал команд, скоро узнаем. А вот насчет памятников – это, конечно, опасная затея. Если мы в России начнем перечислять, кого продавали, угнетали, убивали многие наши политические деятели прежних эпох, увековеченные ныне в граните, то в России останутся только монументы Пушкину с Лермонтовым, да Толстому с Тургеневым. И никаких политиков.

Достоевского тоже запретят – за Раскольникова, так как может попасть под шок-контент. Все-таки с топором напал на старушку. А Маяковский призывал дать слово маузеру, что попахивает призыву к насилию. Александр Сергеевич, правда, тоже может под статью угодить за неуважение властей. Но у него есть смягчающие обстоятельства – дед был негром. А в наше время, скоро может так статься, это будет очень нужная строка в биографии.

5-е место

Дональд ТРАМП о сборной США по футболу:

Больше не буду смотреть их матчи!

Президент США написал этот гневный пост в своем твиттере после того, как Федерация футбола страны разрешила вставать на колено во время исполнения государственного гимна в знак протеста. 11 июня она отменила правило, которое было введено в 2017 году после того, как футболистка Меган Рапино встала на колено во время гимна в матче с командой Таиланда.

ФИФА тут же отреагировала на высказывания Трампа, заявив, что «решительно выступает за терпимость, взаимное уважение и здравый смысл при обсуждении таких важных вопросов». Куда уж важнее, когда предлагают измазать в грязи один из символов государственности, коим несомненно является гимн страны.

Завтра пожелают прилепить фразу на флаге и покрасить в цвета радуги герб? Кто-то должен положить этому конец, иначе конец наступит государству.