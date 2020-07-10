Хватит отрубать старт сезона по частям. Предлагаем Гран-при из трех спаренных этапов

Также ISU не побоялась, пусть и с пометкой «предварительно», опубликовать города, которые должны в октябре-ноябре принять отборочные турниры «взрослого» Гран-при. По сравнению с минувшим сезоном географических изменений там почти нет: опять Лас-Вегас, Москва, Келуона и Гренобль, только китайский и японский этапы переехали «за угол», оставшись внутри своих стран.

В серии «Челленджер», также традиционно открывающей сезон,пострадали два стартовых этапа из десяти: словацкий отменен, китайский – перенесен. Теперь «линия фронта» проходит по юниорскому Гран-при в Будапеште и «челленджеру» в канадском Оуквилле, стартующим 9 и 17 сентября соответственно.

Это уже третий турнир серии, от которого решено отказаться. Ранее аналогичным образом были «ампутированы» соревнования в Канаде и Словакии. Правда, один потерянный «сустав» ISU удалось оперативно заменить этапом-протезом в Риге, и на данный момент расписание серии насчитывает не четыре, а пять отборочных турниров вместо обычных семи. По информации агентства «РИА Новости» вопрос с отменой юниорского Гран-при целиком на совете обсуждался, но пока решили не спешить.

Заседание совета состоялось в понедельник, но Международный союз конькобежцев только теперь разродился хоть какой-то информацией из серии «ни о чем». ISU лишь сообщил, что точечные изменения в правилах , принятые в мае и приостановленные в июне, точно не будут действовать в сезоне-2020/21. И все, больше ни единого слова – например, про календарь этого сезона. Хотя на прошлой неделе было объявлено об отмене этапа юниорского Гран-при в японской Йокогаме, запланированного на 16-19 сентября.

9-12 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 1. Будапешт (Венгрия)

17-19 сентября. Челленджер. Этап 1. Оуквилл (Канада)

23-26 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 2. Острава (Чехия)

23-27 сентября. Челленджер. Этап 2. Оберстдорф (Германия)

30 сентября – 3 октября. Юниорский Гран-при. Этап 3. Ташкент (Узбекистан)

7-10 октября. Юниорский Гран-при. Этап 4. Любляна (Словения)

8-11 октября. Челленджер. Этап 3. Эспо (Финляндия)

14-17 октября. Юниорский Гран-при. Этап 5. Рига (Латвия)

15-17 октября. Челленджер. Этап 4. Будапешт (Венгрия)

23-25 октября. Гран-при. Этап 1. Лас-Вегас (США)

29 октября – 1 ноября. Челленджер. Этап 5. Алма-Ата (Казахстан)

30 октября – 1 ноября. Гран-при. Этап 2. Келуона (Канада)

6-8 ноября. Гран-при. Этап 3. Чунцин (Китай)

12-15 ноября. Челленджер. Этап 6. Варшава (Польша)

13-15 ноября. Гран-при. Этап 4. Гренобль (Франция)

20-22 ноября. Гран-при. Этап 5. Москва (Россия)

23-30 ноября. Челленджер. Этап 7. Инсбрук (Австрия)

27-29 ноября. Гран-при. Этап 6. Осака (Япония)

2-5 декабря. Челленджер. Этап 8. Загреб (Хорватия)

10-13 декабря. Гран-при. Финал. Пекин (Китай)

22-27 декабря. Чемпионат России. Челябинск

25-31 января. Чемпионат Европы. Загреб (Хорватия)

8-14 февраля. Чемпионат четырех континентов. Сидней (Австралия)

1-7 марта. Чемпионат мира среди юниоров. Харбин (Китай)

22-28 марта. Чемпионат мира. Стокгольм (Швеция)

Этап серии «Челленджер» в Пекине перенесен с 9-13 сентября на неопределенный срок

ПРИ ПУСТЫХ ТРИБУНАХ НЕТ СМЫСЛА ЛЕТАТЬ ИЗ СТРАНЫ В СТРАНУ

Кто знает, сколько еще продлится эта рубка календаря по-живому мелкими ломтиками. Ключевым рубежом тут, видимо, станут первые, североамериканские этапы «взрослого» Гран-при. Решение по стартовому турниру в Лас-Вегасе должно быть принято до конца июля, так что толочь воду в ступе, затягивая ситуацию в надежде непонятно на что, ISU осталось недолго.

Уже сейчас понятно: даже в случае полного сохранения географии Гран-при-2020, часть этапов, если не все, придется проводить в пустых или почти пустых залах, в чисто телевизионном формате. Спрашивается, зачем тогда фигуристам таскаться по всему миру и выступать в шести разных странах? Ведь главная проблема сейчас - это как раз границы и авиасообщение. Футболисты вон давно поняли, что к чему, и в августе намерены доиграть Лигу чемпионов, не вылезая из Лиссабона. Газон везде газон, а каток – везде каток. Чай не «Формула-1», которой для перемены трасс все-таки приходится постоянно менять место дислокации.

В то же время «фигурке» совсем не обязательно пихать весь Гран-при в один город по футбольному образцу. Раз в зачет серии идут по два этапа, то почему бы не заменить шесть турниров тремя спаренными? Вот вам конкретный вариант: делим всех участников на три группы, свозим их заранее в те три места, куда проще свезти, - и вперед. Собственно, так и до всяких вирусов часто получалось: помните, как в прошлом году Загитова дважды каталась на этапах с Косторной, Туктамышева – с Щербаковой, а Медведева – с Трусовой? Так в чем проблема? Допустим, Китай (чтобы без лишних переездов - там же потом финал в Пекине), Москва и что-нибудь японское. Да, Северной Америке это не понравится, но тут уж ей придется выбирать: или вы готовы этой осенью впускать-выпускать спортсменов в относительно щадящем режиме, или на нет и суда нет.

Любопытно, хватит ли у ISU пороху на подобный эксперимент? Впрочем, Россия без классного фигурного катания все равно не останется, даже если международные турниры отменят сплошным чохом. Мы и внутренними соревнованиями как-нибудь перебьемся.При всех сильнейших уровень там будет о-го-го, на зависть любому Гран-при.