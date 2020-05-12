Новые «расценки» на прыжки от ISU. Разбираемся, что изменилось - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 мая 2020 15:00Фигурное катаниеТигай Лев

Новые «расценки» на прыжки от ISU. Разбираемся, что изменилось

Международный союз конькобежцев утвердил правила одиночного и парного катания на следующий сезон. По сравнению с минувшим там есть несколько отличий.

Шкалу базовой стоимости технических элементов ISU теперь корректирует ежегодно. Но, как и прошлым летом, нынешние новшества носят скорее косметический характер. Ни о каких революциях вроде случившейся два года назад, когда пришлось обнулять списки мировых рекордов, речи не идет.

Основные перемены связаны с прыжками. «Базы» сдвинулись лишь у трех из них и ненамного, на пять-шесть десятых. Все остальные «расценки» остались прежними.

Прыжки, базовая стоимость которых изменится в следующем сезоне

1

Базовая стоимость всех прыжков с более, чем двумя оборотами, в сезоне-2020/21 и диапазоны надбавок-сбавок за исполнение

2

ЛУТЦ ПРИРАВНЯЛИ К ФЛИПУ

Как видите, лутц теряет статус самого дорогого элемента и теперь будет делить это «звание» с флипом. Это так называемые зубцовые прыжки, схожие по технике. Разница между ними в том, что лутц исполняется с внешнего, наружного ребра конька левой ноги, а флип – с внутреннего. Кроме того, в случае с четырьмя (но не с тремя) оборотами вровень к ним по «базе» подтянули прыжок принципиально другого типа – ритбергер.

Не углубляясь в тонкости, судить о которых мне по штату не положено, замечу, что с дилетантской точки зрения коррекция выглядит вполне логично. Четверной лутц за последние годы освоило немало фигуристов, в то время как флип дается единицам, а ритбергер – почти никому. Из россиян его пробовали делать только Александр Самарин и Сергей Воронов, причем без особого успеха, а стабильно исполняет один Юдзуру Ханю. Также это единственный четверной, до сих пор не покорившийся женщинам. Насколько мне известно, на тренировках ритбергер приземляли лишь Александра Трусова да кореянка Ю Юн.

То есть, практика показала: при максимальном числе оборотов соотношение по сложности между разными видами прыжков меняется. Отсюда и новые «расценки» ISU. Причем разница с прежними «базами» настолько мала, что мы ее толком и не заметим. Просто теперь каждый будет прыгать с того ребра, с какого ему удобнее, вот и все. По идее, должно сократиться число падений и мелких судейских придирок, что тоже неплохо.

В общем, мелочь, ерунда, не о чем писать… Но тут вдруг выяснилось, что прыжковые «базы» вовсе не главное новшество правил следующего сезона. Там есть другая «мина», посерьезнее: маленькая буква латинская буква «q», которую я обнаружил в таблицах шкалы стоимостей.

4Александра Трусова

ЗА НЕДОКРУТЫ СТАНУТ НАКАЗЫВАТЬ ЕЩЕ МЕНЬШЕ

Х-м, что за зверь такой – «кью»? Галочка знаю, две галки – тоже знаю, восклицательный знак – «неясное» ребро, е неправильное. А это что еще за Александр Македонский из киношного «Чапаева»? Кто такой, почему не знаю?!

Пришлось лезть в другое коммюнике ISU, вышедшее параллельно с первым туда, где все разъясняется. Оказалось, что «q» первая буква слова quarter, четверть. И обозначает она прыжок, недокрученный ровно на 1/4 оборота.

Раньше разновидностей недокрута было две: «<» (та самая «галка») от четверти до половины, «<<» половина оборота или больше. В первом случае ошибка означала небольшое снижение «базы» и надбавок, во втором – минус целый оборот. Теперь же в эту оценочную шкалу добавлен третий, самый щадящий вид недокрута: «q» оставляет «базу» прыжка нетронутой и лишь лимитирует надбавки за исполнение ISU рекомендует ставить «2», как за одну галочку по старым правилам.

Поясню на конкретном примере. Возьмем, допустим, четверной тулуп. В минувшем сезоне за минимально зафиксированный, спорный недокрут «4T<» сначала снижали «базу» с 9,5 до 7,6 и уж потом вычитали из нее 20 процентов, получая на выходе 6,08. А теперь при «4Tq» будут ставить 9,5х0,8=7,6, на полтора балла больше. Согласитесь, разница существенная.

КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА

Напомню, что год назад ISU уже делал послабление «недокрутчикам», уменьшив тогда сбавки за «<». Но это не очень-то сработало: те, кто в теме, прекрасно помнят, как прошлой осенью технические бригады «придерживали» на этапах Гран-при Елизавету Туктамышеву, Анну Щербакову и даже олимпийскую, прости господи, чемпионку Алину Загитову, вызывая тем самым массу споров и пересудов. Получается, в международной федерации это заметили, запомнили и сделали выводы: они сдвинули регламент в ту же сторону еще дальше.

Вроде все правильно, не придерешься. Хотя при большом желании… Лично меня смущает, что система судейства в фигурном катании год от года становится сложнее, запутаннее и все сильней смахивает на китайскую грамоту, недоступную разуму простых смертных. Все эти «галки», «ребра», теперь вот новорожденное «q» мозги свернешь. Может, плюнуть на всю эту математику и вернуться к старой-доброй «системе 6,0», как советует, например, Алексей Ягудин?..

Ну уж нет! Хватит с нас подковерных таинств прежней «фигурки» вроде приснопамятного дележа олимпийских золотых медалей между нашей и канадской парами в Солт-Лейк-Сити-2002. Плавали-знаем, наелись досыта. Лучше мы посидим да посчитаем десятые с сотыми, как-нибудь не рассыплемся.

Если что я помогу.

Плющенко идет ва-банк. Почему он рискует больше, чем Трусова?

В авангарде – Казань. Рейтинг троек в российских чемпионатах В НХЛ от нечего делать представляют лучшие звенья клубов. «Советский спорт» предлагает топ-10 троек нападения в чемпионатах России. 10.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новые «расценки» на прыжки от ISU. Разбираемся, что изменилось Международный союз конькобежцев утвердил правила одиночного и парного катания на следующий сезон. По сравнению с минувшим там есть несколько отличий. 12.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
ИИХФ опозорилась по самое некуда: цинично унизила Лемье и Харламова – еще и свою историю переврала Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин делится мнением о новой публикации на официальном сайте ИИХФ, где была составлена сборная Канады всех времен. 10.05.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий
«Старостин предлагал Палычу возглавить «Спартак». Сегодня день рождения у Юрия Семина Юрию Палычу Семину исполняется 73 года. Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о самой яркой личности нашего футбола. 11.05.2020 10:00 Футбол Волохов Юрий
Как Щербакова «ушла» от Тутберидзе вслед за Трусовой На персональной странице российской фигуристки Анны Щербаковой появилось сообщение о том, что она покидает группу Этери Тутберидзе. Однако поклонники чемпионки страны переживали недолго. 12.05.2020 11:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Александр Шлеменко: Гэтжи более опасен для Хабиба, чем Тони Бывший российский чемпион Bellator поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 10:30 ММА Усачев Владислав
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Новости
15:55 Олимпиада Песков заразился коронавирусом
15:40 Футбол Евгений Савин: «Крылья Советов» оштрафовали Фролова на 1,4 млн рублей
15:21 Фигурное катание Хореограф группы Тутберидзе: На нас идет массированная атака
15:12 Бокс Холифилд – о бое с Тайсоном: Не знаю, вам лучше спросить об этом у Майка
14:59 Футбол Матч ТВ продолжит показывать главные турниры УЕФА в сезонах 2021-24
14:43 Фигурное катание Арутюнян – о переходе Трусовой к Плющенко: Берете к себе – скажите спасибо тому, кто подготовил
14:26 Футбол Широков объяснил, почему «Локомотив» хочет уволить Семина
14:08 Теннис Веснина – о самоизоляции: Несколько месяцев назад мне бы это очень понравилось (фото)
13:46 Футбол Гацкан изъявил желание войти в тренерский штаб «Ростова»
13:29 ММА Фергюсон потерял первое место в рейтинге UFC, Олейник вошел в топ-10
13:14 ММА Порье – Макгрегору: Закрой свой рот, у тебя всего одна победа в легком весе
12:58 Футбол Форвард «Сочи» Карапетян: Кокорин смог бы закрепиться в «Роме». Уверен на 99 процентов
12:44 Футбол Байрамян выполнил отжимания, усадив на спину свою дочь (видео)
12:22 Хоккей Экс-форвард СКА Лехтеря перешел в «Спартак»
12:08 Футбол Игроки «Ахмата» раздали полторы тонны мяса малоимущим семьям (видео)
11:49 Формула-1 Феттель заявил, что покинет «Феррари» по окончании сезона
11:29 Футбол СМИ: «Барселона» установила ценник на Семеду
11:12 Хоккей Защитник сборной Швеции Пудас стал игроком «Йокерита»
10:55 Футбол Тибо Куртуа: Никогда не говорил, что «Реал» надо объявить чемпионом
10:42 Футбол Агент Озила исключил продление контракта с «Арсеналом»
Vladimir Putin announced the end of the non-working period
Новых случаев заражения COVID-19 не выявлено в Удмуртии 12 мая
Самоизоляция или тюрьма?
В омской БСМП-1 из-за коронавируса закрыли на карантин три отделения
Ограничения в Ростовской области будут действовать минимум неделю
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика