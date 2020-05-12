Новые «расценки» на прыжки от ISU. Разбираемся, что изменилось

Шкалу базовой стоимости технических элементов ISU теперь корректирует ежегодно. Но, как и прошлым летом, нынешние новшества носят скорее косметический характер. Ни о каких революциях – вроде случившейся два года назад, когда пришлось обнулять списки мировых рекордов, – речи не идет.

Основные перемены связаны с прыжками. «Базы» сдвинулись лишь у трех из них и ненамного, на пять-шесть десятых. Все остальные «расценки» остались прежними.

Прыжки, базовая стоимость которых изменится в следующем сезоне

Базовая стоимость всех прыжков с более, чем двумя оборотами, в сезоне-2020/21 и диапазоны надбавок-сбавок за исполнение

ЛУТЦ ПРИРАВНЯЛИ К ФЛИПУ

Как видите, лутц теряет статус самого дорогого элемента и теперь будет делить это «звание» с флипом. Это так называемые зубцовые прыжки, схожие по технике. Разница между ними в том, что лутц исполняется с внешнего, наружного ребра конька левой ноги, а флип – с внутреннего. Кроме того, в случае с четырьмя (но не с тремя) оборотами вровень к ним по «базе» подтянули прыжок принципиально другого типа – ритбергер.

Не углубляясь в тонкости, судить о которых мне по штату не положено, замечу, что с дилетантской точки зрения коррекция выглядит вполне логично. Четверной лутц за последние годы освоило немало фигуристов, в то время как флип дается единицам, а ритбергер – почти никому. Из россиян его пробовали делать только Александр Самарин и Сергей Воронов, причем без особого успеха, а стабильно исполняет один Юдзуру Ханю. Также это единственный четверной, до сих пор не покорившийся женщинам. Насколько мне известно, на тренировках ритбергер приземляли лишь Александра Трусова да кореянка Ю Юн.

То есть, практика показала: при максимальном числе оборотов соотношение по сложности между разными видами прыжков меняется. Отсюда и новые «расценки» ISU. Причем разница с прежними «базами» настолько мала, что мы ее толком и не заметим. Просто теперь каждый будет прыгать с того ребра, с какого ему удобнее, вот и все. По идее, должно сократиться число падений и мелких судейских придирок, что тоже неплохо.

В общем, мелочь, ерунда, не о чем писать… Но тут вдруг выяснилось, что прыжковые «базы» – вовсе не главное новшество правил следующего сезона. Там есть другая «мина», посерьезнее: маленькая буква латинская буква «q», которую я обнаружил в таблицах шкалы стоимостей.

Александра Трусова

ЗА НЕДОКРУТЫ СТАНУТ НАКАЗЫВАТЬ ЕЩЕ МЕНЬШЕ

Х-м, что за зверь такой – «кью»? Галочка – знаю, две галки – тоже знаю, восклицательный знак – «неясное» ребро, е – неправильное. А это что еще за Александр Македонский из киношного «Чапаева»? Кто такой, почему не знаю?!

Пришлось лезть в другое коммюнике ISU, вышедшее параллельно с первым – туда, где все разъясняется. Оказалось, что «q» – первая буква слова quarter, четверть. И обозначает она прыжок, недокрученный ровно на 1/4 оборота.

Раньше разновидностей недокрута было две: «<» (та самая «галка») – от четверти до половины, «<<» – половина оборота или больше. В первом случае ошибка означала небольшое снижение «базы» и надбавок, во втором – минус целый оборот. Теперь же в эту оценочную шкалу добавлен третий, самый щадящий вид недокрута: «q» оставляет «базу» прыжка нетронутой и лишь лимитирует надбавки за исполнение – ISU рекомендует ставить «–2», как за одну галочку по старым правилам.

Поясню на конкретном примере. Возьмем, допустим, четверной тулуп. В минувшем сезоне за минимально зафиксированный, спорный недокрут «4T<» сначала снижали «базу» с 9,5 до 7,6 и уж потом вычитали из нее 20 процентов, получая на выходе 6,08. А теперь при «4Tq» будут ставить 9,5х0,8=7,6, на полтора балла больше. Согласитесь, разница существенная.

КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА

Напомню, что год назад ISU уже делал послабление «недокрутчикам», уменьшив тогда сбавки за «<». Но это не очень-то сработало: те, кто в теме, прекрасно помнят, как прошлой осенью технические бригады «придерживали» на этапах Гран-при Елизавету Туктамышеву, Анну Щербакову и даже олимпийскую, прости господи, чемпионку Алину Загитову, вызывая тем самым массу споров и пересудов. Получается, в международной федерации это заметили, запомнили – и сделали выводы: они сдвинули регламент в ту же сторону еще дальше.

Вроде все правильно, не придерешься. Хотя при большом желании… Лично меня смущает, что система судейства в фигурном катании год от года становится сложнее, запутаннее и все сильней смахивает на китайскую грамоту, недоступную разуму простых смертных. Все эти «галки», «ребра», теперь вот новорожденное «q» – мозги свернешь. Может, плюнуть на всю эту математику и вернуться к старой-доброй «системе 6,0», как советует, например, Алексей Ягудин?..

Ну уж нет! Хватит с нас подковерных таинств прежней «фигурки» – вроде приснопамятного дележа олимпийских золотых медалей между нашей и канадской парами в Солт-Лейк-Сити-2002. Плавали-знаем, наелись досыта. Лучше мы посидим да посчитаем десятые с сотыми, как-нибудь не рассыплемся.

Если что – я помогу.