Косторная и Тутберидзе свои «Оскары» заслужили. Но при чем здесь Ханю?

Волна скептических комментариев, поднявшаяся в России перед этой церемонией, сначала удивила. Ладно еще болельщики, вечно недовольные, что кого-то куда-то не включили, с них взятки гладки. Но и эксперты, фигуристы, тренеры в основном отзывались о затее ISU довольно пренебрежительно. Мол, ерунда, баловство, эти призы ничего не значат.
Вообще-то мир уже давно привык к подобным мероприятиям, и относится к ним очень даже серьезно. Вручение кинематографических «Оскаров», футбольных «Золотых мячей», личных призов НХЛ и НБА смотрят-обсуждают десятки миллионов, это события планетарного значения. Про Нобелевские премии я уже не говорю.
Да, в командных видах спорта лучший игрок часто не становится чемпионом, а потому вдвойне заслуживает дополнительного признания. Но и в видах личных – разве не интересно сравнить топ-звезд из разных дисциплин, которые не соперничают друг с другом непосредственно на арене? Фигуристов – с фигуристками, одиночников – с танцорами. Пусть субъективно, пусть на глазок – и что с того? Существуют же объединительные рейтинги лучших боксеров во всех весовых категориях? Разве они кому-то мешают? Кто знает, вдруг лет через 20 мы с вами уже не сможем представить себе «фигурку» без этого ежегодного шоу. И будем загодя, с осени ломать копья в яростных спорах о титуле с непривычной пока аббревиатурой MVS.
Хотя если его и дальше будут присуждать, как сегодня, то лучше не надо.
ОБА ПЕРВЫХ ТИТУЛА – У РОССИИ
В удаленном видеоформате церемония, которую изначально планировали провести весной в Монреале, сразу по окончании отмененного ЧМ-2020, конечно, смотрелась несколько натужно. Как ни старались ее ведущие Танит и Чарли Уайт – супружеская чета американских танцоров, в разные годы и с разными партнерами становившихся олимпийскими призерами. Вместо оскаровских конвертов имена победителей в каждой из номинаций приходили в студию по sms – от специального жюри из шести чемпионов недавнего прошлого, в число которых входила наша Татьяна Навка. Финалисты-номинанты тоже были на связи в прямом видеоэфире – все, кроме Этери Тутберидзе. Она ограничилась заранее записанным обращением.
Однако титул Тренера года Тутберидзе отдали все равно! Причем это был уже второй российский «Оскар» из двух возможных: несколькими минутами ранее Алену Косторную признали лучшим новичком. И хотя дальше, в костюмно-постановочных категориях, жюри – видимо, решив, что с нас на сегодня хватит, – «прокатило» Анну Щербакову с Евгенией Медведевой, имена зарубежных лауреатов дискомфорта тоже не вызывали. «Египетская змея» Чок и Бейтс, «Аэробика» Пападакис и Сизерона – это было как раз то, о чем говорили весь сезон.
Все шло как по маслу – но, к сожалению, не дошло. В итоге скептики оказались правы. В самом конце, в пиковый момент случился жуткий кикс, перечеркнувший все предыдущее: главный приз MVS (самый ценный фигурист – по аналогии с игровым званием MVP) присудили не Нэйтану Чену, а Юдзуру Ханю. Хотя на крупнейшем турнире сезона, которым из-за отмены ЧМ стал финал Гран-при, американец разгромил японца с громадным отрывом.
Иначе, чем позорищем, это не назовешь. Прошу понять меня правильно: я сам большой поклонник Ханю. Но раз уж вы учреждаете ежегодную премию, то будьте любезны соотносить ее с тем, что произошло именно за последний год, а не когда-то там при царе горохе. Или назовите свой приз «самый популярный фигурист» – и отдайте его Ханю сразу на вечное хранение. Все лучше, чем головы нам морочить.
В общем, действительно получилась ерунда. Жаль. В том числе из-за Косторной с Тутберидзе – уж они-то свои статуэтки заслужили на 100 процентов.
ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ ПРИЗОВ ISU ПО ИТОГАМ СЕЗОНА-2019/20
Фигурист года (MVS) – ЮДЗУРУ ХАНЮ (Япония)
Финалисты: Нэйтан Чен (США), Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)
Наши претенденты (россияне, входившие в расширенный список кандидатов): Алена Косторная, Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин
Новичок года – АЛЕНА КОСТОРНАЯ (Россия)
Финалисты: Александра Трусова (Россия), Ю Юн (Корея)
Наши претенденты: Анна Щербакова, Макар Игнатов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Тренер года – ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ (Россия)
Финалисты: Брайан Орсер (Канада), Рафаэль Арутюнян (Армения)
Наш претендент: Тамара Москвина
Хореограф года – ШЕ-ЛИНН БУРН (Канада)
Финалисты: Мари-Франс Дюбрей, Лори Никол (обе – Канада)
Наш претендент: Даниил Глейхенгауз
Программа года – ГАБРИЭЛЛА ПАПАДАКИС/ГИЙОМ СИЗЕРОН (Франция), короткая программа
Финалисты: Кевин Аймоз (Франция) – короткая программа, Евгения Медведева (Россия) – произвольная программа
Наши претенденты: Алена Косторная, Ксения Столбова/Андрей Новоселов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Бетина Попова/Сергей Мозгов – короткие программы, Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Степанова/Иван Букин – произвольные программы
Костюм года – МЭДИСОН ЧОК/ЭВАН БЕЙТС (США), произвольная программа
Финалисты: Анна Щербакова (Россия), Юдзуру Ханю (Япония) – произвольные программы
Наши претенденты: Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова, Антон Шулепов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Андрей Новоселов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Софья Шевченко/Игорь Еременко – короткие программы, Алина Загитова, Евгения Медведева, Александр Самарин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Степанова/Иван Букин – произвольные программы
За достижения – КУРТ БРАУНИНГ (Канада)