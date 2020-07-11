Косторная и Тутберидзе свои «Оскары» заслужили. Но при чем здесь Ханю?

Волна скептических комментариев, поднявшаяся в России перед этой церемонией, сначала удивила. Ладно еще болельщики, вечно недовольные, что кого-то куда-то не включили, с них взятки гладки. Но и эксперты, фигуристы, тренеры в основном отзывались о затее ISU довольно пренебрежительно. Мол, ерунда, баловство, эти призы ничего не значат.

Вообще-то мир уже давно привык к подобным мероприятиям, и относится к ним очень даже серьезно. Вручение кинематографических «Оскаров», футбольных «Золотых мячей», личных призов НХЛ и НБА смотрят-обсуждают десятки миллионов, это события планетарного значения. Про Нобелевские премии я уже не говорю.

Да, в командных видах спорта лучший игрок часто не становится чемпионом, а потому вдвойне заслуживает дополнительного признания. Но и в видах личных – разве не интересно сравнить топ-звезд из разных дисциплин, которые не соперничают друг с другом непосредственно на арене? Фигуристов – с фигуристками, одиночников – с танцорами. Пусть субъективно, пусть на глазок – и что с того? Существуют же объединительные рейтинги лучших боксеров во всех весовых категориях? Разве они кому-то мешают? Кто знает, вдруг лет через 20 мы с вами уже не сможем представить себе «фигурку» без этого ежегодного шоу. И будем загодя, с осени ломать копья в яростных спорах о титуле с непривычной пока аббревиатурой MVS.

Хотя если его и дальше будут присуждать, как сегодня, то лучше не надо.

ОБА ПЕРВЫХ ТИТУЛА – У РОССИИ

В удаленном видеоформате церемония, которую изначально планировали провести весной в Монреале, сразу по окончании отмененного ЧМ-2020, конечно, смотрелась несколько натужно. Как ни старались ее ведущие Танит и Чарли Уайт – супружеская чета американских танцоров, в разные годы и с разными партнерами становившихся олимпийскими призерами. Вместо оскаровских конвертов имена победителей в каждой из номинаций приходили в студию по sms – от специального жюри из шести чемпионов недавнего прошлого, в число которых входила наша Татьяна Навка. Финалисты-номинанты тоже были на связи в прямом видеоэфире – все, кроме Этери Тутберидзе. Она ограничилась заранее записанным обращением.