Оставила записку со словом «Люблю». Фигуристка Александровская покончила с собой в Москве

20-летняя спортсменка выпала из окна с высоты шестого этажа. Трагедия произошла в час ночи. Первоначально говорилось о несчастном случае. Но скорее всего, речь идет о самоубийстве. На столе в квартире Александровской, по сообщениям СМИ, найдена записка с одним словом: «Люблю». В соцсетях люди, которые могли лично знать Екатерину, пишут о том, что последние полгода она находилась в депрессии.

Пик ее карьеры пришелся на сезон-2016/17, перед началом которого Александровская приняла предложение федерации фигурного катания Австралии и начала выступать за эту страну в паре с Харли Уиндзором. Их дуэт сенсационно выиграл золото на юниорском чемпионате мира в Тайбэе, где москвичка и ее австралийский партнер опередили россиян Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Алесандровская и Уиндзор уверенно отобрались на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Но там их ждала неудача: они не смогли попасть в число участников произвольной программы. После Игр российско-австралийский дуэт, который до этого тренировался в Москве у Нины Мозер, Андрея Пашина и Андрея Хекало, решил переехать в Монреаль к канадскому специалисту Ришару Готье.

В Канаде Александровская получила травму и была вынуждена приостановить выступления и вернуться в Россию. Попытки попробовать себя в телевизионных шоу оказались неудачными. Это и послужило одной из причин депрессии, с которой Екатерина пыталась бороться при помощи психологов. К сожалению, безуспешно.