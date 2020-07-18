ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Оставила записку со словом «Люблю». Фигуристка Александровская покончила с собой в Москве
18 июля 11:51
автор: Иван Сергеев

Оставила записку со словом «Люблю». Фигуристка Александровская покончила с собой в Москве

Утром 18 июля под окнами дома на улице 1905 года было найдено тело чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской.

20-летняя спортсменка выпала из окна с высоты шестого этажа. Трагедия произошла в час ночи. Первоначально говорилось о несчастном случае. Но скорее всего, речь идет о самоубийстве. На столе в квартире Александровской, по сообщениям СМИ, найдена записка с одним словом: «Люблю». В соцсетях люди, которые могли лично знать Екатерину, пишут о том, что последние полгода она находилась в депрессии.

Пик ее карьеры пришелся на сезон-2016/17, перед началом которого Александровская приняла предложение федерации фигурного катания Австралии и начала выступать за эту страну в паре с Харли Уиндзором. Их дуэт сенсационно выиграл золото на юниорском чемпионате мира в Тайбэе, где москвичка и ее австралийский партнер опередили россиян Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Алесандровская и Уиндзор уверенно отобрались на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Но там их ждала неудача: они не смогли попасть в число участников произвольной программы. После Игр российско-австралийский дуэт, который до этого тренировался в Москве у Нины Мозер, Андрея Пашина и Андрея Хекало, решил переехать в Монреаль к канадскому специалисту Ришару Готье.

В Канаде Александровская получила травму и была вынуждена приостановить выступления и вернуться в Россию. Попытки попробовать себя в телевизионных шоу оказались неудачными. Это и послужило одной из причин депрессии, с которой Екатерина пыталась бороться при помощи психологов. К сожалению, безуспешно.

Добавим, что в детстве Александровская начинала с одиночного катания, а в парном впервые попробовала себя после переезда в Днепропетровск, где ее партнером стал Владислав Лысой. До смены гражданства она выступала на соревнованиях в дуэте с Александром Епифановым. Помимо Мозер, Пашина и Хекало, в разные годы с Александровской работали Екатерина Костенко, Роман Талан, Владислав Жовнирский и другие тренеры.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Секач перешёл из ЦСКА в омский «Авангард»Обновленная «Черная серия» Mercedes-AMG GT сбросила камуфляжОбъявлены цены на обновленый Ford Bronco 2021Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаМодель надела крошечный купальник вверх ногами
Оставила записку со словом «Люблю». Фигуристка Александровская покончила с собой в Москве
Оставила записку со словом «Люблю». Фигуристка Александровская покончила с собой в Москве
Утром 18 июля под окнами дома на улице 1905 года было найдено тело чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской.
18.07.2020 11:51
Фигурное катание
автор: Иван Сергеев
Этери Тутберидзе: Без обид, но настоящую радость мне приносят медали Дианы Дэвис
Этери Тутберидзе: Без обид, но настоящую радость мне приносят медали Дианы Дэвис
Этери Тутберидзе признана «Лучшим тренером» по итогам голосования престижной премии ISU Skating Awards.
12.07.2020 19:00
Фигурное катание
автор: Олег Чикирис
Косторная и Тутберидзе свои «Оскары» заслужили. Но при чем здесь Ханю?
Косторная и Тутберидзе свои «Оскары» заслужили. Но при чем здесь Ханю?
Международный союз конькобежцев (ISU) назвал обладателей индивидуальных призов по итогам сезона. Россиянки победили в двух номинациях из семи.
11.07.2020 20:00
Фигурное катание
автор: Лев Тигай
Косторная получит «Оскар», хотя не тот. Тутберидзе, Щербакова и Медведева – под вопросом
Косторная получит «Оскар», хотя не тот. Тутберидзе, Щербакова и Медведева – под вопросом
В субботу вечером ISU назовет обладателей индивидуальных призов по итогам сезона. Россиянки претендуют на победу в четырех номинациях.
11.07.2020 13:00
Фигурное катание
автор: Лев Тигай
Хватит отрубать старт сезона по частям. Предлагаем Гран-при из трех спаренных этапов
Хватит отрубать старт сезона по частям. Предлагаем Гран-при из трех спаренных этапов
Несмотря на отмену еще одного осеннего турнира,совет ISU пока не стал ставить крест на всей юниорской серии Гран-при-2020.
10.07.2020 07:45
Фигурное катание
автор: Лев Тигай
«Русская красавица». Фигуристка Попова «словила хайп» на «сексе в 14»
«Русская красавица». Фигуристка Попова «словила хайп» на «сексе в 14»
Завершившая в этом году карьеру в танцах на льду Бетина Попова рассказала в соцсетях о проблемах, с которыми сталкиваются юные фигуристки.
02.07.2020 19:00
Фигурное катание
автор: Иван Сергеев
Новый «пациент» профессора Мишина. Сможет ли великий тренер реанимировать Коляду?
Новый «пациент» профессора Мишина. Сможет ли великий тренер реанимировать Коляду?
На переходе Александры Трусовой к Евгению Плющенко межсезонье не закончилось. В июне тренеров сменили еще несколько фигуристов, включая призера ЧМ и ЧЕ Михаила Коляду.
30.06.2020 15:34
Фигурное катание
автор: Лев Тигай
Рейтинг наездов. Бабки Трусовой, тотальный допинг в ММА, черная революция в НБА
Рейтинг наездов. Бабки Трусовой, тотальный допинг в ММА, черная революция в НБА
Наш хит-парад становится международным. А его участники от бытовых конфликтов переходят к глобальным темам.
17.06.2020 19:00
Фигурное катание
автор: Дмитрий Кузнецов
Липницкая беременна, Сотникова голодает, Хабиб интригует, «Бавария» – чемпион
Липницкая беременна, Сотникова голодает, Хабиб интригует, «Бавария» – чемпион
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
17.06.2020 08:00
Фигурное катание
автор: Олег Чикирис
«Пенсионер еще в силе». Плющенко прыгнул вместе с Трусовой и получил официальный «статус Тутберидзе»
«Пенсионер еще в силе». Плющенко прыгнул вместе с Трусовой и получил официальный «статус Тутберидзе»
Евгений Плющенко во время сборов своей команды в Кисловодске исполнил двойной аксель совместно с Александрой Трусовой.
14.06.2020 15:00
Фигурное катание
автор: Иван Сергеев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика