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«Катя была целеустремленной, знала, чего хочет». Мозер – о погибшей фигуристке Александровской
18 июля 14:24
автор: Юрий Волохов

«Катя была целеустремленной, знала, чего хочет». Мозер – о погибшей фигуристке Александровской

Нина Мозер рассказала «Советскому спорту» о человеческих качествах Екатерины Александровской, выбросившейся из окна сегодня утром.

Заслуженный тренер России Нина Мозер одно время тренировала Екатерину Александровскую. Мы попросили ее охарактеризовать спортсменку.

– Я два года не общалась с Катей, поэтому не могу вам объяснить, что произошло и почему, – говорит Мозер. – Люди со временем меняются.

– Конечно, вы давно не виделись, но не про причины произошедшего хотел у вас спросить. Вы можете охарактеризовать Екатерину, как человека и спортсменку?
– Очень хорошая девочка, целеустремленная. Катя была человеком, которая знает, чего хочет достичь в спорте. Ставила перед собой очень серьезные цели.

– То есть, нормальная девушка?
– Абсолютно. Возможно, и были у Кати какие-то проблемы. Но покажите мне человека, у которого их нет.

  • Тело чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской обнаружили сегодня ночью под окнами дома — 20-летняя девушка погибла после падения с шестого этажа.
  • Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предварительная причина гибели — суицид.
  • По информации источника, Екатерина оставила записку со словом «Люблю». Девушка уже пыталась покончить с собой после перенесенной травмы.
  • Александровская родилась 1 января 2000 года. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в парах. В 2016 году спортсменка сменила спортивное гражданство на австралийское и объединилась в дуэт с Харли Уиндзором. Зимой 2017 года они стали чемпионами мира среди юниоров.

источник: «Советский спорт»
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