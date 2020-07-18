«Катя была целеустремленной, знала, чего хочет». Мозер – о погибшей фигуристке Александровской

Заслуженный тренер России Нина Мозер одно время тренировала Екатерину Александровскую. Мы попросили ее охарактеризовать спортсменку.

– Я два года не общалась с Катей, поэтому не могу вам объяснить, что произошло и почему, – говорит Мозер. – Люди со временем меняются.

– Конечно, вы давно не виделись, но не про причины произошедшего хотел у вас спросить. Вы можете охарактеризовать Екатерину, как человека и спортсменку?

– Очень хорошая девочка, целеустремленная. Катя была человеком, которая знает, чего хочет достичь в спорте. Ставила перед собой очень серьезные цели.

– То есть, нормальная девушка?

– Абсолютно. Возможно, и были у Кати какие-то проблемы. Но покажите мне человека, у которого их нет.