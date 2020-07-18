«Катя была целеустремленной, знала, чего хочет». Мозер – о погибшей фигуристке Александровской

Заслуженный тренер России Нина Мозер одно время тренировала Екатерину Александровскую. Мы попросили ее охарактеризовать спортсменку.
– Я два года не общалась с Катей, поэтому не могу вам объяснить, что произошло и почему, – говорит Мозер. – Люди со временем меняются.
– Конечно, вы давно не виделись, но не про причины произошедшего хотел у вас спросить. Вы можете охарактеризовать Екатерину, как человека и спортсменку?
– Очень хорошая девочка, целеустремленная. Катя была человеком, которая знает, чего хочет достичь в спорте. Ставила перед собой очень серьезные цели.
– То есть, нормальная девушка?
– Абсолютно. Возможно, и были у Кати какие-то проблемы. Но покажите мне человека, у которого их нет.
- Тело чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской обнаружили сегодня ночью под окнами дома — 20-летняя девушка погибла после падения с шестого этажа.
- Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предварительная причина гибели — суицид.
- По информации источника, Екатерина оставила записку со словом «Люблю». Девушка уже пыталась покончить с собой после перенесенной травмы.
- Александровская родилась 1 января 2000 года. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в парах. В 2016 году спортсменка сменила спортивное гражданство на австралийское и объединилась в дуэт с Харли Уиндзором. Зимой 2017 года они стали чемпионами мира среди юниоров.
источник: «Советский спорт»